Αντιπροσωπεία της UNESCO στην Κρήτη για τα Μινωικά Ανάκτορα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την πραγµατοποίηση δύο σηµαντικών εκδηλώσεων στην Κρήτη, στις 28 και 29 Μαΐου, µε τη συµµετοχή επίσηµης αντιπροσωπείας της UNESCO. Κεντρικό θέµα των εκδηλώσεων θα αποτελέσει η ιστορική ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς.

Την παραπάνω ανακοίνωση έκανε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαιρετίζοντας την Ηµερίδα των Ξεναγών της Κρήτης για την ένταξη των Μινωικών ανακτόρων στην UNESCO.
Ειδικότερα, ο κ. Αρναουτάκης επεσήµανε ότι για την Περιφέρεια Κρήτης, «η αναγνώριση της εξέχουσας οικουµενικής αξίας του Μινωϊκού πολιτισµού αναδεικνύει το γεγονός ότι το νησί δεν είναι µόνο ένας τόπος µε βαριά ιστορική µνήµη. Αποτελεί παράλληλα τη ρίζα της ευρωπαϊκής σκέψης και αισθητικής».
Απευθυνόµενος στους επαγγελµατίες του κλάδου, σηµείωσε τον καθοριστικό τους ρόλο, λέγοντας πως «οι ξεναγοί της Κρήτης γίνονται σε καθηµερινή βάση δροµείς µιας πολιτιστικής λαµπαδηδροµίας». Παρουσιάζουν σε εκατοµµύρια ξένων επισκεπτών τον αστείρευτο πλούτο που για αιώνες ήταν κρυµµένος στην κρητική γη.
Η πρόεδρος του Σωµατείου Επαγγελµατιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Ελένη Σαµαριτάκη χαρακτήρισε την ένταξη των µνηµείων ως ένα σηµαντικό και ορόσηµο γεγονός για την Κρήτη. Η ηµερίδα, η οποία συνδιοργανώθηκε µε την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κρήτης (Ι.ΛΑ.Ε.Κ.), έχει ως στόχο να επιτευχθεί η διάκριση που αξίζει ο µινωικός πολιτισµός. Η εκδήλωση αφιερώθηκε στους σκαπανείς ξεναγούς, τιµώντας ιδιαίτερα όσους έχουν φύγει από τη ζωή.
Η πρόεδρος της Ι.ΛΑ.Ε.Κ. και επίτιµη γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Μαρία Βλαζάκη, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι, µετά τη σχετική εγγραφή στην UNESCO, θα διευκολυνθεί η διαδικασία ώστε να ενταχθούν στο µέλλον εύκολα και άλλα σπουδαία ανάκτορα της Κρήτης.

