Απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη στα Χανιά

Σε απεργία και μαζική συμμετοχή σε κινητοποίηση καλούν φορείς, σύλλογοι, σωματεία κ.ά. για την ερχόμενη Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ενάντια στο νέο νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης:

«ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στην απεργία την Τρίτη 14/10 μέρα ψήφισης του

απαράδεκτου νομοσχεδίου για την 13ωρη δουλειά – σκλαβιά

ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ – ΕΚΤΡΩΜΑ

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ για τις σπουδές και την εργασιακή μας προοπτική!

Οι φοιτητικοί σύλλογοι μαζί με τα εργατικά σωματεία και τους υπόλοιπους μαζικούς φορείς κλιμακώνουμε τον αγώνα μας μετά και την μεγαλειώδη πανελλαδική πανεργατική απεργία της περασμένης Τετάρτης 01/10 ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα για την 13ωρη δουλειά – σκλαβιά.

Η κυβέρνηση της ΝΔ κλιμακώνει την ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματά μας προωθώντας την πολιτική της ΕΕ.

Με την εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών νόμων που ψήφισε το προηγούμενο διάστημα συνεχίζει την εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση των σπουδών μας.

Με το νέο νομοσχέδιο για την 13ωρη δουλειά συνθλίβει την εργασιακή μας προοπτική. Νομιμοποιεί τις συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς, επεκτείνει την εργοδοτική αυθαιρεσία, την εργασιακή ζούγκλα και ανασφάλεια, βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων συνθλίβοντας την κοινωνική ζωή και τον ελεύθερο χρόνο τους με μοναδικό στόχο τη μέγιστη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Με την πολιτική της περιορίζει τις δαπάνες σε παιδεία-υγεία για να δοθούν δισεκατομμύρια (!) στην πολεμική οικονομία και την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Για αυτό η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα ενεργά στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην Ουκρανία και στην περιοχή ενώ στηρίζει πολύμορφα το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που διεξάγει γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Για αυτό ενώ για τις ανάγκες μας «δεν υπάρχουν λεφτά» σχεδιάζει νέες φοροαπαλλαγές για τους μεγαλοεπιχειρηματίες συνεχίζοντας τη φοροληστεία των οικογενειών μας που από αυτήν συγκέντρωσε 42,8 δις μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025!

Για να προχωρήσει αυτή την πολιτική εντείνει την καταστολή και τον αυταρχισμό που στοχεύει όλους τους φοιτητές και τους εργαζόμενους για να μην βρίσκει εμπόδια στην πολιτική της.

Η ανησυχία για τις σπουδές μας

να γίνει οργάνωση και αγώνας!

Τώρα είναι η ώρα, το άγχος και η ανησυχία να γίνει ορμή για αγώνα. Καθένας μόνος του είναι εύκολος στόχος και αδύναμος απέναντι σε αυτή την πολιτική, όλοι μαζί όμως μπορούμε να περάσουμε στην αντεπίθεση:

 Για να διεκδικήσουμε μέτρα στήριξης για το μεγάλο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Οι φοιτητικές εστίες δεν καλύπτουν ούτε το 6% των φοιτητών, οι τιμές ενοικίων έχουν εκτοξευθεί πάνω από +60% τα τελευταία χρόνια ενώ το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ελάχιστο και για ελάχιστους, οι εστίες του ΠΚ παραμένουν άδειες (50 κενές θέσεις) λόγω των απαράδεκτων κριτηρίων που θεσπίζει η πρυτανεία του ιδρύματος.

 Για να μην διαγραφεί κανένας φοιτητής ή φοιτήτρια που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Δεν ευθύνονται οι φοιτητές για την πολιτική της κυβέρνησης που οδηγεί σχεδόν 1 στους 2 φοιτητές να εργάζεται για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος σπουδών, που εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων σε καθηγητές, δεν προσφέρονται τα αναγκαία μαθήματα και εργαστήρια ούτε η ανάλογη βοήθεια προς τους φοιτητές.

 Για να μην προχωρήσει η υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων μας με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η πολιτική της ΕΕ που αντιμετωπίζει την ανώτατη εκπαίδευση με όρους αγοράς, μεγαλώνει την κατηγοριοποίηση πτυχίων και αποφοίτων -με κερδισμένους τους επιχειρηματίες και θύματα τους φοιτητές-, που μέσα από τον ανταγωνισμό οδηγεί σε νέα υποβάθμιση και τα δημόσια πανεπιστήμια προσαρμόζοντάς τα όλο και περισσότερο στην λειτουργία τους ως επιχειρήσεις.

 Για να μην εφαρμοστούν τα αδιανόητα μέτρα καταστολής στα πανεπιστήμια. Τα μέτρα ποινικοποίησης της συλλογικής διεκδίκησης αφορούν όλους τους φοιτητές γιατί στοχεύουν το δικαίωμά μας να διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε για τις σπουδές μας.

Τα κέρδη τους – οι σπουδές μας!

Η πολιτική κυβέρνησης και της ΕΕ θυσιάζει τις ανάγκες μας για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Αυτή είναι η «ευρωπαϊκή κανονικότητα» που υπερασπίζεται η κυβέρνηση και έχουν ως πρότυπο τα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική της ΕΕ. Η κανονικότητα που θέλει σήμερα τους φοιτητές πελάτες και αύριο φθηνούς και ευέλικτους εργαζόμενους.

Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι δήθεν θα έρθει μια λύση από εναλλαγές προσώπων και κομμάτων στην κυβέρνηση, από πιο «δίκαιη» διαχείριση των άδικων κατευθύνσεων της ΕΕ που μας οδηγούν στο να αποδεχτούμε να θυσιάζουμε τις ανάγκες μας για τα κέρδη τους, στα όρια των «αντοχών της οικονομίας» και των στόχων κερδοφορίας τους.

Μόνη λύση είναι η σύγκρουση με αυτή την πολιτική που θεωρεί τις ανάγκες μας κόστος, που αντιμετωπίζει τις σπουδές μας ως πεδίο κερδοφορίας. Έτσι αφήσαμε άδικους νόμους στα χαρτιά, έτσι υπερασπιστήκαμε τα δικαιώματά μας, έτσι θα κερδίσουμε όσα μας αξίζουν!

Μόνο ένα μαζικό, πανελλαδικά συντονισμένο φοιτητικό κίνημα σε συμπόρευση με το εργατικό κίνημα μπορεί να βάλει εμπόδια στην εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών μέτρων, να διεκδικήσει μέτρα ανακούφισης από το κόστος σπουδών, βάζοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών. Αμφισβητώντας την πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – επιχειρηματικών ομίλων να δυναμώσει τον αγώνα για ένα σύγχρονο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα!

Απαιτούμε:

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες των πανεπιστημίων σε καθηγητές, προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό.

Κατάργηση του κατάπτυστου νόμου των διαγραφών και όλων των προηγούμενων αντιεκπαιδευτικών νόμων. Μέτρα στήριξης όλων των φοιτητών και ιδιαίτερα όσων εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους.

Κατασκευή νέων σύγχρονων εστιών στην ευθύνη του κράτους, χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια για όλους, εκμετάλλευση αναξιοποίητων κτηρίων τόσο του ιδρύματος όσο και του κράτους (πχ παλιό Ψυχιατρείο) για την στέγαση.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των υπαρχουσών φοιτητικών εστιών και την αξιοποίηση του συνόλου των δωματίων. Να καταργηθούν τα άδικα κριτήρια του εσωτερικού κανονισμού που θεσπίζει η πρυτανεία.

Να αξιοποιηθεί η περιουσία των Ιδρυμάτων και του δημοσίου για τις ανάγκες στέγασης των φοιτητών και όχι για επιχειρηματικούς σχεδιασμούς.

Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και internet για όλους. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη της φοιτητικής στέγης στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

Επαναφορά της μειωμένης μηνιαίας κάρτας μεταφορών στα 15 ευρώ.

Αύξηση των δωρεάν εκτυπώσεων στις 750 μονάδες ανά εξάμηνο για φοιτητικές ανάγκες.

Ούτε σκέψη για μέτρα καταστολής, κάμερες και τουρνικέ που δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια στις σχολές. Είμαστε φοιτητές και όχι εγκληματίες! Πανεπιστήμια ανοιχτά, της μάθησης, της συζήτησης και της ουσιαστικής ακαδημαϊκής ελευθερίας και όχι καταστολής και αυταρχισμού.

Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που διεξάγει γενοκτονία στην Παλαιστίνη.

Καμία συνεργασία ελληνικών Πανεπιστημίων με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και το ΝΑΤΟ.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Δουλειά με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα! Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα για τις 13ώρες δουλειάς. Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο για όλους.

Καλούμε όλους τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία Τρίτη 14/10 μέρα ψήφισης του απαράδεκτου αντεργατικού νομοσχεδίου για την 13ωρη δουλειά – σκλαβιά».

Αντίστοιχο κάλεσμα κι από τον ΣΕΠΕ Χανίων, αναφέροντας τα εξής:

«Συναδέλφισσες-οι,

Ο ΣΕΠΕ Χανίων χαιρετίζει τους χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα που νέκρωσαν χώρους δουλειάς στη μεγάλη απεργία της 1ης του Οκτώβρη. Χαιρετίζει τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά που απέργησαν και βγήκαν στους δρόμους, με δεκάδες νηπιαγωγεία κλειστά, και πολλά δημοτικά να αγγίζουν το 70% και 80% συμμετοχής στην απεργία. Συνολικά η συμμετοχή στην απεργία των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα Χανιά προσέγγισε το 40%!

Σε μεγάλους χώρους δουλειάς και εδώ στα Χανιά σταμάτησε πλήρως η παραγωγή. Όλοι εμείς μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ενώσαμε δυνάμεις και διατρανώσαμε πως «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές»!

Ξεκαθαρίσαμε πως το νομοσχέδιο της εξόντωσης της κυβέρνησης της ΝΔ, που προβλέπει:

13 ώρες δουλειάς με περισσότερες και πιο φθηνές υπερωρίες για την εργοδοσία

10ωρη απασχόληση χωρίς προσαύξηση στο μεροκάματο – διευθέτηση σε 12μηνη βάση

Υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία

Επέκταση της «κατά παραγγελία» απασχόλησης – δουλειά χωρίς κανέναν προγραμματισμό

Εξαΰλωση της ενιαίας ετήσιας άδειας αναψυχής με κατακερματισμό της σε όλο τον χρόνο

Προσλήψεις «fasttrack» για δουλειά 2 ημερών – νέο χτύπημα στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία,

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ!

Η απάντηση μας θα είναι ακόμα πιο δυναμική με νέα γενική απεργία!

Βγαίνουμε στους δρόμους ξανά:

Για να εκφραστεί η μεγάλη αγανάκτηση που υπάρχει για το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, που έχει μετατρέψει τους χώρους εργασίας σε αρένες θανάτου.

Για τα σχολεία που ξεκίνησαν με χιλιάδες κενά (μόνο στα Χανιά ξεπερνούν τα 265 στην πρωτοβάθμια) σε αίθουσες – κλουβιά και με ένα δυσβάσταχτο κόστος για εμάς και τις οικογένειες των μαθητών μας.

Για τα εκατοντάδες ολοήμερα που μένουν κλειστά ή υπολειτουργούν και τα χιλιάδες παιδιά που χρειάζονται εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης και μένουν ακάλυπτα στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων και εκπαιδευτικών και εξαιτίας των περικοπών στα κονδύλια του ΕΣΠΑ σε Παιδεία και Υγεία.

Για την ακρίβεια που κατατρώει το πενιχρό μας εισόδημα, για την επικίνδυνη κατάσταση στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία μας, εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζεται διαχρονικά και έχει μετατρέψει την προστασία της υγείας μας σε χώρο για να πλουτίζουν από τον πόνο μας οι κλινικάρχες και οι όμιλοι τους.

Για τις πετσοκομμένες συντάξεις που δεν φτάνουν για μια αξιοπρεπή ζωή στα γεράματα.

Για να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στα πολεμοκάπηλα σχέδια τους και στους φουσκωμένους κρατικούς προϋπολογισμούς για τους πολεμικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ όταν η ανθρώπινη ζωή δεν υπολογίζεται, θεωρείται αναλώσιμη όπως αποδείχτηκε από το έγκλημα στα Τέμπη.

Πιο αποφασιστικά. Κλιμακώνουμε με νέα Απεργία.

Στις 14 του Οκτώβρη κλείνουμε τα σχολεία, κατεβαίνουμε στον δρόμο, υπερασπιζόμαστε τη ζωή, την αξιοπρέπειά μας, το μέλλον της νέας γενιάς!

Δυναμώνουμε τον αγώνα για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, κόντρα στην εκμετάλλευση που μας οδηγεί στην αποκτήνωση και τη βαρβαρότητα του πολέμου.

Απαιτούμε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς στο ύψος των αναγκών και όχι δουλειά ήλιο με ήλιο!

Όσο μελάνι και να χύσουν δεν πείθουν! Εμείς γνωρίζουμε καλά πως ο νόμος για το 13ωρο αφορά άμεσα και το Δημόσιο αφού κάθε αντεργατικό μέτρο στον ιδιωτικό τομέα γίνεται προπομπός για το Δημόσιο.

Ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι είναι εργολαβικοί ή ενοικιαζόμενοι, ενώ η ίδια κατεύθυνση προχωρά και στην εκπαίδευση: Η «ευελιξία» και η κατάργηση του σταθερού χρόνου επιβάλλονται ήδη με τις υποχρεωτικές υπερωρίες στην εκπαίδευση, με δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους, με συναδέλφους που αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.

Η ίδια πολιτική που χαρίζει «ευελιξία» στην εργοδοσία, φέρνει φτώχεια, εξάντληση και αβεβαιότητα για όλους μας.

Δεν περιμένουμε φανταστικούς σωτήρες για να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει. Όλοι μαζί μπορούμε να

αλλάξουμε τα πράγματα, μαζί με τους γονείς, τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τη νέα γενιά! Μόνο

στον δρόμο του οργανωμένου αγώνα, με επίκεντρο τις ανάγκες μας, μπορεί να έρθουν θετικές

εξελίξεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους! Δουλειά με δικαιώματα!

Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης.

Γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις για να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, Υγεία, Παιδεία και όχι για τους ιμπεριαλιστικούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς, για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών.

Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό του πολέμου!

Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.

Όλοι στο Σωματείο μας! Όλοι στον αγώνα!

14 του Οκτώβρη κλείνουμε τα σχολεία και συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10π.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς!».