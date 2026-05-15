Αντιπολεµικό κάλεσµα

Κύριε διευθυντά,

ως µέλος της Παγκρήτιας Επιτροπής κατά των Βάσεων και της πολεµικής εµπλοκής, καλώ όλους τους συναδέλφους εικαστικούς καλλιτέχνες, αλλά και όλους τους καλλιτέχνες της Κρήτης να συµµετέχουν, ως ευαίσθητοι και φιλειρηνικοί άνθρωποι που είναι, σε αυτή την Παγκρήτια κινητοποίηση προς την βάση της Σούδας.

Η βάση εγκυµονεί κινδύνους για την χώρα µας µετά την εµπλοκή της σε δύο πολέµους. Αποτελεί στόχο ως η µεγαλύτερη Αµερικανο-Νατοϊκή βάση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αντί να κρατήσουµε καλές σχέσεις ουδετερότητας, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη επέλεξε να εµπλακεί η χώρα µας σε αυτή την περιπέτεια συµπλέοντας µε τους φονιάδες των λαών, Αµερικανούς του Τραµπ και του εγκληµατία πολέµου Νετανιάχου, που κατηγορείται από τον ΟΗΕ για την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού!

Να γυρίσουν όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί από τα πεδία των µαχών στην χώρα µας, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να γυρίσουν µόνο φέρετρα όπως είπε και ο ∆ένδιας. Εµπρός να ανταµώσουµε στην πλατεία της αγοράς των Χανίων στις 17 του του Μάη και ώρα 12.00.

Βασίλης Γρατσίας, ζωγράφος

µέλος της Παγκρήτιας Επιτροπής

κατά των Βάσεων και της πολεµικής εµπλοκής