Απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και στα Χανιά την Τρίτη

Στη πανελλήνια απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων συμμετέχει το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Χανίων.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Χανίων «Στις 13 Μάη, οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούμε! Βγαίνουμε στον δρόμο του αγώνα και στον νομό μας, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στις υπηρεσίες στους δήμους, στις περιφέρειες, στα πανεπιστήμια, στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε τη βαρβαρότητα, ούτε να δεχθούμε ως κανονικότητα τη ζωή χωρίς δικαιώματα.

Τώρα είναι ώρα οργάνωσης και μάχης των σωματείων μας ενάντια σε αυτά που μας φέρνουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που δίνει «ψίχουλα» για αυξήσεις, που κοροϊδεύει με τα διάφορα pass όταν η ακρίβεια αδειάζει τα πορτοφόλια μας και τα κρατικά ταμεία γεμίζουν από άμεσους και έμμεσους φόρους από την αύξηση στα καύσιμα και στα παράγωγά τους σαν συνέπεια του πολέμου.

Την ίδια στιγμή που πληρώνουμε πανάκριβα τους πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους μισθούς μας, για την υγεία και την εκπαίδευση, για καμιά δική μας ανάγκη. Την ώρα που πληρώνουμε πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος, οι βιομήχανοι εξασφαλίζουν σταθερές χαμηλές τιμές και νέες κρατικές ενισχύσεις. Ο μισθός μας επαρκεί για τις μισές μέρες του μήνα, όταν για τις τράπεζες συνεχίζεται το καθεστώς των «αναβαλλόμενων φόρων», όταν επισπεύδεται η αποπληρωμή δανείων του κράτους για να απολαμβάνουν κεφάλαιο κ επιχειρηματίες φθηνότερο δανεισμό, όταν οι εφοπλιστές λαμβάνουν 300 εκατομμύρια ευρώ για το «πρασίνισμα» του στόλου τους και συνεχίζουν να απολαμβάνουν πάνω από 50 φοροαπαλλαγές.

Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα των πολέμων τους! Με ευθύνη της κυβέρνησης και με τη συνενοχή όλων των πρώην και επίδοξων κυβερνητικών κομμάτων, η χώρα εμπλέκεται σε έναν βάρβαρο πόλεμο που εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο, που μπορεί να γενικευτεί. Έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο πολέμου σπέρνοντας βάσεις παντού, αξιοποιώντας λιμάνια και αεροδρόμια, δίνοντας γη και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές ενώ στα σχέδιά τους είναι και η αποστολή νέων στρατευμάτων εκτός των συνόρων. Αυτή η πολιτική είναι που μετατρέπει τον λαό μας σε στόχο, που τσακίζει τα δικαιώματά μας, που απαιτεί όλο και περισσότερες θυσίες για να πετύχουμε τους «εθνικούς στόχους», δηλαδή τη μεγαλύτερη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ο δικός τους πόλεμος δεν είναι και δικός μας!

Η κυβέρνηση «κουνάει το δάχτυλο» στους δημόσιους υπάλληλους, παριστάνοντας τους υπερασπιστές της ευσυνειδησίας τους, ότι δήθεν με την αξιολόγηση, το νέο πειθαρχικό και την άρση της μονιμότητας, επιβραβεύει τους ικανούς και ευσυνείδητους κι αντιμετωπίζει τους ακατάλληλους. Η υποκρισία τους δεν έχει όριο! Κάνουν μαθήματα στους δημοσίους υπαλλήλους, απειλούν κι εκβιάζουν αυτοί που έδιναν παράνομα εκατομμύρια ευρώ για την εξαγορά ανθρώπων και τη δημιουργία στρατού υποστηρικτών τους όπως αποκαλύφθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιβραβεύουν τα στελέχη τους που παρανομούν, κάνοντας τα υπουργούς.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν αρκείται στο όργιο αντιλαϊκών νόμων που έχει προωθήσει αλλά επιδιώκει να κατοχυρώσει συνταγματικά μια σειρά αντιδραστικές τομές, που ήδη υλοποιούνται σε χώρες της ΕΕ. Με τη Συνταγματική αναθεώρηση θέλει να επιβάλει την κατάργηση της μονιμότητας, την απαγόρευση αυξήσεων, τη στέρηση του 13ου και 14ου μισθού, την αντικατάσταση του ενιαίου μισθολογίου με ψίχουλα ζητιανιάς στους πολλούς και με παχυλά επιδόματα «ευθύνης» στους ημέτερους. Να εδραιώσει την αξιολόγηση ως βασικό εργαλείο απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων και παράδοσης του δημοσίου σε ιδιώτες, λειτουργίας των δημόσιων δομών και υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Να καταργήσει το άρθρο 16 στοχεύοντας στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και γενικότερα των δημόσιων αγαθών. Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα κόμματα της συναίνεσης, αφήνουν να καταρρέουν νοσοκομεία, σχολεία, υπηρεσίες αλλά φροντίζει να δίνει χώρο και πλούτο στους εργολάβους, επιχειρηματικούς ομίλους και κάθε λογής ιδρύματα (Βλ. Ωνάσεια).

Στην εποχή της απόλυτης κερδοφορίας του κεφαλαίου, της πολεμικής οικονομίας στην ΕΕ και της ολόπλευρης εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ΗΠΑ Ισραήλ, δεν έχει χώρο η κοινωνική πολιτική. Οι δημόσιες δαπάνες κονιορτοποιούνται και γι’ αυτό χρειάζεται ένα Σύνταγμα της απόλυτης εμπορευματοποίησης, της αγοράς και της πολεμικής προετοιμασίας.

Η απεργία αυτή πρέπει να αποτελέσει έναν σημαντικό κρίκο για αποφασιστικό, οργανωμένο και καλά σχεδιασμένο αγώνα που απαιτούν οι εξελίξεις. Χρειάζεται συνέχεια και κλιμάκωση για τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Το κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να ενωθεί με όλα τα αγωνιζόμενα τμήματα και κλάδους του ιδιωτικού τομέα και τη γενικευμένη λαϊκή οργή από την συγκάλυψη στα Τέμπη, τη μπόχα των σκανδάλων, τις οικονομικές επιπτώσεις στη ζωή μας από τον πόλεμό τους!

Οργανώνουμε τη μαζική συμμετοχή στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 Μάη! Δίνουμε μαχητικό, αγωνιστικό παρόν στις απεργιακή συγκέντρωση, στις 10:00 στην πλατεία της Αγοράς.

Διεκδικούμε:

• Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις για να καλύπτονται όλες οι σύγχρονες ανάγκες. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

• Λεφτά για παιδεία, υγεία, κοινωνική πολιτική, ενάντια στα κέρδη του κεφαλαίου, τα ματωμένα πλεονάσματα του αντιδραστικού Συμφώνου Σταθερότητας και τις πολεμικές δαπάνες.

• Κατάργηση του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, στα είδη πρώτης ανάγκης.

• Κανένας πλειστηριασμός για λαϊκή κατοικία, κατάργηση των νόμων για τα funds.

• Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας.

• Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017.

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των πραγματικών

αναγκών. Κατάργηση της «ελαστικής» εργασίας, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

• Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αγώνας ενάντια στο νέο πειθαρχικό νόμο, την καταστολή και τις διώξεις . Όχι στην άρση της μονιμότητας.

• Απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων και φρεγατών από το εξωτερικό. Έξω οι βάσεις και το ΝΑΤΟ! Λευτεριά στην Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους λαούς!»