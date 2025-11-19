Απάτη 12 εκατ. ευρώ με παράνομες συνταγογραφήσεις – Πρόστιμα σε 32 ιατρούς και 62 φαρμακεία

Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένοι έλεγχοι από τον ΕΟΠΥΥ για παράνομες συνταγογραφήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Φαρμάκου, 32 ιατροί και 62 φαρμακεία εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων και ο Οργανισμός έχει επιβάλλει πρόστιμα. Το ζήτημα συζητήθηκε σε σύσκεψη του ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στα κεντρικά του Οργανισμού και έγινε γνωστό χθες.

Ειδικότερα η Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσίασε τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο: Ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και υπεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ. Επίσης γνωστοποίησε ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία από 3 δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός.