Αντιπυρική περίοδος από την Πρωτομαγιά

Μέχρι τις 30 Απριλίου επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης σε σωρούς (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κ.λπ.) χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε σχετική ανακοίνωση, σημειώνεται πως η καύση επιτρέπεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις (Πυρ. Διάταξη 9/2024):

1. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες.

2. Το μέγεθος του σωρού είναι μικρότερο των δέκα κυβικά μέτρα (10 κ.μ.).

3. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκειά της.

4. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας καύσης (Δεν καίμε όταν φυσάει).

5. Εξασφάλιση λωρίδας χωρίς φυτική καύσιμη ύλη επαρκούς πλάτους περιμετρικά της περιοχής καύσης, δημιουργώντας ασυνέχεια μεταξύ των φυτικών υπολειμμάτων και οποιουδήποτε άλλου καυσίμου υλικού.

6. Τήρηση ικανής απόστασης των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών.

7. Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή ορίων άλλης ιδιοκτησίας

8. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκαπάνων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

9. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της εστίας φωτιάς από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση.

10. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά & ενδελεχή έλεγχο για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.

ΑΠΕΙΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 750 ευρώ, σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς το χρηματικό πρόστιμο ξεκινά από τα 1.780 ευρώ ως 50.000 ευρώ σύμφωνα με την 19/2020 Πυρ. Διάταξη και διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.