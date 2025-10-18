menu
23.7 C
Chania
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Αντιδρούν επαγγελµατίες και ξενοδόχοι για τη λαϊκή αγορά στη Νέα Χώρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

» ∆ιαχωρίζουν τη θέση τους από άλλους φορείς

Τη σαφή διαφωνία του για την χωροθέτηση της Λαϊκής της Πέµπτης στον ελεύθερο χώρο της πρώην ΑΒΕΑ, εκφράζει ο Σύλλογος Επαγγελµατιών – Καταστηµαταρχών Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων Νέας Χώρας: «Τα Λαζαρέτα».

Όπως επισηµαίνει µάλιστα, στη συνάντηση της περασµένης Παρασκευής µεταξύ φορέων της Νέας Χώρας, διατυπώθηκαν ξεκάθαρα οι ενστάσεις του Συλλόγου, κάτι που δεν γνωστοποιήθηκε µέσω της σχετικής ανακοίνωσης που εξέδωσαν οι διοργανωτές της συνάντησης.

Πρόκειται για τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Ενοριακό Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένη, κατά την οποία τη σύµφωνη γνώµη τους µε τα σχέδια της δηµοτικής Αρχής για τη λαϊκή αγορά στην ΑΒΕΑ, εξέφρασαν οι Ενορίες Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Αικατερίνης, ο Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Χώρας,ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Νέας Χώρας και ο Σύλλογος Χειµερινών Κολυµβητών Νέας Χώρας.

Με χθεσινή λοιπόν ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελµατιών – Καταστηµαταρχών Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων Νέας Χώρας: «Τα Λαζαρέτα», ξεκαθαρίζει ότι είναι απόλυτα αντίθετως µε τα σχέδια αυτά, όπως επισηµάνθηκε και στη σύσκεψη.

Σύµφωνα µε τον Σύλλογο:
«1.Ο χώρος αυτός είναι ο µόνος ελεύθερος χώρος πάρκινγκ που εξυπηρετεί ολόκληρη την συνοικία και τους κατοίκους της, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις. Με την χωροθέτηση της λαϊκής στο χώρο αυτό, καταργούνται πολλές δεκάδες θέσεις πάρκινγκ, από την Τετάρτη το απόγευµα έως και την Πέµπτη το µεσηµέρι.
2. Η χωροθέτηση γίνεται ανάµεσα σε 4 µεγάλα ξενοδοχεία άλλα εν λειτουργία και άλλα υπό κατασκευή, ένα σχολικό συγκρότηµα και αργότερα και του κολυµβητηρίου το οποίο τελή υπό ανακαίνιση, προκαλώντας µεγάλη όχληση στην λειτουργία τους.

3. Η αιτιολόγηση του ∆ήµου ότι µε την χωροθέτηση της Λαϊκής θα ασφαλτοστρωθεί ο χώρος, θα φωταγωγηθεί και θα καθαριστεί, δεν θα έπρεπε να είναι προϋπόθεση αυτού. Αυτές οι εργασίες θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει για την ασφάλεια των κατοίκων και της περιουσίας τους, καθώς και για τον καλλωπισµό του παραλιακού µετώπου».
Ο Σύλλογος προσθέτει πως «προφανώς κανείς δεν έχει φανταστεί στο παραµικρό τους καλοκαιρινούς µήνες τι κοµφούζιο θα επικρατεί κάθε Πέµπτη µε τα οχήµατα της Λαϊκής, των κατοίκων, τα ταξί που θα θέλουν να φτάσουν στα ξενοδοχεία, και τα λεωφορεία από τα κρουαζιερόπλοια. Εχοντας και σαν γνώµονα το πόσο πυκνοκατοικηµένη συνοικία είναι η Νέα Χώρα, ελπίζουµε στο τέλος να πρυτανεύσει η λογική και δεν θα δηµιουργηθεί άλλο ένα µνηµείο ταλαιπωρίας στο παραλιακό µέτωπο».
Τέλος διερωτάται, γιατί η αντίθεσή του αυτή δεν έγινε γνωστή µέσω της ανακοίνωσης που δόθηκε στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum