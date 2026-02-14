menu
Συνεργασίες

Απένταξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης: Μία ακόµα αποτυχία της δηµοτικής Αρχής Σηµανδηράκη

Τάσος Βάμβουκας
Τάσος Βάμβουκας
0

Πληροφορήθηκα µε µεγάλη απογοήτευση, όπως και πολλοί συµπολίτες µας, την απένταξη του έργου «Νέα ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη», που θα φιλοξενούσε το νεοκλασικό της οδού Τζανακάκη.

Ήταν ένα έργο που η ∆ηµοτική µας Αρχή έτρεξε από τις πρώτες µέρες της θητείας της και ήµασταν πολύ περήφανοι που καταφέραµε να αγοράσουµε µε χρηµατοδότηση 500.000 ευρώ από το Πράσινο Ταµείο, ένα πανέµορφο ιστορικό κτήριο της πόλης µας, σώζοντάς το, και στη συνέχεια να εξασφαλίσουµε 2,5 εκ. ευρώ από Ευρωπαϊκούς πόρους για τη δηµιουργία της βιβλιοθήκης.

Το έργο εντάχθηκε στις 15/6/2018 στο ΕΠΑΝΕΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο τότε γ.γ. του δήµου ∆ηµήτρης Φραγκάκης, είχε ιδιαίτερα ασχοληθεί για να προχωρήσει το έργο, µε την κατάθεση των τεχνικών δελτίων, προετοιµάζοντας το έδαφος για τις µελέτες.

Επτά χρόνια µετά, το έργο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί ολοκληρωµένο στην κοινωνία των Χανίων, αλλά αντί αυτού,  ο κ. ∆ήµαρχος και η ∆ηµοτική του αρχή, απέτυχαν ακόµα και να παραδώσουν τις µελέτες και το µόνο που «πέτυχαν», είναι να χαθούν 2,5 εκ ευρώ, ρίχνοντας όπως συνηθίζουν τις ευθύνες κάπου αλλού.

Εδώ δεν χωράνε οι συνήθεις δικαιολογίες που προβάλλουν στις αποτυχίες τους, που δυστυχώς δεν είναι οι µόνες.

Επισηµαίνω ιδιαίτερα την τεράστια αποτυχία της απώλειας του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Χανίων. Και εδώ η ∆ηµοτική Αρχή Σηµανδηράκη, «πέτυχε» επίσης την απώλεια περίπου δύο εκατοµµυρίων ευρώ που είχαν πληρωθεί από τους δηµότες των Χανίων.  Η σηµαντικότερη όµως «επιτυχία» της είναι, ότι πετάχτηκε στα σκουπίδια µια επίπονη διαδικασία και µελέτες 15 ετών περίπου, που είχε ξεκινήσει βασανιστικά από τους Καποδιστριακούς ∆ήµους.

Έτσι, ο ∆ήµος Χανίων απώλεσε ένα τεράστιας σηµασίας για την περιουσία και την ζωή  των δηµοτών εργαλείο ανάπτυξης, που επίσης είχε παραδοθεί ώριµο στην παρούσα ∆ηµοτική Αρχή. Και πάλι ο ∆ήµαρχος δεν ανέλαβε καµία ευθύνη, αλλά πρόβαλλε την αστεία δικαιολογία ότι έφταιγε το Υπουργείο που δεν έδωσε µια ακόµα παράταση.

Επίσης η µεγάλη αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανακατασκευής της ∆ηµοτικής Aγοράς, σε ένα έργο που παραδώσαµε επίσης ώριµο για υλοποίηση, µας βάζει σε σκέψεις. Μας επιτρέπει να υποθέσουµε, ότι σκόπιµα αφήνεται ο χρόνος να κυλάει, για να ξεχαστεί ίσως ότι η προηγούµενη δηµοτική Aρχή είχε βάλει το νερό στο αυλάκι, ή ότι δεν έχουν την ικανότητα να το διεκπεραιώσουν, ή ακόµα ότι µπορεί να συµβαίνουν και τα δύο.

Αυτές οι µεγάλες αποτυχίες, θα πρέπει να προβληµατίσουν σοβαρά πρώτα απ’ όλους τον ίδιο τον ∆ήµαρχο και τους συνεργάτες του.

Θα πρέπει όµως να προβληµατίσουν σοβαρά και να ενεργοποιήσουν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τους δηµότες των Χανίων, διότι αυτά έχουν σοβαρή αντανάκλαση στην ζωή της πόλης µας.

*Ο Τάσος Βάµβουκας  είναι τ. ∆ήµαρχος Χανίων

