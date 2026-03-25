Αντιπολεμική συγκέντρωση στα Χανιά – Διαδήλωση στη βάση της Σούδας

Σε αντιπολεμική συγκέντρωση την Παρασκευή 27/3 στις 7 μ.μ. στην αρχή της οδού Χάληδων στο κέντρο των Χανίων καλούν η Επιτροπή Ειρήνης σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και κοινωνικοί φορείς.

Επίσης, τόσο το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ όσο και ο Σύλλογος Φοιτητών Εστίας καλούν στη συγκέντρωση της Παρασκευής αλλά και σε παγκρήτια αντιπολεμική διαδήλωση στην Βάση της Σούδας το Σάββατο 28/3 στις 3 το μεσημέρι με προσυγκέντρωση στην πλατεία Σούδας στη 1 μ.μ.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της η Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ καλεί στο συλλαλητήριο στην οδό Χάληδων, «ενάντια στην έλευση του Αμερικάνικου αεροπλανοφόρου και τον πολεμο που προκάλεσαν ΗΠΑ – Ισραηλ με το Ιράν».

Ζητά «να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο, νΝα επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές μονάδες, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου».