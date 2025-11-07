menu
Απελευθερώθηκαν όλα τα μέλη του πληρώματος του Hellas Aphrodite

Απελευθερώθηκαν όλα τα μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Hellas Aphrodite, έπειτα από επιχείρηση των ισπανικών Ειδικών Δυνάμεων Ναυτικού (SOF) που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 7ης Νοεμβρίου στα ανοικτά της Σομαλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης “EUNAVFOR Atalanta” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 13:00 συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC), το πολεμικό πλοίο ESPS Victoria προσέγγισε το δεξαμενόπλοιο και ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων στρατιωτών επιβιβάστηκε σε αυτό, απελευθερώνοντας όλους τους 24 ναυτικούς που βρίσκονταν ασφαλισμένοι στο δωμάτιο ασφαλείας (citadel) από τη στιγμή της επίθεσης.

Όπως επιβεβαιώνεται, όλα τα μέλη του πληρώματος -μεταξύ των οποίων πέντε Έλληνες- είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι πειρατές έχουν εγκαταλείψει το πλοίο. Η ESPS Victoria παραμένει δίπλα στο δεξαμενόπλοιο για να διασφαλίσει την ασφάλεια του σκάφους και να παρέχει τεχνική υποστήριξη, έως ότου το Hellas Aphrodite μπορέσει να συνεχίσει την πλεύση του με ίδια μέσα.

Το πλοίο, που ανήκει στην ελληνική εταιρεία Latsco Marine Management και φέρει σημαία Μάλτας, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Sikka της Ινδίας με προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, μεταφέροντας φορτίο βενζίνης.

