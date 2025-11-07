Απαλλοτριώσεις χωρίς ενηµέρωση για την κατασκευή του ΒΟΑΚ

■ Επί ποδός η Επιτροπή του ∆ικηγορικού Συλλόγου

Το ενδεχόµενο οι ιδιοκτήτες των υπό απαλλοτρίωση 2.610 στρ. σε Χανιά και Αποκόρωνα για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ να δουν µια µέρα τα µηχανήµατα… στην περιουσία τους χωρίς οι ίδιοι να έχουν λάβει την οποιαδήποτε ενηµέρωση, θίγει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Χανίων!

Για αυτό εν όψει τη διαδικασίας απαλλοτρίωσης που θα είναι “εξπρές” καλεί τους ιδιοκτήτες να επικοινωνήσουν µε την “Επιτροπή Απαλλοτριώσεων” του ∆ικηγορικού Συλλόγου και να ενηµερωθούν για την διαδικασία και το πως µπορούν να αποζηµιωθούν µε βάση την πραγµατική και όχι την αντικειµενική αξία των ακινήτων τους.

Εντός των ηµερών µάλιστα ο ∆ικηγορικός Σύλλογος θα πάρει τις τελευταίες τροποποιήσεις του κτηµατολογικού πίνακα και των διαγραµµάτων του απαλλοτριώσεων, όπου θα φαίνονται ποια ακίνητα απαλλοτριώνονται και τους κτηµατολογικούς πίνακες µε τους ιδιοκτήτες στα απαλλοτριώµενα τµήµατα. Συγχρόνως θα φαίνεται πόση έκταση απαλλοτριώνεται από το καθένα και πόση έκταση αποζηµιώνεται.

«Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Χανίων επί 50 συναπτά έτη έχει την “Eπιτροπή απαλλοτριώσεων” η οποία έχει προσφέρει τα µέγιστα στο Νοµό Χανίων. Η επιτροπή αυτή συµβάλλει ώστε να αναγνωριστεί από τα δικαστήρια η πραγµατική, η αγοραία, η εµπορική αξία των ακινήτων και όχι η αντικειµενική αξία αυτών» δηλώνει στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του “∆ικηγορικού Συλλόγου” κ. Χρήστος Πραµατευτάκης.

Η δαπάνη που προβλέπεται από τα ΦΕΚ για τις απαλλοτριώσεις στο Ν. Χανίων ανέρχεται στα 22.836.438 ευρώ και είναι σύµφωνη µε την αντικειµενική αξία που δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατική αξία των ακινήτων. «Η πραγµατική αξία είναι κατά πολύ µεγαλύτερη και ως προς το έδαφος αλλά και ως προς τα επικείµενα. ∆ηλαδή δεν µπορεί η ελιά να ορίζεται ότι αποζηµιώνεται στα 100 ευρώ, τη στιγµή που το εισόδηµα της ελιάς µόνο για ένα έτος είναι 100 ευρώ! Η αξία των ακινήτων υπολογίζεται ως αγροτεµάχια ενώ πολλά εξ αυτών είναι οικόπεδα! Πλέον ένεκα της απαλλοτρίωσης τµήµατα των ακινήτων καταστρέφονται ολοσχερώς διότι έρχεται η απαλλοτρίωση και ένα ακίνητο το οποίο είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο το καθιστά µη άρτιο και οικοδοµήσιµο ή έρχεται η απαλλοτρίωση και ένα τµήµα µιας επιχείρησης, µιας οικείας, ενός ξενοδοχείου το καθαιρεί µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να λειτουργήσει πλέον το υπόλοιπο!»

Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει µέριµνα από την “Επιτροπή Απαλλοτριώσεων” του ∆ικηγορικού Συλλόγου ώστε:

• Πρώτα να ζητηθεί η πραγµατική αξία των ακινήτων και των των επικείµενων.

• ∆εύτερον να καθοριστεί ότι δεν υπάρχει ωφέλεια για αυτά τα συγκεκριµένα ακίνητα .

•Τρίτο να επιδικαστούν οι αποζηµιώσεις σε αυτά τα ακίνητα στα οποία επέρχεται µείωση της αξίας τους, λόγω της βλάβης που έχουν υποστεί από τη συγκεκριµένη απαλλοτρίωση.

ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ

Ο κ. Πραµατευτάκης καλεί τους ιδιοκτήτες να γνωρίσουν αν η ιδιοκτησία τους απαλλοτριώνεται και εάν φέρονται ως πραγµατικοί δικαιούχοι της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας ή αν το ονοµατεπώνυµο τους και το πατρώνυµο τους δεν είναι σωστά γραµµένα στα κτηµατολογικά έγγραφα.

«Θα πρέπει ιδιοκτήτες να έλθουν στο σύλλογο µας , να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις ούτως ώστε να αποσταλούν άµεσα τα έγγραφα και αύριο -µεθαύριο να µην αντιµετωπίσουν πρόβληµα στην υπόθεση της λήψης της αποζηµίωσης! Είµαστε σε άριστη συνεργασία µε το δήµο Αποκορώνου και µε το δήµο Χανίων ούτως ώστε να έχουµε τη διόρθωση των όποιων ελλείψεων, παραλείψεων διαπιστωθούν».

Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων λέει ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου είναι πως η απαλλοτρίωση γίνεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντως σύµφωνα µε το 7α άρθρο του Ν. 2882 του 2001.

Αυτό σηµαίνει ότι «δεν Θα κληθούν καθόλου για την όλη διαδικασία, δεν θα γνωρίσουν τίποτα για την όλη διαδικασία διότι ο νόµος προβλέπει µία ενηµέρωση η οποία είναι επί της ουσίας… µη ενηµέρωση ! Πρέπει λοιπόν να πάνε στο δήµο Αποκορώνου ή στο δήµο Χανίων για να βρούνε τα σχετικά κτηµατολογικά σχεδιαγράµµατα και τους πίνακες. Να έλθουν στο ∆ικηγορικό Σύλλογο να τα δούµε µαζί γιατί σύµφωνα µε το νόµο προκειµένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σηµασίας επιτρέπεται η πραγµατοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισµό και την καταβολή της αποζηµίωσης! Έχουµε λοιπόν εκ µέρους του ελληνικού δηµοσίου ένα αίτηµα προς το Εφετείο Κρήτης ούτως ώστε να µπορέσουν να ξεκινήσουν εργασίες προτού καν γίνουν τα δικαστήρια καθορισµού τιµής µονάδος και µε την απόφαση του Εφετείου Κρήτης διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη του, του νοµέα, του κατόχου ,του κυρίου του ακινήτου και την άµεση παράδοση αυτού! Αυτή η απόφαση έχει κηρυχθεί σύµφωνα µε αυτό το συγκεκριµένο άρθρο. Συνεπάγεται ότι δικαστής θα δικάσει την υπόθεση ως κατεπείγουσα µέσα σε 20 – 30 µέρες αποζηµιώνοντας µε το 70% της αντικειµενικής αξία που όπως προανέφερα δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατική. Με την ίδια απόφαση διατάσσεται και η αποβολή του ιδιοκτήτη από το συγκεκριµένο ακίνητο!».

Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που υφίσταται το τεκµήριο της “ωφέλειας” µε βάση το οποίο ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται αποζηµίωση διότι θεωρείται ότι θα ωφεληθεί από την απαλλοτρίωση.

Η “Επιτροπή Απαλλοτριώσεων” του ∆ικηγορικού έχει διαχειριστεί εδώ και χρόνια τις απαλλοτριώσεις για το ΒΟΑΚ πριν από 40 χρόνια, τα τµήµατα Ταυρωνίτης- Παλαιόχωρα, Βρύσσες- Σφακιά, Φουρνές- Σούγια και Φουρνές- Οµαλός, καθώς και άλλες µε πολύ καλά αποτελέσµατα για τους ιδιοκτήτες.