Απελάθηκαν από την Αυστρία τρεις Ρώσοι διπλωμάτες κατηγορούμενοι για κατασκοπεία

Η Αυστρία κήρυξε τρεις Ρώσους διπλωμάτες ανεπιθύμητα πρόσωπα με αφορμή ένα «δάσος από κεραίες» στις στέγες διπλωματικών κτιρίων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπεία, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

“Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται η διπλωματική ασυλία για τη διενέργεια κατασκοπείας”, ανέφερε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε ανακοίνωσή της η υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ επιβεβαιώνοντας ότι οι τρεις διπλωμάτες έχουν ήδη απελαθεί.

Με αυτούς τους τρεις, ανέρχεται σε 14 ο αριθμός των Ρώσων διπλωματών που έχει απελάσει η Αυστρία από το 2020.