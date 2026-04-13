Αντιπολεμική κινητοποίηση στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην παγκρήτια κινητοποίηση στη Βάση της Σούδας στις 17 Μαΐου απευθύνει η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, στο πλαίσιο του πανελλαδικού αντιιμπεριαλιστικού διημέρου 16–17 Μαΐου.
Η κινητοποίηση εντάσσεται σε δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, με στόχο – όπως αναφέρεται – την αντίθεση στη μετατροπή της Ελλάδας σε «πολεμικό ορμητήριο», ιδιαίτερα σε περιοχές με στρατιωτικές υποδομές και βάσεις.
Στην ανακοίνωση εκφράζεται έντονη κριτική για τη στρατιωτική παρουσία στη Σούδα, με αναφορές σε ζητήματα ασφάλειας αλλά και επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και τον τουρισμό, ενώ γίνεται λόγος για ευρύτερη κοινωνική αντίθεση στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς.
Παράλληλα, τίθενται αιτήματα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, κλείσιμο της Βάσης της Σούδας και επιστροφή των στρατιωτικών αποστολών από το εξωτερικό, με τους
διοργανωτές να καλούν τους πολίτες των Χανίων να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ
Εν τω μεταξύ, σε αντιπολεμικό κάλεσμα για συμμετοχή τόσο στην απεργιακή κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς όσο και στην παγκρήτια διαμαρτυρία στη Βάση της Σούδας στις 17 Μαΐου
προχωρά το Σωματείο Επισιτισμού– Τουρισμού Νομού Χανίων, συνδέοντας τις εργασιακές διεκδικήσεις με την αντίθεση στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς.
Το σωματείο καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ζητήματα όπως η εντατικοποίηση της εργασίας, οι χαμηλές αυξήσεις μισθών και οι συνθήκες στοντουρισμό, ενώ παράλληλα εκφράζει αντίθεση στη λειτουργία της Βάσης της Σούδας και στη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις επιπτώσεις που – σύμφωνα με την ανακοίνωση – έχει η στρατιωτική δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, με το σωματείο να υποστηρίζει ότι «στρατιωτικός τουρισμός και τουρισμός δεν συμβαδίζουν».
Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους να διατηρήσουν «αγωνιστική στάση» απέναντι στα φαινόμενα που καταγγέλλει, ενόψει της θερινής περιόδου

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

