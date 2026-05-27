Απαγόρευση διέλευσης σκαφών στη θαλάσσια περιοχή Ακρα Δράπανο

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την απαγόρευση διέλευσης σκαφών λόγω δραστηριοτήτων ΠΝ, στη θαλάσσια περιοχή ΑΚΡΑ ΔΡΑΠΑΝΟ,

Την 01″ έως 06 Ιουνίου 2026 από 08:00 μέχρι 11:00 τοπική ώρα, μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

Α) Φ: 35° 28′ 17,8″ Β και λ: 24° 14′ 5,58″ A

Β) Φ: 35° 27′ 4,15″ Β και λ: 24′ 15′ 33,46″A

Г) ф: 35^ * 26′ * 1 ,3^ prime prime Β και λ: 24° 16 52,34″A

Δ) Φ: 35 deg * 23′ 30^ prime prime Β και λ: 24° 17′ 0,00″ A

Ε) Φ: 35^ * 24′ * 12 ,3^ prime prime B και λ: 4^ * 26′ * 0 ,00^ prime prime A

ΣΤ) p:35^ * 31′ * 0 ,00^ prime prime και λ: A

Η) Φ: 35° 31′ 0,00″ Β και λ: 24″ 26’0,00’A

Θ) φ: 35° 31’0,00′ Β και λ: 24 * 15′ * 0 ,00^ prime prime A

1) ф: 35° 29′ 11,33″ Β και λ: 24° 14′ 5,34″A

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»

