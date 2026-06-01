Αούν: Ο Λίβανος αντιμετωπίζει μια «θηριώδη και καταδικαστέα επίθεση του Ισραήλ»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ», το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως με την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ.

Σε ανάρτηση στο Χ ο Αούν υποσχέθηκε να «εργαστεί για να δώσει τέλος στα βάσανα του λιβανέζικου λαού γενικότερα, και ειδικότερα του πληθυσμού του Νότου».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αργότερα σήμερα για την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί «αποφασιστικό σημείο καμπής» στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

