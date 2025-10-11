menu
Απαραίτητο το φράγµα Βαλσαµιώτη για τις αρδευτικές ανάγκες των Χανίων

Γιώργος Κώνστας
» Χρηµατοδότηση για την αποκατάσταση ζητούν οι πρόεδροι των Τ.Ο.Ε.Β.

Την ανάγκη χρηµατοδότησης του φράγµατος Βαλσαµιώτη ώστε να γίνει ενεργό και να µπορεί να αξιοποιηθεί για τις αρδευτικές ανάγκες για τις οποίες κατασκευάστηκε, τόνισαν, µεταξύ άλλων, οι πρόεδροι των έξι ΤΟΕΒ που βρέθηκαν τις προηγούµενες ηµέρες στην Αθήνα και είχαν συνάντηση µε τη γενική γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρώ Ζέρβα.

Οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου, Μεσκλών, Κουφού, Βατολάκκου, Αλικιανού, Φουρνέ ανέδειξαν την κατάσταση που επικρατεί φέτος στην περιοχή του κάµπου των Χανίων και επεσήµαναν την ανάγκη να χρηµατοδοτηθεί η αποκατάσταση του φράγµατος, καθώς εκτιµούν ότι µε αυτόν τον τρόπο θα δοθούν λύσεις τα επόµενα χρόνια κατά τις ξηρές χρονιές.

Και αυτό γιατί το φράγµα αν γεµίσει µε νερό θα µπορεί να δεχτεί µέχρι και 6 εκ. κυβικά, ποσότητα ικανή να συµβάλλει στην αντιµετώπιση πολλών προβληµάτων άρδευσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρότι η µελέτη για την αποκατάσταση των διαρροών έχει ανατεθεί από το 2020 από τον Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης, ακόµα δεν έχει παραδοθεί καθώς απαιτήθηκαν συµπληρωµατικές παρατηρήσεις! Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΟΑΚ η αποκατάσταση του φράγµατος θα απαιτήσει ένα ποσό από 5 έως 10 εκατοµµύρια ευρώ  και µετά την παραλαβή της µελέτης θα πρέπει να αναζητηθεί η χρηµατοδότηση του φράγµατος. Ενός φράγµατος που ξεκίνησε µε προϋπολογισµό 25 εκ. ευρώ, κόστισε περισσότερα από 40 εκ. ευρώ δίχως ποτέ να λειτουργήσει για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των παραγωγών.

Τέλος, στη συνάντηση των προέδρων των ΤΟΕΒ µε τη γενική γραµµατέα, έγινε συζήτηση αναφορικά µε τα προγράµµατα για τους Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων και πώς µπορούν αυτά να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών τους.

