Απέραντη θλίψη, πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Απέραντη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου  σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο, στο οποίο είχε εμπλακεί με μηχανή στα Ιωάννινα το Σάββατο 23 Μαΐου.
Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του. Υπενθυμίζεται ότι ο εκλιπών ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του, κατά το οποίο υπέστη πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ η κατάστασή του κρινόταν ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1992 στα Ιωάννινα και άρχισε το 2011 την επαγγελματική καριέρα του από τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, ΑΕΚ, Κοπεγχάγη και Σαμπντόρια, πριν κλείσει την καριέρα του στον Παναιτωλικό. Ο υψηλόσωμος (1,89μ.) κεντρικός αμυντικός πανηγύρισε με την Κοπεγχάγη την κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας τη σεζόν 2021-22, ενώ κατέγραψε και συνολικά έξι συμμετοχές με την εθνική ανδρών, στην οποία έκανε το ντεμπούτο του στις 24 Μαρτίου 2026, στο νικηφόρο (2-1) φιλικό με το Μαυροβούνιο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΣ Γιάννινα εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, στην οποία αναφέρει:

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη.

Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας.

Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

