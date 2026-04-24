«Απάτητες παραλίες»: Δείτε ποιες είναι στα Χανιά

Περιοχές της Κισσάμου, του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, των Σφακίων αλλά και η Γαύδος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις 251 «απάτητες παραλίες» ανά την Ελλάδα, υνολικά 13 νέες περιοχές προστέθηκαν στη λίστα με τις «Απάτητες Παραλίες», σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπεγράφη από τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομίας, Σταύρο Παπασταύρου και Κυριάκο Πιερρακάκη.

Με τη νέα ρύθμιση τροποποιείται η προηγούμενη ΚΥΑ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας των παραλιών, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να αναφέρει ότι η απόφαση αποσκοπεί στη θωράκιση ευαίσθητων οικοσυστημάτων, διασφαλίζοντας ότι οι συγκεκριμένες παραλίες θα παραμείνουν ανεπηρέαστες από ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, οι «απάτητες παραλίες» στον νομό Χανίων είναι:

•Παραλία από Χρυσοσκαλίτισσα μέχρι Ακρωτήριο Κριός.

•Ημερη και Αγρια Γραμβούσα, Τηγάνι και Φαλάσαρνα, Ποντικονήσι, Ορμος Λιβάδι, Βίγλα.

•Ελαφονήσι και παράκτια θαλάσσια ζώνη.

•Νήσος Γαύδος και Γαυδοπούλα.

•Δήμος Σφακίων: Λευκά Ορη και παράκτια ζώνη.

Πάντως, σε ό,τι αφορά τα Χανιά οι περιοχές που χαρακτηρίζονται «απάτητες παραλίες», ήδη τελούν υπό καθεστώς προστασίας με Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες καθώς εντάσσονται στο δίκτυο NATURA ενώ ειδικότερα οι περιοχές Φαλάσαρνα και Λαφονήσι προστατεύονται και από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με όλες τις «απάτητες παραλίες».