Απεργία πείνας: Οι επιπτώσεις στον οργανισµό, νοµικά και κοινωνικά θέµατα

H απεργία πείνας είναι ένας ακραίος τρόπος διαµαρτυρίας, που συνίσταται στην άρνηση λήψης οποιασδήποτε τροφής, µε σκοπό να ασκηθεί πίεση για την ικανοποίηση συγκεκριµένων αιτηµάτων.

Η αντίδραση του οργανισµού

Κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας, ο οργανισµός υποβάλλεται σε µία δύσκολη δοκιµασία που τον εξωθεί στα ακρότατα όριά του. Κατά τις πρώτες δέκα ηµέρες, εκδηλώνεται η πρώτη αντίδραση, µε τη χρησιµοποίηση ως πηγής ενέργειας της γλυκόζης, από τις αποθήκες γλυκογόνου του ήπατος και των µυών, διαδικασία που αποβάλλει στο αίµα και στα ούρα επικίνδυνα τοξικά υποπροϊόντα. Σε αυτή τη φάση, ο οργανισµός αρχίζει να εισέρχεται σε µια φάση “εξοικονόµησης ενέργειας”, επιβραδύνοντας τους ρυθµούς του µεταβολισµού. Στη συνέχεια, και µετά την εξάντληση των αποθηκών αυτών ενέργειας, ο οργανισµός µπαίνει στη διαδικασία της κέτωσης, χρησιµοποιώντας για ενέργεια τα αµινοξέα των µυών του ατόµου, µε αποτέλεσµα απ’ το δεύτερο κιόλας δεκαήµερο µιας απεργίας πείνας να παρατηρείται σηµαντική απώλεια µυικής µάζας. Στην απώλεια αυτή, εκτός από τους σκελετικούς µύες, συµπεριλαµβάνεται και ο µυς της καρδιάς, που αποδυναµώνεται σε σηµαντικό βαθµό, ενώ ταυτόχρονα αποδυναµώνεται και ο µυελός των οστών, καθιστώντας ήδη ορατή την απειλή της ζωής του απεργού.

Κατά το επόµενο διάστηµα, οι υπολειπόµενοι µύες “προστατεύονται” αυτόµατα από τον οργανισµό, ενώ για την παραγωγή ενέργειας χρησιµοποιούνται οι αποθήκες λιπώδους ιστού του σώµατος.

Όταν, όµως, εξαντληθούν και αυτές οι αποθήκες λίπους, ακολουθεί καταστροφικός καταβολισµός (διάσπαση) πρωτεϊνών από τους µύες, µε σοβαρά αποτελέσµατα κυρίως για τον καρδιακό µυ, µε κυριότερη επιπλοκή τις καρδιακές αρρυθµίες ή και την ανακοπή. Είναι το στάδιο για το οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι “το σώµα τρώει τη σάρκα του”.

Η εµφάνιση των συµπτωµάτων

Τα κυριότερα συµπτώµατα που απαντούν σε όλους σχεδόν τους απεργούς πείνας, είναι το αίσθηµα εύκολης κοπώσεως, οι λιποθυµικές τάσεις, οι πονοκέφαλοι και οι ζαλάδες. Ετσι, οι ασθενείς, προκειµένου να αντιρροπίσουν αυτό το αίσθηµα, αρχίζουν να σηκώνονται αργά από το κρεβάτι και τελικά, µε το πέρασµα των ηµερών, δυσκολεύονται σηµαντικά ή και αδυνατούν να σηκωθούν όρθιοι. Επίσης, από τις πρώτες µέρες, παρατηρούνται βραδυκαρδία και πτώση της αρτηριακής πιέσεως σε όλους τους ασθενείς, ενώ ορθοστατική υπόταση εµφανίζεται γύρω στην τρίτη εβδοµάδα. Ο θυρεοειδής αδένας, στο πλαίσιο της αντιρρόπησης της πείνας, αρχίζει να υπολειτουργεί, µε αποτέλεσµα την εύκολη κόπωση, καθώς και την εµφάνιση υποθερµίας και δυσανεξίας στο ψύχος. Από τις πρώτες ηµέρες της απεργίας πείνας, οι ασθενείς ενδέχεται να εµφανίσουν κοιλιακά άλγη και γαστρεντερικές διαταραχές, µε συνηθέστερη τη σοβαρή δυσκοιλιότητα.

Επιπλέον, εµφανίζονται διαταραχές των ηλεκτρολυτών του σώµατος, ενώ ο απεργός πείνας χάνει σταδιακά το αίσθηµα της πείνας, αλλά και το αίσθηµα της δίψας, µε συνέπεια, εάν δεν υπάρχει κατάλληλη ιατρική βοήθεια και υποστήριξη, να προκύψει σοβαρή αφυδάτωση του οργανισµού. Επιπροσθέτως, η έλλειψη βιταµινών, σε συνδυασµό µε άλλους µηχανισµούς και κυρίως τις επαναλαµβανόµενες κρίσεις υπογλυκαιµίας, ενδέχεται να έχει µη αναστρέψιµες συνέπειες για το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί µη αναστρέψιµη πολυνευροπάθεια, εγκεφαλοπάθεια, κατάθλιψη και συναισθηµατική αστάθεια. Επειδή, λοιπόν, διαταράσσεται η ικανότητα του ασθενή να ελέγχει τις νοητικές του λειτουργίες, είναι σηµαντικό σε κάθε απεργία πείνας να προηγείται καλή συνεννόηση των γιατρών µε τον ασθενή και, στον βαθµό που είναι εφικτό, να καταγράφεται όσο πιο νωρίς γίνεται η βούληση του ασθενούς και οι επιθυµίες του.

Βαδίζοντας

προς το τελικό στάδιο…

Με το πέρασµα των εβδοµάδων, στα τελικά στάδια της απεργίας πείνας, εξαιτίας της έλλειψης βιταµινών, µπορεί να παρατηρηθούν µια σειρά από επιπλοκές, που ξεκινούν από τις αιµορραγικές τάσεις και φτάνουν έως την τύφλωση.

Επιπλέον, επηρεάζεται η άµυνα του οργανισµού απέναντι στις λοιµώξεις, µε αποτέλεσµα εµφάνιση ανοσολογικής ανεπάρκειας, ενώ δεν είναι σπάνια η ανακοπή της καρδιακής λειτουργίας.

Επίσης, η έλλειψη γλυκόζης, που βοηθά στη λειτουργία του εγκεφάλου, ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες, ενώ συχνά εκδηλώνεται και ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, καταστάσεις που µπορεί να στερήσουν τη ζωή του απεργού πείνας.

Ο χρόνος από την έναρξη µίας απεργίας πείνας µέχρι τον θάνατο, ποικίλλει ανάλογα µε τον οργανισµό του ασθενή και το βαθµό ιατρικής βοήθειας που λαµβάνει.

Στην περίπτωση, για παράδειγµα, των Ιρλανδών απεργών πείνας του 1981, που συµµετείχε µεγάλος αριθµός ατόµων, ο θάνατος επήλθε µεταξύ 46 και 71 ηµερών. Πρέπει να αναφερθεί, πάντως, ότι υπάρχουν τεχνικές επιµήκυνσης του χρόνου της στέρησης τροφής, όπως για παράδειγµα η (κρυφή) προσθήκη ζάχαρης και αλατιού στο νερό που πίνει ο απεργός.

Οι µεγαλύτερες απεργίες πείνας στην ιστορία

Οι πρώτες ενδείξεις εµφάνισης απεργίας πείνας αναφέρονται στο έπος Ramayana στην Ινδία και χρονολογούνται περίπου στο 750 π.Χ. Σύµφωνα µε το βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, η µεγαλύτερη γνωστή απεργία πείνας έγινε το 1920 στις φυλακές Cork της Ιρλανδίας από 9 κρατουµένους, οι οποίοι κρατήθηκαν στη ζωή, πίνοντας µόνο νερό, µέχρι και 94 ηµέρες.

Επίσης, µια από τις απεργίες µε τη µεγαλύτερη διάρκεια έγινε το 1994 στην Ουάσινγκτον από τον ποινικό κρατούµενο Charles McNabb, ο οποίος µε ύψος 1.95 µέτρα είχε µείνει µόλις 45 κιλά µετά από 124 ηµέρες απεργίας πείνας, πίνοντας εκτός από νερό και λίγη ποσότητα καφέ, χωρίς µάλιστα να χάσει τη ζωή του, αφού έκτοτε διέκοψε τη διαµαρτυρία του και έλαβε τροφή.

Μια οµάδα, ακόµη, Τούρκων µαρξιστών που έκαναν το 2003 απεργία πείνας για να µη µεταφερθούν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, άντεξαν για 300 µέρες, αλλά εκ των υστέρων απεκάλυψαν ότι έβαζαν κρυφά ζάχαρη, αλάτι και βιταµίνες στο νερό τους.

Νοµικά θέµατα και

εισαγγελικές παρεµβάσεις

Σε περιπτώσεις απεργίας πείνας ατόµου που έχει µεταφερθεί σε Νοσοκοµείο, οι εισαγγελικές αρχές συνήθως αποστέλλουν έγγραφο, το οποίο ορίζει ότι τόσο ο ιατρικός κώδικας δεοντολογίας, όσο και ο νόµος αναφέρουν µε σαφήνεια πως οι γιατροί είναι υποχρεωµένοι να προχωρήσουν σε ιατρικές πράξεις, ώστε να διασφαλίσουν τη διατήρηση της ζωής του ασθενούς.

Στην περίπτωση, δηλαδή, που ο απεργός πείνας φτάνει σε οριακό σηµείο για την ίδια του τη ζωή, τότε ουσιαστικά, σύµφωνα µε τον νόµο, η πράξη του ισοδυναµεί µε απόπειρα αυτοκτονίας, όπως ορίζει το άρθρο 12 του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, το οποίο αναφέρει ότι πρόκειται για τη µοναδική εξαίρεση, όπου δεν απαιτείται η συναίνεσή του προς τους γιατρούς για να προχωρήσουν σε υποστηρικτικές της ζωής ιατρικές πράξεις [νόµος 3418: Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας, αρ. ΦΕΚ 287/2005]. Επίσης, σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, οι γιατροί οφείλουν να σώσουν τη ζωή του απεργού, διαφορετικά θα διωχθούν για έκθεση σε κίνδυνο ασθενούς. Επιπλέον, τα άρθρα 29 και 31 του σωφρονιστικού κώδικα προβλέπουν αντίστοιχη αντιµετώπιση και στις περιπτώσεις απεργίας πείνας κρατουµένων.

Ιατρικά θέµατα και το αγαθό της ζωής

To άρθρο 6 της World Medical Association Declaration of Tokyo (1975), ορίζει σαφώς ότι οι γιατροί δεν επιτρέπεται να προχωρήσουν σε υποχρεωτική σίτιση ατόµων που κάνουν απεργία πείνας.

Επιπροσθέτως, ένας άλλος παγκόσµιος ιατρικός οργανισµός, ο World Medical Association, στο άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξή του (Declaration of Malta on Hunger Strikers), εκδηλώνει απερίφραστα την αντίθεσή του στην υποχρεωτική σίτιση των απεργών πείνας, χαρακτηρίζοντάς ως την απάνθρωπη πράξη, η οποία προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόµου.

Σύµφωνα µε τις απόψεις ορισµένων γιατρών, αν και η σίτιση µέσω σωλήνα (δια µέσου της µύτης), είναι ιατρική πράξη που γίνεται καθηµερινά στα νοσοκοµεία, η διαδικασία κρίνεται ως βασανιστήριο όταν είναι αντίθετη στις πεποιθήσεις του ατόµου και γίνεται χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Επίσης, η πάγια θέση του ∆Σ της Ε.Ι.Ν.Α.Π. (Ένωσης Ιατρών Νοσοκοµείων Αθήνας – Πειραιά) είναι εναντίον της υποχρεωτικής σίτισης στους κρατουµένους, ενώ έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι το δικαίωµα στη ζωή είναι κορυφαίο ατοµικό δικαίωµα και κανένας γιατρός δεν δικαιούται να ενεργεί αντίθετα στη βούληση του ασθενούς. Οι θέσεις αυτές της Ε.Ι.Ν.Α.Π. βασίζονται στη σχετική διακήρυξη Παγκόσµιων Ιατρικών Συνεδρίων (Μάλτα – 1991 και αναθεωρήσεις Ισπανίας-1992 και Ν. Αφρικής – 2006), που ορίζεται σαφέστατα ότι η βίαια αναγκαστική σίτιση θεωρείται αδικαιολόγητη και αντιδεοντολογική.

Επίλογος – Το θέατρο του παραλόγου

Η απεργία πείνας είναι µια µη βίαιη πράξη διαµαρτυρίας. Αναµφίβολα, δεν είναι η επιθυµία κάποιων να πεθάνουν, αλλά ένας τρόπος που χρησιµοποιούν κάποιοι άνθρωποι προκειµένου να γνωστοποιήσουν σηµαντικά προβλήµατα και αιτήµατά τους και να αξιώσουν την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους.

Όπως αναλύθηκε πρωτύτερα, το ιατρικό και νοµικό καθεστώς που διέπει την αντιµετώπιση των κρατουµένων απεργών πείνας δεν είναι απόλυτα σαφές, αλλά αντίθετα επιδέχεται πολλαπλές ερµηνείες (όπως, για παράδειγµα, αν η άρνηση σίτισης αποτελεί, νοµικά και ιατρικά, απόπειρα αυτοκτονίας ή όχι).

Στη χώρα µας, ο χειρισµός και κατ’ επέκταση η τύχη των απεργών πείνας τελικού σταδίου, κινείται πάνω σε τεντωµένο σχοινί µεταξύ διατάξεων του ποινικού κώδικα, νόµων του κράτους, άρθρων του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, αλλά και αλληλοσυγκρουόµενων απόψεων ιατρών, ειδικών επιστηµόνων, κοινωνικών φορέων ή της κοινής γνώµης.

Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, µε φόντο τη σκιά της ισχνής φιγούρας ενός ατόµου που βρίσκεται στα όρια της ανθρώπινης αντοχής και επιβίωσης, ξεδιπλώνεται µία τραγική παράσταση στο θέατρο του παραλόγου, όπου οι εµπλεκόµενοι πρωταγωνιστές ενστερνίζονται ποικίλες απόψεις και θεωρήσεις, οι οποίες κυµαίνονται από την απόλυτη υποστήριξη των απεργών και των αιτηµάτων τους, µέχρι την απόρριψη και την τελειωτική απαξίωση της ζωής και της ίδιας τους της ύπαρξης.