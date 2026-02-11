menu
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, 2026
Τοπικά

Απένταξη Βιβλιοθήκης, έλλειψη έργων έξω από την πόλη – Αντιπαραθέσεις στο δημοτικό συμβούλιο Χανίων

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
Η έλλειψη έργων στις περιαστικές περιοχές και η απένταξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κυριάρχησαν μεταξύ άλλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων το απόγευμα της Τετάρτης.

Για “άστοχες ενέργειες και αστοχίες του Δήμου σε χρονοδιαγράμματα στο ΓΠΣ, στη Δημ. Αγορά, στην κεραία της Σούδας, στην ανάπλαση των οικοδομικών τετραγώνων, στην ανάπλαση των Ταμπακαριών” έκανε λόγο ο ανεξάρτητος δημ. σύμβουλος κ. Μιχάλης Σχοινάς, που αναρωτήθηκε αν η δημοτική αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για όλα αυτά.
“Είναι πολύ λυπηρό γιατί ο Δήμος θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό για τις μελέτες (30.000 ευρώ)” σχολίασε η κ. Σοφία Ελευθεριάδου- Παπαδάκη για την απένταξη.

“Για άλλη μια φορά δεν αναφερθήκατε στους περιαστικούς δήμους” τόνισε προς τον κ. Σημανδηράκη η κ. Κ. Μανιμανάκη από την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά”, ενώ πρόσθεσε πως σε μια σειρά από έργα που γίνονται διαπιστώνονται τραυματισμοί πολιτών λόγω παραλείψεων κα.
Τα ΣΒΑΑ ορίζονται από μια συγκεκριμένη ζώνη απάντησε ο κ. Σημανδηράκης και οι παρεμβάσεις αφορούν το κέντρο, με τον κ. Δ. Μακρέα να αναρωτιέται “ποιο πρόγραμμα αφορά τις περιαστικές περιοχές;”
“Δεν είστε ένα γραφείο Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για να κάνετε διαχείριση. Κρίνεστε από την πολιτική σας επιλογή να συγκρούεστε με κεντρικές αποφάσεις που αφορούν το Δήμο Χανίων” τόνισε ο Χ. Λουτσέτης, συμπληρώνοντας πως πράγματι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αφορούν το κέντρο της πόλης ” αλλά μπορούμε να σας κάνουμε κριτική για το αν στρέψετε τους ιδίους πόρους στις περιαστικές περιοχές ή ήταν συμπληρωματικές οι χρηματοδοτήσεις και εκεί σας κάνουμε κριτική”. Υπογράμμισε πως “υπάρχει τεράστια μονομέρεια προς το κέντρο, τεράστια δυσαναλογία προς την εξυπηρέτηση του τουρισμού” σε βάρος των περιαστικών περιοχών.
Αιχμές προς τη “Λαϊκή Συσπείρωση” ότι “δεν είναι συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία αλλά την κομματική γραμμή” άφησε στην απάντηση του ο κ. Σημανδηράκης και τόνισε πως η “Λαϊκή Συσπείρωση” δεν διαφώνησε με κανένα έργο στο κέντρο της πόλης κατηγορώντας την για “πολιτική υποκρισία” και για “καραμέλα που έχει λιώσει, ότι τα έργα εξυπηρετούν τους επισκέπτες και όχι τους κατοίκους της πόλης”.

Στην αρχή της συνεδρίασης ανακοινώθηκε από τον κ. Σημανδηράκη ότι τη Δευτέρα αναμένεται να δοθεί σε χρήση και πάλι το κλειστό του Κλαδισού.

