Αντιπολεμική διαδήλωση στα Χανιά (φωτ.)

Αντιπολεμική διαδήλωση το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο των Χανίων. Την κινητοποίηση οργάνωσαν εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και συμμετείχαν οργανώσεις της αριστεράς και άλλες συλλογικότητες.

Αφού χαιρέτησαν οι εκπρόσωποι των διοργανωτών ακολούθησε πορεία στη Χατζ. Γιάνναρη, Σκαλίδη, Κυδωνίας που κατέληξε και πάλι στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς με συνθήματα ενάντια στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το ΝΑΤΟ.

Για «άδικο πόλεμο σε βάρος του Ιρανικού λαού από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στον οποίο μετέχει η Ε.Ε. και η Ελληνική κυβέρνηση που όπως και οι προηγούμενες με τη συναίνεση της αντιπολίτευσης παίζουν το ρόλο του πιο πιστού στρατιώτη των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ» έκανε λόγο ο κ. Βασίλης Λιόντος από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ. Ο ίδιος τόνισε πως η σύμπλευση με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ γίνεται «γιατί έτσι πιστεύει η άρχουσα τάξη της χώρας μας ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα της στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, να μετρήσει πόντους στο άδικο και και από τις δύο πλευρές ανταγωνισμό και να διεκδικήσει μερίδιο της πίτας των ενεργειακών κοιτασμάτων των ΑΟΖ και των εμπορικών δρόμων και μια γεωπολιτική αναβάθμιση βαμμένη στο αίμα. »

Στη συνέχεια μίλησε την ανάγκη «για ένα πλατύ αντιπολεμικό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα με καρδιά το κόσμο της εργασίας που δεν θέλει να πληρώσει τον ματωμένο λογαριασμό για τα κέρδη μιας χούφτας κεφαλαιοκρατών και του πολιτικού δυναμικού της».

Στη συνέχεια ο Νίκος Καρακίτσος από το “Σωματείο Επισιτισμού” χαιρέτησε τη συγκέντρωση λέγοντας πως στρέφεται ενάντια « στο ματοκύλισμα των λαών στην περιοχής μας που μας βάζει στο στόχαστρο των μεγάλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ε.Ε. στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα και τη Ρωσία. Η κυβέρνηση της ΝΔ σε συμφωνία με τις προηγούμενες κυβερνήσεις συνεχίζει την επικίνδυνη πολιτική τυφλής υπακοής στις εγκληματικές επιθετικές ορέξεις του ΝΑΤΟ και εμπλέκει το λαό μας βαθύτερα στο κουβάρι των πολέμων.»

Συμπλήρωσε επίσης πως την ίδια ώρα για τον εργαζόμενο λαό η ζωή έχει γίνει αβάσταχτη από « την ανηλεή φοροληστεία, την εργασιακή ανασφάλεια, την διατροφική φτώχεια, τη 13ωρη δουλειά και την ακρίβεια που έχει χτυπήσει ταβάνι».

Από τους διοργανωτές ανακοινώθηκε νέα σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με πιθανή την πραγματοποίηση συγκέντρωσης και πορείας έξω από την αμερικανική βάση.