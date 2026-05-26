Αντιμέτωπος με απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 52χρονης ο 25χρονος που προφυλακίστηκε για ληστεία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες βρίσκεται 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος για υπόθεση ληστείας σε βάρος 22χρονης στη Θεσσαλονίκη, καθώς ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές ως δράστης επίθεσης εναντίον 52χρονης γυναίκας στην περιοχή της Ανάληψης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η υπόθεση εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ σε βάρος του αιγυπτιακής καταγωγής άνδρα σχηματίστηκε (νέα) δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 12ης Μαΐου 2026, όταν ο 25χρονος -με αδυναμία ομιλίας, εισήλθε στο κατάστημα της 52χρονης στην Ανάληψη, όπου, επιχειρώντας να επικοινωνήσει με νοήματα, φέρεται να πλησίασε τη γυναίκα και, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, της έδειξε στο κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Ακολούθως, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., την ακινητοποίησε και τη χτύπησε, ρίχνοντάς τη στο δάπεδο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 52χρονη τραυματίστηκε στο χέρι από το αιχμηρό αντικείμενο που κρατούσε ο νεαρός άντρας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί λίγες ημέρες αργότερα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας για ληστεία σε βάρος 22χρονης πεζής. Για την υπόθεση αυτή απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή, ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, διαδικασία η οποία έγινε με τη συνδρομή τριών διερμηνέων- ένας αραβικής γλώσσας και δύο νοηματικής, εκ των οποίων ο ένας ειδικεύεται στη διεθνή νοηματική.

Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία, με τις δικαστικές Αρχές να αποφασίζουν την προσωρινή του κράτηση.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

