Αντιπολεμική συγκέντρωση στα Χανιά – Πορεία το Σάββατο στη βάση της Σούδας

Αντιπολεμικό μήνυμα έστειλε η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην αρχή της οδού Χάληδων στο κέντρο των Χανίων.

Σωματεία, σύλλογοι και συλλογικότητες, άνθρωποι κάθε ηλικίας, συμμετείχαν στην κινητοποίηση που ξεκίνησε μετά τις 7 το απόγευμα.

Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκε και ένα σατιρικό δρώμενο για το αεροπλανοφόρο G. Ford που απέπλευσε από τη ναυτική βάση αλλά και για τη στάση τοπικών αρχόντων σχετικά με τη βάση και τα πληρώματα των αμερικανικών δυνάμεων.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, Μαν. Παπαδομανωλάκης, αναφερόμενος στη ξαφνική απομάκρυνση του αεροπλανοφόρου από την περιοχή της Σούδας, υποστήριξε ότι η αναχώρηση έγινε λόγω σοβαρών κινδύνων ασφαλείας εντός μιας εμπόλεμης ζώνης.

«Δεν υπαγορεύθηκε για την αναψυχή των ναυτών που αποκαλούν σαμποτέρ. Υπαγορεύτηκε πρωτίστως, προφανώς για την ασφάλεια του πλοίου.Υπαγορεύτηκε για λόγους ασφάλειας, να φύγει δηλαδή από τη διακεκαυμένη ζώνη του πολέμου».

ΠΟΡΕΙΑ

ΣΤΗ ΒΑΣΗ

ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

Στο μεταξύ, παγκρήτια κινητοποίηση οργανώνεται το Σάββατο στη Σούδα.

Η κινητοποίηση η οποία στρέφεται κατά του πολέμου αλλά και ενάντια στη βάση, θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στην πλατεία Σούδας στη 1 το μεσημέρι για να ακολουθήσει πορεία στη βάση στις 3 μ.μ..