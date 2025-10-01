Απεργιακή συγκέντρωση και στα Χανιά για το 13ωρο (φωτ.)

1 από 12

Τον «εργασιακό μεσαίωνα με το νέο 13ωρο που “στύβει” ακόμα περισσότερο τον εργαζόμενο» κατήγγειλαν απεργοί στη συγκέντρωση στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς το πρωί της Τετάρτης.

Μέλη σωματείων , συλλόγων και άλλων οργανώσεων συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Για «αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αντιμετώπιση της ακρίβειας» και για «άθλιο 13ωρο που επιβάλλει η κυβέρνηση και η Ε.Ε.» έκαναν λόγο εκπρόσωποι σωματείων ζητώντας την άμεση κατάργηση των αντεργατικών μέτρων.

Χαιρέτησαν εκπρόσωποι του εργατικού κέντρου, των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Χανίων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, της ΕΛΜΕ , φοιτητικών συλλόγων ,των Μισθωτών τεχνικών, των Αγροτών κα.