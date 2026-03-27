Αντιπολεμική συγκέντρωση στα Χανιά – Πορεία το Σάββατο στη βάση της Σούδας

Γιάννης Λυβιάκης
Αντιπολεμικό μήνυμα έστειλε η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην αρχή της οδού Χάληδων στο κέντρο των Χανίων.
Σωματεία, σύλλογοι και συλλογικότητες, άνθρωποι κάθε ηλικίας, συμμετείχαν στην κινητοποίηση που ξεκίνησε μετά τις 7 το απόγευμα.
Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκε και ένα σατιρικό δρώμενο για το αεροπλανοφόρο G. Ford που απέπλευσε από τη ναυτική βάση αλλά και για τη στάση τοπικών αρχόντων σχετικά με τη βάση και τα πληρώματα των αμερικανικών δυνάμεων.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, Μαν. Παπαδομανωλάκης, αναφερόμενος στη ξαφνική απομάκρυνση του αεροπλανοφόρου από την περιοχή της Σούδας, υποστήριξε ότι η αναχώρηση έγινε λόγω σοβαρών κινδύνων ασφαλείας εντός μιας εμπόλεμης ζώνης.
«Δεν υπαγορεύθηκε για την αναψυχή των ναυτών που αποκαλούν σαμποτέρ. Υπαγορεύτηκε πρωτίστως, προφανώς για την ασφάλεια του πλοίου.Υπαγορεύτηκε για λόγους ασφάλειας, να φύγει δηλαδή από τη διακεκαυμένη ζώνη του πολέμου».
ΠΟΡΕΙΑ 
ΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
Στο μεταξύ, παγκρήτια κινητοποίηση οργανώνεται το Σάββατο στη Σούδα.
Η κινητοποίηση η οποία στρέφεται κατά του πολέμου αλλά και ενάντια στη βάση, θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στην πλατεία Σούδας στη 1 το μεσημέρι για να ακολουθήσει πορεία στη βάση στις 3 μ.μ..

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

