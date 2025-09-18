menu
Τοπικά

Αντιφασιστικό μήνυμα και από τα Χανιά (φωτ.)

Γιώργος Κώνστας
Μήνυμα «συνέχισης του αντιφασιστικού αγώνα» την επέτειο της δολοφονίας του Π. Φύσσα και από τα Χανιά το απόγευμα της Πέμπτης, στη συγκέντρωση που οργάνωσαν σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι στην Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης.
«Είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε την αναίρεση της αποφυλάκισης του Μιχαλολιάκου, του ηγέτη της ναζιστικής “Χρυσής Αυγής” , δεν είναι τυχαία η συγκυρία καθώς συμπληρώνονται 12 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, 12 χρόνια από την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος. Δεν είναι τυχαίο που τώρα γίνονται αυτές οι αποφυλακίσεις, την ώρα που η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο έκτρωμα για το 13ωρο, για την εργασία από ήλιο σε ήλιο, με την αύξηση των πολεμικών εξοπλισμών» δήλωσε ο γραμματέας του “Σωματείου Επιτισμού Χανίων” κ. Ασημάκης Κριτσιώτης
Για το “Σύλλογο Εστίας” ο κ. Νίκος Μαράκης ανέφερε πως «12 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου και 5 χρόνια μετά την δικαστική καταδίκη των ναζί εγκληματιών οι περισσότεροι αποφυλακίζονται και κυκλοφορούν ελεύθεροι όπως ο Μιχαλολιάκος , o αρχηγός της “Χρυσής Αυγής”. Η αστική δικαιοσύνη είναι πολύ ευαίσθητη όταν πρόκειται για τους ναζί, την ίδια ώρα που κυνηγά αγωνιστές εργάτες, μαθητές, φοιτητές και μπαζώνει την αλήθεια για το έγκλημα στα Τέμπη. Ότι και να κάνει το κράτος δεν θα καταφέρει να ξεπλύνει το ρόλο της “Χρυσής Αυγής” και των άλλων φασιστικών συμμοριών ως το μακρύ χέρι του συστήματος και της εργοδοσίας απέναντι σε όποιον σηκώνει το κεφάλι».
Ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Πρασόπουλος αντιπρόεδρος του “Συλλόγου ΗΜΜΥ” του Πολυτεχνείου Κρήτης. «Η σημερινή ημέρα κάθε χρόνο λειτουργεί ως ορόσημο για τον αντιφασιστικό αγώνα που λαός και νεολαία δίνουν διαρκώς. Όπως τότε υπήρχε η “Χρυσή Αυγή” που με την νεοναζιστική δράση της κτυπούσε, δολοφονούσε χωρίς να έχει καμία τιμωρία από το κράτος και την κυβέρνηση, βλέπουμε και σήμερα την κυβέρνηση της ΝΔ με προφάσεις αδικαιολόγητες να αποφυλακίζει τον Μιχαλολιάκο και τον Κασιδιάρη και σε όλη την Ευρώπη να υπάρχει μια τεράστια αύξηση της ακροδεξιάς!» ανέφερε και τόνισε πως «οι φοιτητές με την δράση τους δεν θα αφήσουν τον φασισμό να βγει από την τρύπα του» είπε.

Κατά την έναρξη της πορείας δημιουργήθηκε ένταση ανάμεσα σε μέλη σωματείων και μέλη του φοιτητικού συλλόγου για τη θέση στην κεφαλή της διαδήλωσης, η οποία όμως εκτονώθηκε με τα προσκείμενα στο ΠΑΜΕ σωματεία να ακολουθούν άλλη διαδρομή.

