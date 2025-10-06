Αόρατη Γεωλογική Κληρονοµιά στον νομό Χανίων

■ Την οποία αγνοεί η UNESCO

Πριν µερικά χρόνια, µια αντιπροσωπεία από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, µαζί µε άλλους φορείς του Ηρακλείου, πρότεινε να ενταχθούν τα Λευκά Όρη στα Γεωπάρκα της UNESCO. Η απάντηση ήρθε γρήγορα και κατηγορηµατικά: αρνητική.

Ο λόγος ήταν σχεδόν αυτονόητος: πώς να αποκόψεις το πιο οργανωµένο και καλύτερα προστατευµένο βουνό της χώρας – έναν τόπο όπου το Φαράγγι της Σαµαριάς, µε τις παγκόσµιες αναγνωρίσεις του, δεσπόζει ως µνηµείο φύσης και ιστορίας – από τον υπόλοιπο νοµό και να το εντάξεις σε ένα καθεστώς χαλαρής, έως και ανύπαρκτης προστασίας; Ένα τέτοιο εγχείρηµα δεν µπορεί να περιορίζεται σε ένα µόνο τµήµα του νοµού, είναι υπόθεση που αφορά ολόκληρο τον νοµό: κι αυτό ακριβώς είναι το νήµα που θα ξεδιπλωθεί στη συνέχεια… Υπάρχουν τόποι στον πλανήτη που δοµούνται γεωλογικά όχι µε τυχαιότητα αλλά µε µια ποιητική αρµονία. Ο νοµός Χανίων είναι ένας τέτοιος τόπος που µοιάζει µε αέναο χειρόγραφο, γραµµένο µε ταπεινά γήινα σύµβολα: πετρώµατα, χείµαρροι, σπήλαια, φαράγγια, ακτογραµµές…

Ένα γεωλογικό παλίµψηστο όπου κάθε στρώµα ασβεστόλιθου, κάθε ρήγµα, κάθε καρστική κοιλότητα διηγείται ιστορίες από τα βάθη του γεωλογικού χρόνου.

Ιστορίες που ξεκινούν όταν η Κρήτη δεν ήταν νησί, παρά ένα ίζηµα στον βυθό µιας πανάρχαιας θάλασσας, της Τηθύος, τµήµα της Πανθάλασσας που περίζωνε την υπερήπειρο Παγγαία.

Ο τόπος του νοµού Χανίων…..

Ένα γεωλογικό βιβλίο που οι σελίδες του ανοίγουν στα Λευκά Όρη που δεσπόζουν σαν λευκοί όγκοι ανίκητων θεών, κορυφές πάνω από 2.000 µέτρα, περισσότερες από πενήντα, που ορθώνονται σαν ανέγγιχτα µνηµεία αιώνων. Εκεί, κάθε στρώση του µεταµορφωµένου πετρώµατος, του µάρµαρου, είναι και µια πρόταση στην γεωλογική παράγραφο αυτού του τόπου: οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι που σχηµατίστηκαν σε τροπικές θάλασσες που φιλοξενούσαν εκτεταµένους λειµώνες σπόγγων, εκτεταµένες αποικίες ζώων που έζησαν για πάνω από 150 εκατοµµύρια χρόνια και αποθέσαν τα σκελετικά τους στοιχεία, από όπου δοµήθηκαν σηµαντικά τµήµατα του ορεινού αυτού συγκροτήµατος, οι φυλλίτες και χαλαζίτες που κουβαλούν τις πιέσεις και τις θερµοκρασίες της Αλπικής ορογένεσης µε τις µοναδικές ισοκλινείς πτυχές, οι δοµές της αβαθούς θάλασσας της Ζώνης Γαβρόβου Τρίπολης και του αρχέγονου ωκεανού της Πίνδου, συµπλέκονται σαν υφαντό και µαρτυρούν τη γέννηση και τον θάνατο αρχέγονων µητρικών θαλάσσιων χώρων. Είναι ένας τόπος όπου ο γεωλόγος διαβάζει το παρελθόν της Μεσογείου και ο ταξιδιώτης νιώθει το δέος της αιωνιότητας.

Από τα βουνά ξεκινούν φαράγγια, σαν χαρακιές του χρόνου που αγωνιά να βρει τρόπους για να αφήσει το φως να εισχωρήσει στο εσωτερικό της Γης. Το φαράγγι της Σαµαριάς, µε τα 16 χιλιόµετρα είναι το πιο εµβληµατικό: χαράχτηκε µέσα στους µεταµορφωµένους πλακώδεις ασβεστόλιθους που περιέχουν στρώσεις και κονδύλους πυριτιολίθων, από ρήγµατα και χειµάρρους, αποκαλύπτοντας όχι µόνο στρωµατογραφικές ακολουθίες 200 εκατοµµυρίων χρόνων αλλά και παραλίες που οι ηλικίες τους χάνονται στην αχλή του γεωλογικού χρόνου (Εικόνα 1). Απολιθωµένες παραλίες που ξεκινώντας από το Ξυλόσκαλο ξεδιπλώνονται στο µονοπάτι του Φάραγγα, αγκιστρωµένες στα απόκρηµνα γκρεµνά: του Ανώτερου Τριαδικού, του Μέσου Ιουρασικού, του Ανώτερου Κρητιδικού αλλά και του Νεογενούς πριν συναντήσουµε την τωρινή. Το φαράγγι της Ίµβρου, στενό και απόκρηµνο, λειτουργούσε από την αρχαιότητα ως πέρασµα στρατευµάτων και ταξιδιωτών. Η Αράδαινα, µε τα κατακόρυφα πρανή της που φτάνουν τα 150 µέτρα, είναι µνηµείο τεκτονικής διάρρηξης, ενώ η Αγία Ειρήνη, πιο ήπια, αποκαλύπτει την αρµονική συνύπαρξη βλάστησης και γεωλογίας. Αυτά τα φαράγγια δεν είναι απλώς τοπία, είναι βιβλία ανοιχτά, γεώτοποι που µιλούν για το πώς ο χρόνος, ο Εγκέλαδος και το νερό σµιλεύουν την πέτρα.

Κάτω από την επιφάνεια, ανοίγεται ένας άλλος κόσµος, µυστικός: εκατοντάδες σπήλαια και σπηλιαράκια, βάραθρα και σπηλαιοβάραθρα έχουν καταγραφεί και µελετηθεί στα Χανιά. Η Αγία Σοφία του Θεού στα Τοπόλια µε τον τεράστιο θόλο και τους σταλακτίτες της, πέρα από το αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, αποτελεί έναν φυσικό τόπο λατρείας. Το σπήλαιο Τζανή στη Σαµαριά είναι µια ιερή κατακόµβη του καρστ, ενώ τα σπήλαια στο Ακρωτήρι Χανίων, όπως το Καραβόσπηλιο, συνδέονται µε µύθους και θρύλους. Και τα περισσότερα έχουν όµορφους εσωτερικούς διάκοσµους από σταλαγµίτες και σταλακτίτες, αποθέσεις ανθρακικού ασβεστίου που σχηµατίζονται µε ρυθµό χιλιοστών τον αιώνα, από άγνωστους αλλά υποµονετικούς καλλιτέχνες της φύσης.

Η µνήµη της γης δεν φυλάσσεται µόνο σε πετρώµατα και φαράγγια, αλλά και σε σκοτεινές στοές, σκουριασµένα φρεάτια και εγκαταλειµµένες σκάλες φόρτωσης, αποµεινάρια µιας εποχής όπου η µεταλλευτική δραστηριότητα έδινε ζωή στα χωριά των Χανίων. Από τη Μινωική περίοδο έως τον 20ό αιώνα, ο νοµός γνώρισε κύµατα εξορύξεων: πέτρας, χαλκού, σιδήρου αλλά και γαιανθράκων.

Στα Ραβδούχα, στον Κακόπετρο, στο Χλιαρό… µεταξύ πολλών άλλων θέσεων, στα ορυχεία που λειτουργούσαν έως και πριν λίγες δεκαετίες, εργάστηκαν γενιές ανθρώπων που άφησαν πίσω τους σιωπηλά µνηµεία µόχθου, στοές που βυθίζονται στο σκοτάδι, υπαίθρια σιλό, πέτρινες βάσεις.

Οι 92 αιτήσεις µεταλλευτικών ερευνών που κατατέθηκαν στη µεταπολεµική περίοδο, διασκορπισµένες σε όλο τον νοµό, αποτελούν σήµερα σπαράγµατα µιας λησµονηµένης µεταλλευτικής δραστηριότητας που έχει γράψει και αυτή τις δικές της σελίδες στην ιστορία του νοµού.

Αυτά τα ίχνη, ξεχασµένα και διάσπαρτα, συνθέτουν ένα κεφάλαιο της γεωλογικής-βιοµηχανικής κληρονοµιάς που παραµένει σχεδόν αόρατο, µα αξίζει να αναδειχθεί ως ζωντανό τεκµήριο της διαρκούς σχέσης του ανθρώπου µε τα έγκατα της Γης.

Αλλά και η επιφάνεια της Γης δείχνει τις ακραίες ιδιοτροπίες της. Στον Τράχηλο της Κισσάµου, η Γη διασώζει ένα από τα σπανιότερα µνηµεία της προϊστορίας: τα αρχαιότερα γνωστά ίχνη βάδισης όρθιου όντος στον πλανήτη. Χαραγµένα πριν από περίπου 6 εκατοµµύρια χρόνια σε ιζηµατογενές υπόβαθρο. Τα αποτυπώµατα αυτά µπορεί να µαρτυρούν την πρώιµη προσπάθεια ενός πλάσµατος να περπατήσει όρθιο, πολύ πριν εµφανιστεί το γένος Homo. ∆εν πρόκειται απλώς για απολιθωµένα ίχνη, είναι η υπογραφή της εξέλιξης, χαραγµένη πάνω στην πέτρα της Κρήτης, που ενώνει το γεωλογικό παρελθόν µε το πανανθρώπινο αφήγηµα της ζωής. Στην Ποταµίδα, οι κωµόλιθοι στέκουν σαν γλυπτά που φιλοτέχνησε η διάβρωση. Οι κώνοι από µαργαϊκό υλικό, αποσαθρωµένοι και διαβρωµένοι, σχηµατίζουν ένα µοναδικό τοπίο που αιφνιδιάζει τον επισκέπτη και κρύβει περίτεχνα τους θησαυρούς από ωτόλιθους, απολιθωµένα τµήµατα ψαριών (Εικόνα 2). Από την άλλη πλευρά του νησιού, στον Σταυρό Ακρωτηρίου, το απολιθωµένο δάσος ριζολίθων µαρτυρεί έναν άλλον προϊστορικό κόσµο. Ένα παράκτιο παλαιοπεριβάλλον, εκεί όπου οι ρίζες των αρχέγονων δένδρων θαµµένες στις αµµοθίνες, µετατράπηκαν σε πέτρα µέσα από τη διαδικασία της ορυκτοποίησης. Και σε αυτόν τον σπάνιο τρόπο διατήρησης, οι ριζόλιθοι είναι οι πρωταγωνιστές σε µια σπάνια συνεύρεση βιολογίας και γεωλογίας, γράφοντας έτσι ένα σπάνιο αρχείο αλληλεπίδρασης της ζωής και της Γης.

Η θάλασσα, αιώνιος συνοδοιπόρος, προσθέτει τα δικά της κεφάλαια. Ο Μπάλος µε τη λιµνοθάλασσα και την προσχωµατική αµµώδη λωρίδα του είναι αποτέλεσµα ισορροπιών ανάµεσα σε θαλάσσια ρεύµατα, στεριά, διάβρωση και απόθεση, που συνεργατικά δηµιούργησαν ένα τοπίο µε αξεπέραστη αισθητική αξία. Το Ελαφονήσι µε το Κεδρόδασος είναι µνηµείο µοναδικότητας: συνδυάζει σπάνια παράκτια οικοσυστήµατα µε αµµόλοφους και κέδρους που αντέχουν στην αλµύρα και τον χρόνο. Στη Φαλάσαρνα, η φύση έγραψε ένα δραµατικό κεφάλαιο: ο σεισµός του 365 µ.Χ. ανύψωσε την ακτή κατά τρία έως οχτώ µέτρα, αφήνοντας πίσω βυθισµένους λατοµικούς χώρους και απολιθωµένες ακτογραµµές που στέκουν ακόµη ως σιωπηλοί µάρτυρες της τεκτονικής ορµής και βιαιότητας. Οι αναβαθµίδες αυτές που ζώνουν το νησί δεν είναι απλώς γεωλογικά απολιθώµατα, είναι σύµβολα της ζωντανής Γης που συνεχίζει να κινείται και να αναδύεται, αντιστεκόµενη στην πίεση µιας ολόκληρης ηπείρου που κουβαλάει µαζί της µια ολόκληρη τεκτονική Πλάκα, την Αφρικανική.

Κρυµµένο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στο Ακρωτήρι Χανίων, βρίσκεται το Σπήλαιο των Ελεφάντων, ένα µοναδικό µνηµείο της γεωλογικής και παλαιοντολογικής κληρονοµιάς. Οι κατακόκκινες σταλακτικές του αποθέσεις µαρτυρούν αιώνες αργής δηµιουργίας, ενώ στο εσωτερικό του αποκαλύφθηκαν οστά από ελάφια και ελέφαντες, του ενδηµικού είδους Elephas chaniensis, είδη που έζησαν στην Κρήτη χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι ένα σπήλαιο όπου η θάλασσα, η πέτρα και η µνήµη της ζωής συνυπάρχουν, προσφέροντας στον επισκέπτη όχι µόνο ένα υποβρύχιο θαύµα, αλλά και ένα παράθυρο στο παλαιοντολογικό παρελθόν του νησιού.

Μοναδική στον τόπο είναι και η Λίµνη Κουρνά, ο µόνος φυσικός ταµιευτήρας γλυκού νερού στην Κρήτη. Σχηµατισµένη στο ασβεστολιθικό περιβάλλον της Ενότητας του Τρυπαλίου µε αδιαπέρατο υπόβαθρο, τροφοδοτείται από καρστικές πηγές και αποτελεί καταφύγιο για είδη που δεν συναντώνται αλλού. Ο συνδυασµός υδρογεωλογικών διεργασιών και οικολογικής σπανιότητας την καθιστά µνηµείο που υπερβαίνει το τοπικό ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι µια απλή λίµνη αλλά µια υδρογεωλογική αποκάλυψη, µια απόδειξη του τρόπου που ο ασβεστόλιθος συγκεντρώνει, φιλτράρει, αποθηκεύει και επιστρέφει το νερό σε έναν ατέρµονο κύκλο.

Όµως η γεωλογική κληρονοµιά δεν στέκει ποτέ µόνη της, γεννά και στηρίζει την ίδια τη ζωή. Στα Λευκά Όρη, µέσα από σχισµές και χαράδρες, ανθίζουν σπάνια ενδηµικά φυτά: ο δίκταµος, το κεφαλάνθηρο, η ονοβρυχίς, το ελίχρυσο, το «µη µε λησµόνει» των κορυφών. Από τα 180 ενδηµικά φυτά της Κρήτης, τα 100 και πλέον βρίσκουν καταφύγιο στον νοµό Χανίων, χάρη στα µικροκλίµατα που δηµιουργεί η γεωποικιλότητα. Ακόµα και ο κρητικός αίγαγρος (κρι-κρι) έχει προσαρµόσει την επιβίωσή του στους απόκρηµνους βράχους και τα δυσπρόσιτα φαράγγια. Εδώ η γεωλογία δεν είναι απλώς υπόβαθρο, είναι ο αρχιτέκτονας της ζωής.

Και δεν είναι µόνο αυτά….Είναι οι δεκάδες θερµοµεταλλικές πηγές που από την µια δηµιουργούν µοναδικές τραβερτινιτικές αποθέσεις, είναι αυτές που αποθέτουν σίδηρο, είναι οι ολιγοµεταλλικές…. Είναι οι εβαποριτικές αποθέσεις στο Στόµιο, αντιπρόσωποι των γιγαντιαίων εβαποριτών της Περµίου περιόδου στην ευρύτερη περιοχή… Είναι….Είναι…

Κι όµως, παρόλα αυτά και παρότι τα Χανιά ενσαρκώνουν και την απόλυτη συνύπαρξη γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας, παραµένουν εκτός του παγκόσµιου δικτύου Γεωπάρκων. Το ερώτηµα είναι αναπόφευκτο: γιατί ένας νοµός µε όλα αυτά, δεν έχει αναγνωριστεί ως Παγκόσµιο Γεωπάρκο της UNESCO;

Η απάντηση δεν βρίσκεται στην έλλειψη κριτηρίων, αλλά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης ή/και συντονισµού. Γιατί αν εξετάσει κανείς τα κριτήρια ένταξης που η UNESCO θέτει (UNESCO, 2015), τα Χανιά όχι µόνο τα πληρούν, αλλά τα υπερβαίνουν:

Γεωλογικό ενδιαφέρον: τα φαράγγια, τα σπήλαια, οι αναβαθµίδες, οι κωµόλιθοι και το απολιθωµένο δάσος ριζολίθων συνιστούν γεωτόπους επιστηµονικής, σπάνιας και αισθητικής αξίας.

Αντιπροσωπευτικότητα της γεωλογικής κληρονοµιάς: ο νοµός περιλαµβάνει τις περισσότερες γεωλογικές ενότητες του Αιγαίου, καταγράφοντας τη γέννηση και την εξέλιξη της Μεσογείου.

Οργανωµένη δοµή διαχείρισης: εδώ βρίσκεται το αδύναµο σηµείο. Αν και ο Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς υφίσταται από το 1962, απουσιάζει ένας ενιαίος φορέας που θα συνδέσει γεωλογία, βιοποικιλότητα και βιώσιµη ανάπτυξη.

Σύνδεση γεωλογικών θέσεων: τα Χανιά αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο, όπου κορυφές, φαράγγια, σπήλαια, λίµνες και ακτές πλέκονται σε ένα συνεχές αφήγηµα.

Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη: ο γεωτουρισµός, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η προώθηση τοπικών προϊόντων και η προστασία της φύσης θα µπορούσαν να ενισχύσουν ουσιαστικά την τοπική κοινωνία και οικονοµία.

Κι όµως, την ώρα που η Λέσβος µε το απολιθωµένο της δάσος, η Σητεία µε την παράκτια γεωλογία και ο Ψηλορείτης µε την ενιαία του ορεινή ενότητα αναγνωρίστηκαν από την UNESCO, ο νοµός Χανίων παραµένει αόρατος. Η ειρωνεία είναι προφανής: αν τα κριτήρια της UNESCO εφαρµόζονταν µε συνέπεια, ο νοµός Χανίων δεν θα άξιζε απλώς τον τίτλο του Γεωπάρκου, θα έπρεπε να αποτελεί το µέτρο σύγκρισης και το πρότυπο, µε το οποίο θα κρίνονται όλα τα υπόλοιπα.

Όλη αυτή η γεωλογική κληρονοµιά των Χανίων, που δεν έχει περιγραφεί στο σύνολό της, δεν είναι ένα άθροισµα σηµείων στον χάρτη. Είναι ένας ζωντανός οργανισµός, όπου το φυσικό και το πολιτιστικό πλέκονται σε µια αδιάσπαστη ενότητα. Ο νοµός Χανίων είναι ένα ολοκληρωµένο Γεωπάρκο, δίχως τίτλο! που υπερβαίνει τα κριτήρια που η UNESCO θέτει για την αναγνώριση. Τα φαράγγια, τα σπήλαια, το απολιθωµένο δάσος, οι κωµόλιθοι, τα ίχνη βάδισης, το σπήλαιο ελεφάντων, οι µοναδικές παραλίες, οι παράκτιες αναβαθµίδες, η µοναδική λίµνη, οι κορυφές και οι ιστορικές εξορύξεις….., συγκροτούν µια Γεωποικιλότητα τόπων και φυσικών µνηµείων ανεπανάληπτη στη Μεσόγειο.

Μα θα αναρωτηθεί κανείς: µια αναγνώριση από την UNESCO θα προσδώσει στον νοµό αξία? Όχι, απλά θα αναγνωρίσει την αξία που ήδη έχει! Γιατί ο νοµός έχει πολλά!! Αυτό που λείπει είναι ο συνδετικός ιστός: η θεσµική αναγνώριση και η δηµιουργία ενός φορέα µε όραµα. Μόνο τότε οι σπινθήρες εθελοντικών δράσεων, οι ετήσιες συναντήσεις ανθρώπων που αγαπούν την κρητική Γη και τα προϊόντα της, οι µελέτες των περιοχών Natura 2000, οι πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών προγραµµάτων και οι αποσπασµατικές φωνές της τοπικής κοινωνίας, θα ενωθούν για να σηκώσουν όλοι µαζί την άσβεστη φλόγα της γεωλογικής κληρονοµιάς, που θα φωτίζει όχι µόνο την Κρήτη, αλλά ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σε όλη αυτήν την προσπάθεια η Σχολή Μηχανικών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης θα σταθεί σύµµαχος και συνοδοιπόρος.

*Ο Μανόλης Μανούτσογλου είναι καθηγητής και τέως κοσµήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

