Αντιπαράθεση Πολάκη – Γεωργιάδη

Απάντηση στον Υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τις δηλώσεις του για το clawback, δίνει μέσω ανάρτησης του ο βουλευτής Χανίων ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά ο κ. Πολάκης αναφέρει «Μα είσαι ΑΙΣΧΡΟΣ ΨΕΥΤΗΣ γιατί νομίζεις πως απευθύνεσαι σε ηλίθιους!!

1) Επί ημερών μας ποτέ δεν ξεπερασε το Cb το 23 % .

2) Το κόστος των εξετάσεων που λες δεν ήταν πάνω από 20-30 εκατομμύρια και τους είχαμε ανακουφίσει με τη μείωση του rebate (της υποχρεωτικής έκπτωσης) και τη δημιουργίας των χωριστών κωδικών πληρωμής ανά κατηγορία εξετάσεων που έδωσαν τεράστια ανάσα στους μικρούς που πήγαν να τους πνίξουν οι αλυσίδες των ΜΕΓΑΛΩΝ διαγνωστικών κέντρων!

3) Σιγά την αύξηση που δώσατε μετά απο 6 χρόνια διακυβέρνησης!!!

Εμείς αυξήσαμε το όριο δαπανών του ΕΟΠΥΥ από αυτό που μας το αφήσατε πάνω από 150 εκατομμύρια και με απόφαση να ανεβαίνει κάθε χρόνο με βάση την αύξηση του ΑΕΠ

4)και σημαντικότερο: ΔΕΝ ΛΕΣ πως το CB φέτος είναι μικρότερο από το 45 και 50% που είχε φτάσει επί ημερών σου γιατί έβαλες κάποιες εξετάσεις που πληρώνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης (λιπίδια, χοληστερόλη, μαστογραφίες κλπ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ CLAW BACK!!!!!!!! Αρα μην πουλάς μούρη πως το μείωσες ,ΨΕΥΤΗ !!

Είναι παροδική η φετινή πτώση του cb ,η οποία όμως έτσι κι αλλιώς εξανεμίζεται από το φόρτωμα των δόσεων εξόφλησης των προηγούμενων χρόνων!!!

Γι αυτό διαμαρτύρονται οι μικρομεσαίοι εργαστηριακοί: ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΝΕΙΣ!!

Το κατάλαβες υπουργέ που βάζεις στον Ευαγγελισμό ,αναισθησιολόγους να καλύπτουν τη χορήγηση σκιαγραφικού για αξονικές και μαγνητικές που θα ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΟΥΝ ΙΔΙΩΤΕΣ;;

Η να στο ζωγραφίσω;;

Όταν μιλάς με μένα θα λες αλήθειες. Γιατι εγώ είμαι μάχιμος γιατρός (πριν λίγο διασωλήνωσα άρρωστη που επιβαρύνθηκε) ,δεν βρέθηκα υπουργός υγείας από πτυχιούχος του Ιστορικου Αρχαιολογικού που είχε βιβλιοπωλείο!!»