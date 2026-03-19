Απίστευτο: Κουβαλούσαν νερό από γεώτρηση για να γεμίσουν φράγμα! – “Βροχή” τα πρόστιμα σε ΤΟΕΒ της Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ενώ ολόκληρη η ανατολική Κρήτη βρίσκεται στα «δόντια» της λειψυδρίας και η ορθολογική διαχείριση του νερού αποδεικνύεται ζήτημα ζωτικής σημασίας (χωρίς ίχνος υπερβολής), πέφτει «βροχή» προστίμων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σε ΤΟΕΒ, που -σύμφωνα με τις επίσημες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί- όχι απλά έκανε υπεράντληση του νερού, αλλά όπως μεταδίδει patris.gr,  τροφοδότησε φράγμα με νερό που άντλησε από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, πράγμα που ο νόμος δεν επιτρέπει.

Την ίδια ώρα, σε περιοχές, όπως η Έμπαρος της Βιάννου, έχουν στερέψει επτά γεωτρήσεις βάθους 500μ. και ο Δήμος εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει στην επιβολή προστίμων σε όσους φυτεύουν και δεύτερη καλλιέργεια, παραβαίνοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις
Αλλεπάλληλα πρόστιμα ως διοικητική κύρωση χρεώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, που με βάση τις επίσημες διοικητικές πράξεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με ευθύνη του κυριολεκτικά «στραγγίζεται» ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, όπου όχι απλά γίνεται υπεράντληση, αλλά μέρος του νερού χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του φράγματος Μπραμιανών.

Όμως, στον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας πιάστηκε, και στις 11 Μαρτίου, στην τσιμπίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και για υπεράντληση, για την οποία χρέωσε και δεύτερο πρόστιμο αυτή τη φορά 1.000 ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας «προέβη α) στην άντληση ποσότητας ύδατος, ίσης με 7.065.620 κυβικά μέτρα (όπως κοινοποιήθηκε με φωτογραφική απεικόνιση του υδρομέτρου στις 6/2/2026), που αντιστοιχεί σε ποσότητα, για την οποία απαιτείται η έκδοση περιβαλλοντικής έγκρισης κατά τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (για τα έτη λειτουργίας της με άδεια χρήσης νερού) και το οποίο οριζόταν στα 300.000 κυβικά μέτρα νερού ανά έτος, και β) στην πλήρωση υφιστάμενου φράγματος, η οποία δεν προβλέπεται από τη χρήση υπόγειων υδάτων».

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

