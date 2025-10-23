Απαγόρευση διέλευσης λόγω δραστηριότητας σε Άκρα Δράπανο

Την απαγόρευση διέλευσης σκαφών λόγω δραστηριοτήτων ΠΝ, στη θαλάσσια περιοχή ΑΚΡΑ ΔΡΑΠΑΝΟ ανακοίνωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

1) φ: 35ο 28 ́ 17.80’’ Β και λ: 024ο 14 ́ 05.58’’ Α, 2 φ: 35ο 27 ́ 04.15’’ Β και λ: 024ο 15 ́ 33.46’’ Α, 3) φ: 35ο 26 ́ 00.00’’ Β και λ: 024ο 16 ́ 50.00’’ Α, 4) φ: 35ο 23 ́ 00.00’’ Β και λ: 024ο 17 ́ 00.00’’ Α, 5) φ: 35ο 23 ́ 00.00’’ Β και λ: 024ο 26 ́ 00.00’’ Α, 6) φ: 35ο 31 ́ 00.00’’ Β και λ: 024ο 26 ́ 00.00’’ Α, 7) φ: 35ο 31 ́ 00,00’’ Β και λ: 024ο 15 ́ 00.00’’ Α, 8) φ: 35ο 29 ́ 11,33’’ Β και λ: 024ο 14 ́ 05.34’’ Α,

Την29-30ΚΑΙ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2025 από0800έως1800,τοπικέςώρες.

Όπως σημειώνεται «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα».