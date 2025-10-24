Απάτες σε βάρος παραγωγών στα Χανιά

» Αλλά και συνεταιρισµών και συσκευαστηρίων

» Επιτήδειοι παραγγέλνουν προϊόντα και… εξαφανίζονται

Στο στόχαστρο απατεώνων βρίσκονται συνεταιρισµοί, συσκευαστήρια και παραγωγοί στα Χανιά προκειµένου να υφαρπάξουν χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ, µεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων.

Για τις εκτεταµένες προσπάθειες των απατεώνων έχει ενηµερωθεί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το τριτοβάθµιο όργανο των συνεταιρισµών βιολογικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριµένα, όπως µας εξηγεί ο κ. Βαγγέλης Κουτούπης από το Αγροτικό Συνεταιρισµό Βιολογικών Προϊόντων Ν. Χανίων «είχα δεχτεί ένα τηλεφώνηµα από κάποιον που µου είπε όνοµα, ΑΦΜ της εταιρείας που έλεγε ότι εκπροσωπούσε και ζητούσε µια παλέτα µε αβοκάντο να του σταλεί στην Αθήνα. Επιβεβαίωσα τα στοιχεία του από φορέα που ελέγχει την πιστοληπτική κατάσταση των εταιρειών και µου είπαν ότι είναι απόλυτα αξιόπιστη ως εταιρεία και ότι “καλύτερο πελάτη δεν βρίσκεις”. Επίσης ρώτησα και την αγορά και όλοι µου ανέφεραν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή εταιρεία. Ο απατεώνας βέβαια είχε δώσει τα στοιχεία µιας όντως αξιόπιστης εταιρείας χωρίς φυσικά να την εκπροσωπεί».

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βιολογικών Προϊόντων απέστειλε την παλέτα µε τα αβοκάντο έχοντας την διαβεβαίωση ότι την επόµενη ηµέρα θα πληρώνονταν. «Την εποµένη ζήτησε ακόµα µια παλέτα και ότι δεν θα µε πλήρωνε εκείνη την ηµέρα γιατί έλειπε η κοπέλα στο λογιστήριο! Ψάχνοντας στοιχεία για το τηλέφωνο που µε κάλεσε βρήκα ότι είχε επισηµανθεί και από άλλους παραγωγούς- συσκευαστές ότι πρόκειται για απατεώνα και ότι παραγγέλνει προϊόντα, τα παραλαµβάνει και τα δεν τα πληρώνει ποτέ. Αµέσως πήγα στην αστυνοµία, συνεννοήθηκα µαζί τους και ετοίµασα µια παλέτα την οποία και έστειλα. Η αστυνοµία παρακολούθησε ποιοι παρέλαβαν την παλέτα και σε ποια αποθήκη την πήγαν. Εκεί περίµεναν δεν ήλθε κανείς και συνέλαβαν αυτούς που πήγαν και την παρέλαβαν που µάλλον ήταν οδηγοί ή κάτι ανάλογο. Το φαινόµενο δεν είναι καθόλου µεµονωµένο γιατί είχαµε ανάλογα συµβάντα και στη Βόρεια Ελλάδα µε ακτινίδια σε πολύ µεγάλες ποσότητες όπου χάθηκαν. Οι πληροφορίες από την αστυνοµία είναι ότι πρόκειται για κύκλωµα που κάνει αυτές ακριβώς τις απάτες µε θύµατα παραγωγούς».

Η υπόθεση που κατήγγειλε ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βιολογικών Προϊόντων Ν. Χανίων επρόκειτο να δικαστεί την περασµένη Τετάρτη στο Πληµµελειοδικείο Χανίων µε κατηγορούµενα τρία άτοµα (που παρέλαβαν την παλέτα) όµως αναβλήθηκε για τον Ιούνιο. Οι κατηγορίες αφορούσαν: “Σύσταση συµµορίας για τη διάπραξη πληµµελήµατος µε το οποίο επιδέχεται οικονοµικό όφελος κατά της περιουσίας τρίτων, απάτη ιδιαίτερης µεγάλης αξίας κατά συναυτουργία.”

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Για το ζήτηµα έχει ενηµερωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το τριτοβάθµιο όργανο των βιοκαλλιεργητών καθώς τα περιστατικά είναι πολλά. Παραγωγός µάλιστα ενηµέρωσε πως τρίτα πρόσωπα έχουν ανοίξει και χρησιµοποιούν εταιρεία για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος και παράνοµες συναλλακτικές πράξεις στο όνοµά της εταιρίας και στο δικό του, ωρίς τη δική του γνώση ή συναίνεση πέφτοντας θύµα απάτης. « Από αυτή την παράνοµη χρήση προκύπτουν επανειληµµένα περιστατικά εξαπάτησης αγροτών και συνεργατών, τα οποία ήδη µε εκθέτουν και θέτουν σε κίνδυνο οικονοµικές συναλλαγές στον κλάδο.

Συγκεκριµένα: Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 2 επίσηµα περιστατικά και περίπου 10 ή περισσότερα ανεπίσηµα περιστατικά εξαπάτησης. Οι µέθοδοι απάτης περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, την έκδοση τιµολογίων χωρίς παραλαβή προϊόντος και χωρίς εξόφληση, ή την παραλαβή φορτίων χωρίς ποτέ να καταβληθεί το συµφωνηθέν αντίτιµο».

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ

Στους παραγωγούς δίνεται η οδηγία να επιδεικνύουν µέγιστη προσοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή και σε οποιαδήποτε υποψία να προχωρήσουν σε καταγγελία στο αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής τους το συντοµότερο δυνατό. « Η καταγγελία θα πρέπει να αναφέρει σαφώς: «Παράνοµη χρήση ονόµατος ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, απάτη σε συναλλαγές αγροτικών προϊόντων — έκδοση τιµολογίων χωρίς παραλαβή ή χωρίς πληρωµή, και παραλαβή φορτίων χωρίς εξόφληση». Σκοπός είναι να διαβιβαστούν τα στοιχεία στην Ελληνική Αστυνοµία ώστε να ενεργοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και ποινικές ενέργειες».

Σηµειώνεται ότι και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί επιτυχηµένες και αποτυχηµένες προσπάθειες εξαπάτησης από άτοµα που εµφανίζονται ως εκπρόσωποι γνωστών και επώνυµων εταιρειών προκειµένου µε αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσουν τα θύµατα τους.