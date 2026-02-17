Αντίστροφη μέτρηση για το «μπλόκο» στα Social Media

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με το μπλόκο στα social media για τους ανήλικους έως και 15 ετών.

Άλλο, όμως, η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και άλλο η ουσιαστική εφαρμογή του μέτρου, κάτι που αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση.

«Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τις δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών ως δικαιολογία για να μην κάνουμε κάτι για το πρόβλημα», έχει διαμηνύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, στο Υπουργικό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, πιθανώς στις 24 του μήνα, την ερχόμενη Τρίτη, θα μπει στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου η ρύθμιση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καθολικός περιορισμός για τους κάτω των 15 – Ούτε με γονική συναίνεση

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές το Υπουργείο βρίσκεται εν αναμονή των τελικών αποφάσεων του Πρωθυπουργού ώστε να υλοποιήσει τον περιορισμό από τη στιγμή που θα αποφασιστεί και θα είναι νόμος του κράτους. Σε κάθε περίπτωση αυτός θα είναι καθολικός για τους νέους κάτω των 15 ετών, ενώ σε άλλο status θα βρίσκονται τα παιδιά 15-18 ετών.

Για τους κάτω των 15, οι αποφάσεις θα είναι πιο δραστικές με στόχο τον πλήρη αποκλεισμό. Το τεχνικό κομμάτι είναι ακόμη ασαφές καθώς δεν υπάρχει έτοιμη τεχνολογική λύση για το πως οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα αντλούν και θα συνεργάζονται με το kids wallet.

Το σχέδιο σε κάθε περίπτωση είναι στις συσκευές των ανηλίκων να ενεργοποιείται από τους γονείς το kids wallet, με αυτό τον τρόπο θα εξακριβώνεται η ηλικία του χρήστη και θα μπορεί να γίνεται περιορισμός εισόδου στις πλατφόρμες.

Οι ανήλικοι σύμφωνα με πληροφορίες που διασταύρωσε το CNN Greece δεν θα μπορούν ούτε με γονική συναίνεση να ανοίγουν τέτοιους λογαριασμούς.

Τι θα ισχύει για τους ανήλικους από 15 έως 18 ετών

Από την άλλη για τους ανηλίκους από 15 έως 18 ετών, πιθανότατα προκρίνεται μία παραμετροποίηση στην πρόσβασή τους με αυξημένα φίλτρα προστασίας τους.

«Θα ληφθεί μια απόφαση πιο δραστική, με τις λεπτομέρειες να έχουν σημασία, θα ανακοινωθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες από τον πρωθυπουργό» λένε από το Μαξίμου.

Στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε στο CNN Greece, εξηγούσε πως το πιο κρίσιμο δεν είναι οι απαγορεύσεις αλλά το να γίνει αντιληπτό το πόσο ευαίσθητες γίνονται οι σχέσεις την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ειδικά την στιγμή που εταιρείες παράγουν μοντέλα συνομιλίας που χρησιμοποιούν παιδιά.

«Χρειάζονται και συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα από κλινικές μελέτες παιδοψυχιάτρων και παιδοψυχολόγων για τις σχέσεις των νέων γενικότερα με το διαδίκτυο» ανέφερε αρμόδια πηγή και συμπλήρωνε πως «οπωσδήποτε η βούληση του Πρωθυπουργού είναι ο ευαίσθητος αυτός χώρος να ρυθμιστεί με πράξεις».

«Να καταστεί σαφές ποιος θέτει τους κανόνες»

Για την κυβέρνηση δεν αρκούν μόνο τα μέτρα αποτροπής, χρειάζεται ευρεία ενημέρωση όλων, από το επίπεδο των παιδιών ως τους γονείς και τους καθηγητές.

Όπως λένε από την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που το Δεκέμβριο του 2024 έθεσε το θέμα πανευρωπαϊκά και ακολούθησαν Γαλλία, Ισπανία και άλλες χώρες.

«Έχουμε την ευθύνη όχι μόνο να συνεργαστούμε με τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και να τους καταστήσουμε σαφές ποιος θέτει τους κανόνες», έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός καλώντας για διεθνή συνεργασία και συλλογική δράση.