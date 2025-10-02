Αντιπαράθεση για τα πανηγύρια μεταξύ εστίασης – πολιτιστικών συλλόγων

Με αιχμηρή ανακοίνωση το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ) καταγγέλλει ότι τα παράνομα πανηγύρια που διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι στερούν από τον κλάδο της Εστίασης περισσότερα από 2 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ τα χαρακτηρίζει «υγειονομικές βόμβες» που λειτουργούν χωρίς άδειες και ελέγχους.

Στην ανακοίνωση του Σωματείου γίνεται λόγος για «αθέμιτο ανταγωνισμό» απέναντι στους επαγγελματίες που καλούνται να ανταποκριθούν σε φόρους, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και αυστηρά πρόστιμα, την ώρα που, όπως τονίζεται, στα πανηγύρια «ψήνονται τρόφιμα χωρίς προδιαγραφές, σερβίρονται ποτά χωρίς έλεγχο και δεν τηρείται κανένας υγειονομικός κανονισμός». Το ΠΑΣΚΕΔΙ επισημαίνει πως έχει υποβάλει δεκάδες καταγγελίες σε Δήμους, Περιφέρειες και το Υπουργείο, χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση, αφήνοντας αιχμές για «πλάτες ισχυρών παραγόντων».

Στον αντίποδα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων με επιστολή της προς τα μέλη της σημειώνει ότι ο πρώτος κύκλος εκδηλώσεων του φετινού καλοκαιριού ολοκληρώθηκε ομαλά και χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την τέλεση υπαίθριων παραδοσιακών γιορτών. Όπως αναφέρεται, υπήρξε στενή συνεργασία με τις αρχές και τις άλλες εθνοτοπικές Ομοσπονδίες, ενώ οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς παρατυπίες.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι, παρά τη συνεχιζόμενη διαμάχη με το ΠΑΣΚΕΔΙ, θα συνεχίσει τις συναντήσεις με πολιτικούς φορείς ώστε να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα, μέσω ξεκάθαρων υπουργικών αποφάσεων για τον τρόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων.