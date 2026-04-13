Αντιπολεμική κινητοποίηση στα Χανιά

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην παγκρήτια κινητοποίηση στη Βάση της Σούδας στις 17 Μαΐου απευθύνει η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, στο πλαίσιο του πανελλαδικού αντιιμπεριαλιστικού διημέρου 16–17 Μαΐου.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, με στόχο – όπως αναφέρεται – την αντίθεση στη μετατροπή της Ελλάδας σε «πολεμικό ορμητήριο», ιδιαίτερα σε περιοχές με στρατιωτικές υποδομές και βάσεις.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται έντονη κριτική για τη στρατιωτική παρουσία στη Σούδα, με αναφορές σε ζητήματα ασφάλειας αλλά και επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και τον τουρισμό, ενώ γίνεται λόγος για ευρύτερη κοινωνική αντίθεση στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς.

Παράλληλα, τίθενται αιτήματα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, κλείσιμο της Βάσης της Σούδας και επιστροφή των στρατιωτικών αποστολών από το εξωτερικό, με τους

διοργανωτές να καλούν τους πολίτες των Χανίων να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Εν τω μεταξύ, σε αντιπολεμικό κάλεσμα για συμμετοχή τόσο στην απεργιακή κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς όσο και στην παγκρήτια διαμαρτυρία στη Βάση της Σούδας στις 17 Μαΐου

προχωρά το Σωματείο Επισιτισμού– Τουρισμού Νομού Χανίων, συνδέοντας τις εργασιακές διεκδικήσεις με την αντίθεση στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς.

Το σωματείο καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ζητήματα όπως η εντατικοποίηση της εργασίας, οι χαμηλές αυξήσεις μισθών και οι συνθήκες στοντουρισμό, ενώ παράλληλα εκφράζει αντίθεση στη λειτουργία της Βάσης της Σούδας και στη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις επιπτώσεις που – σύμφωνα με την ανακοίνωση – έχει η στρατιωτική δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, με το σωματείο να υποστηρίζει ότι «στρατιωτικός τουρισμός και τουρισμός δεν συμβαδίζουν».

Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους να διατηρήσουν «αγωνιστική στάση» απέναντι στα φαινόμενα που καταγγέλλει, ενόψει της θερινής περιόδου