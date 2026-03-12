menu
13.3 C
Chania
Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Αντιπολεμική διαδήλωση στα Χανιά (φωτ.)

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Αντιπολεμική διαδήλωση το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο των Χανίων. Την κινητοποίηση οργάνωσαν εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και συμμετείχαν οργανώσεις της αριστεράς και άλλες συλλογικότητες.

Αφού χαιρέτησαν οι εκπρόσωποι των διοργανωτών ακολούθησε πορεία στη Χατζ. Γιάνναρη, Σκαλίδη, Κυδωνίας που κατέληξε και πάλι στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς με συνθήματα ενάντια στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το ΝΑΤΟ.

Για «άδικο πόλεμο σε βάρος του Ιρανικού λαού από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στον οποίο μετέχει η Ε.Ε. και η Ελληνική κυβέρνηση που όπως και οι προηγούμενες με τη συναίνεση της αντιπολίτευσης παίζουν το ρόλο του πιο πιστού στρατιώτη των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ» έκανε λόγο ο κ. Βασίλης Λιόντος από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ. Ο ίδιος τόνισε πως η σύμπλευση με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ γίνεται «γιατί έτσι πιστεύει η άρχουσα τάξη της χώρας μας ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα της στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, να μετρήσει πόντους στο άδικο και και από τις δύο πλευρές ανταγωνισμό και να διεκδικήσει μερίδιο της πίτας των ενεργειακών κοιτασμάτων των ΑΟΖ και των εμπορικών δρόμων και μια γεωπολιτική αναβάθμιση βαμμένη στο αίμα. »

Στη συνέχεια μίλησε την ανάγκη «για ένα πλατύ αντιπολεμικό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα με καρδιά το κόσμο της εργασίας που δεν θέλει να πληρώσει τον ματωμένο λογαριασμό για τα κέρδη μιας χούφτας κεφαλαιοκρατών και του πολιτικού δυναμικού της».

Στη συνέχεια ο Νίκος Καρακίτσος από το “Σωματείο Επισιτισμού” χαιρέτησε τη συγκέντρωση λέγοντας πως στρέφεται ενάντια « στο ματοκύλισμα των λαών στην περιοχής μας που μας βάζει στο στόχαστρο των μεγάλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ε.Ε. στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα και τη Ρωσία. Η κυβέρνηση της ΝΔ σε συμφωνία με τις προηγούμενες κυβερνήσεις συνεχίζει την επικίνδυνη πολιτική τυφλής υπακοής στις εγκληματικές επιθετικές ορέξεις του ΝΑΤΟ και εμπλέκει το λαό μας βαθύτερα στο κουβάρι των πολέμων.»

Συμπλήρωσε επίσης πως την ίδια ώρα για τον εργαζόμενο λαό η ζωή έχει γίνει αβάσταχτη από « την ανηλεή φοροληστεία, την εργασιακή ανασφάλεια, την διατροφική φτώχεια, τη 13ωρη δουλειά και την ακρίβεια που έχει χτυπήσει ταβάνι».

Από τους διοργανωτές ανακοινώθηκε νέα σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με πιθανή την πραγματοποίηση συγκέντρωσης και πορείας έξω από την αμερικανική βάση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum