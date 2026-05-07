Απάτη μαμούθ σε βάρος ηλικιωμένης στη Μυτιλήνη: Της άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα αξίας 280.000

Απάτη μαμούθ σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας από την οποία άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 280.000 ευρώ, εξιχνίασε η Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τρία άτομα για την εμπλοκή τους στην υπόθεση απάτης που έγινε πριν από δύο εβδομάδες, ανάμεσα τους και ένας ανήλικος, οι οποίοι και αναζητούνται.

Σε βάρος των δραστών που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, σχηματίστηκε κακουργηματικής φύσεως ποινική δικογραφία, ενώ οι αρχές κατάφεραν να βρουν μέρος του χρηματικού ποσού που άρπαξαν από την ηλικιωμένη αλλά και αρκετά από τα κοσμήματα.

Ειδικότερα, ταυτοποιήθηκαν, για την απάτη ένας 22χρονος, ένας 23χρονος και ένας 15χρονος), που κατηγορούνται για το αδίκημα της απάτης κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δύο άνδρες – αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Με το πρόσχημα της δήθεν διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας στην οικία της, την έπεισαν να συγκεντρώσει και να τοποθετήσει, σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο πλησίον κεντρικής θύρας του διαμερίσματός της, το χρηματικό ποσό των -80.000- ευρώ και κοσμήματα αξίας -200.000- ευρώ περίπου, σε σακούλα, η οποία ακολούθως αφαιρέθηκε.

Μέρος των χρημάτων που έκλεψαν οι απατεώνες

Από την προανακριτική διαδικασία και μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχειών και δεδομένων προέκυψε ότι, ο 15χρονος αφαίρεσε με τη συνδρομή του 23χρονου τη σακούλα από το σημείο που είχε τοποθετηθεί και ακολούθως οι τελευταίοι, διέφυγαν με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκε και κατασχέθηκε σημαντικό μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, καθώς και το χρηματικό ποσό των -6.300- ευρώ.

Τις έρευνες συνέδραμαν ουσιαστικά, η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης και το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου.