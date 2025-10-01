menu
Απεργιακή συγκέντρωση και στα Χανιά για το 13ωρο (φωτ.)

Γιώργος Κώνστας
Τον «εργασιακό μεσαίωνα με το νέο 13ωρο που “στύβει” ακόμα περισσότερο τον εργαζόμενο» κατήγγειλαν απεργοί στη συγκέντρωση στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς το πρωί της Τετάρτης.
Μέλη σωματείων , συλλόγων και άλλων οργανώσεων συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.
Για «αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αντιμετώπιση της ακρίβειας» και για «άθλιο 13ωρο που επιβάλλει η κυβέρνηση και η Ε.Ε.» έκαναν λόγο εκπρόσωποι σωματείων ζητώντας την άμεση κατάργηση των αντεργατικών μέτρων.

Χαιρέτησαν εκπρόσωποι του εργατικού κέντρου, των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Χανίων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, της ΕΛΜΕ , φοιτητικών συλλόγων ,των Μισθωτών τεχνικών, των Αγροτών κα.

