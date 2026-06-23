Απλά μαθήματα Φυσικής: Μαθήματα Φυσικής στη Ναζιστική Γερμανία

Είναι επιβεβλημένο πολλές φορές, να μιλάμε με ελεύθερο θέμα. Επιφανείς καθηγητές Φυσικής προτρέπουν τους μαθητές να ανοίξουν τους ορίζοντες τους, ασχολούμενοι και με την λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες παράλληλα με την ενασχόλησή τους με τη Φυσική. Ως παράδειγμα έχω τον αείμνηστο καθηγητή Γιώργο Γραμματικάκη, ο οποίος διέπρεψε στην πορεία του σε πολλούς τομείς, άφησε πίσω του εξαιρετικά βιβλία εκλαϊκευμένης Φυσικής, και μέχρι το τέλος της ζωής του ονειρευόταν να αξιωθεί να γράψει κι ένα ερωτικό μυθιστόρημα.

Κάθε άνθρωπος πρέπει εξάλλου να υποστηρίζει μια πολιτική θέση και να εκφράζει άποψη, καθώς στην καθημερινότητά μας καθετί είναι και πολιτικό. Προσωπικά έχω φίλους από όλες τις πολιτικές παρατάξεις και δεν τους επιλέγω για να επικροτήσουν τις δικές μου πολιτικές θέσεις. Πολλοί συμπαρατάσσονται μαζί μου, αλλά δεν λείπουν κι οι διαφωνίες, κι οι άλλες απόψεις.

Ας μιλήσουμε σήμερα για την εκπαίδευση μιας άλλης εποχής, όχι και τόσο μακρινή μας. Το ναζιστικό καθεστώς το πρώτο που άλωσε μετά τη Βουλή, ήταν η εκπαίδευση. Οι μεγαλύτερες παρεμβάσεις υπήρξαν στην Ιστορία και τη Βιολογία. Αναφέρονταν συστηματικά στις φυλετικές διακρίσεις προκειμένου να αποδειχθεί η ανωτερότητα της Αρίας φυλής. Στην Φυσική επικεντρώνονταν σε μαθήματα βαλλιστικής και επίσης στην επίδραση των δηλητηριωδών αερίων στον άνθρωπο.

Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά προβλήματα που τέθηκαν στους μαθητές στην Γερμανία την εποχή του Τρίτου Ράιχ, στη Φυσική και τα Μαθηματικά.

1) Θέμα

Ένα βομβαρδιστικό αεροσκάφος μεταφέρει κατά την απογείωση δώδεκα δωδεκάδες βόμβες που καθεμιά ζυγίζει δέκα κιλά. Πηγαίνει προς το διεθνές κέντρο του Ιουδαϊσμού τη Βαρσοβία και την βομβαρδίζει. Κατά την απογείωσή του φορτωμένο με βόμβες και μεταφέροντας και εκατό λίτρα καύσιμα το αεροσκάφος ζυγίζει περίπου οκτώ τόνους. Κατά την επιστροφή του από την σταυροφορία το επιπρόσθετο βάρος του ανέρχεται σε διακόσια τριάντα κιλά. Πόσα κιλά ζυγίζει το αεροσκάφος όταν είναι εντελώς άδειο;

2) Θέμα

Η συντήρηση ενός διανοητικά ανάπηρου ανθρώπου στοιχίζει στο κράτος τέσσερα μάρκα την ημέρα, Στην Γερμανία αυτή την στιγμή υπάρχουν τριακόσιες χιλιάδες διανοητικά ανάπηροι. Πόσο στοιχίζει συνολικά το χρόνο η περίθαλψη αυτών των ανθρώπων; Και πόσα δάνεια γάμων των χιλίων μάρκων θα μπορούσαν να χορηγηθούν μ’ αυτά τα χρήματα που πάνε στους διανοητικά ανάπηρους;

Η γυμναστική γίνεται κύριο μάθημα και διδάσκονταν επίσης και πυγμαχία. Όσοι μαθητές κόβονταν στην γυμναστική αποβάλλονταν δια παντός από το σχολείο και τύχαιναν χλευασμού από τους άλλους μαθητές καθώς κι από τους καθηγητές του καθεστώτος.

Δώδεκα χρόνια έμειναν οι Ναζί στην εξουσία και έκαναν το παν για να εξοικειωθούν οι μαθητές με ρατσιστικές πρακτικές.

Στα δικά μας θέματα, δεν μπορεί η Κοινωνιολογία από βασικό μάθημα που ήταν τώρα να μην διδάσκεται καν. Οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι απαραίτητες για να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κρατηθώ και να μην αναφερθώ στην γελοία πρόφαση της δεξιάς κυβέρνησης να σταματήσει τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος, άκουσον-άκουσον, «για να μην γίνουν τα παιδιά μας κομμουνιστές».

*Ο Αριστείδης Γ. Αρχοντάκης

είναι συγγραφέας-φυσικός.

Βιβλιογραφία: Τα μυστικά του Τρίτου Ράιχ – Χρήστος Βαγενάς (Καθηγητής Θεάτρου στη δημόσια εκπαίδευση) εκδόσεις ΕΣΟΠΤΡΟΝ 2004, σελ. 346