Αούν: Ο Λίβανος αντιμετωπίζει μια «θηριώδη και καταδικαστέα επίθεση του Ισραήλ»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ», το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως με την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ.

Σε ανάρτηση στο Χ ο Αούν υποσχέθηκε να «εργαστεί για να δώσει τέλος στα βάσανα του λιβανέζικου λαού γενικότερα, και ειδικότερα του πληθυσμού του Νότου».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αργότερα σήμερα για την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί «αποφασιστικό σημείο καμπής» στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.