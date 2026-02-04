Απειλές Κρεμλίνου παρά τις συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας

Ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο πάρει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, την ώρα που αντιπροσωπείες των δύο χωρών πραγματοποιούσαν συνάντηση στο Αμπου Ντάμπι με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οπως μετέδωσε το ertnews, οι αντιπροσωπείες συναντήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση.

Ο Ουμέροφ σημείωσε ότι οι προγραμματισμένες διήμερες διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι ξεκίνησαν με την παρουσία και των τριών αντιπροσωπειών, μετά τις οποίες οι διαπραγματευτές χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τα θέματα και στη συνέχεια συναντήθηκαν ξανά όλοι μαζί στο τέλος.

Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, η αμερικανική ομάδα επρόκειτο να περιλαμβάνει τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος επίσης παρέστη στη συνάντηση του περασμένου μήνα.

Η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη, πράγμα το οποίο γνωρίζουν και οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Το Κίεβο απορρίπτει την αξίωση της Ρωσίας να παραχωρήσει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό του και οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταλάβει στα σχεδόν τέσσερα χρόνια του πολέμου στη χώρα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε παράλληλα ότι συνομιλίες χαμηλού επιπέδου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη, λέγοντας όμως ότι δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να ανακοινώσει προς το παρόν όσον αφορά μια πιθανή συνομιλία ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι επιδιώκει να επαναλάβει τον διάλογο με τον Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μολονότι δεν βλέπει να είναι έτοιμη η Μόσχα να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία και ότι διεξάγονται συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.