Αντιδρούν επαγγελµατίες και ξενοδόχοι για τη λαϊκή αγορά στη Νέα Χώρα

» ∆ιαχωρίζουν τη θέση τους από άλλους φορείς

Τη σαφή διαφωνία του για την χωροθέτηση της Λαϊκής της Πέµπτης στον ελεύθερο χώρο της πρώην ΑΒΕΑ, εκφράζει ο Σύλλογος Επαγγελµατιών – Καταστηµαταρχών Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων Νέας Χώρας: «Τα Λαζαρέτα».

Όπως επισηµαίνει µάλιστα, στη συνάντηση της περασµένης Παρασκευής µεταξύ φορέων της Νέας Χώρας, διατυπώθηκαν ξεκάθαρα οι ενστάσεις του Συλλόγου, κάτι που δεν γνωστοποιήθηκε µέσω της σχετικής ανακοίνωσης που εξέδωσαν οι διοργανωτές της συνάντησης.

Πρόκειται για τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Ενοριακό Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένη, κατά την οποία τη σύµφωνη γνώµη τους µε τα σχέδια της δηµοτικής Αρχής για τη λαϊκή αγορά στην ΑΒΕΑ, εξέφρασαν οι Ενορίες Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Αικατερίνης, ο Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Χώρας,ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Νέας Χώρας και ο Σύλλογος Χειµερινών Κολυµβητών Νέας Χώρας.

Με χθεσινή λοιπόν ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Επαγγελµατιών – Καταστηµαταρχών Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων Νέας Χώρας: «Τα Λαζαρέτα», ξεκαθαρίζει ότι είναι απόλυτα αντίθετως µε τα σχέδια αυτά, όπως επισηµάνθηκε και στη σύσκεψη.

Σύµφωνα µε τον Σύλλογο:

«1.Ο χώρος αυτός είναι ο µόνος ελεύθερος χώρος πάρκινγκ που εξυπηρετεί ολόκληρη την συνοικία και τους κατοίκους της, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις. Με την χωροθέτηση της λαϊκής στο χώρο αυτό, καταργούνται πολλές δεκάδες θέσεις πάρκινγκ, από την Τετάρτη το απόγευµα έως και την Πέµπτη το µεσηµέρι.

2. Η χωροθέτηση γίνεται ανάµεσα σε 4 µεγάλα ξενοδοχεία άλλα εν λειτουργία και άλλα υπό κατασκευή, ένα σχολικό συγκρότηµα και αργότερα και του κολυµβητηρίου το οποίο τελή υπό ανακαίνιση, προκαλώντας µεγάλη όχληση στην λειτουργία τους.

3. Η αιτιολόγηση του ∆ήµου ότι µε την χωροθέτηση της Λαϊκής θα ασφαλτοστρωθεί ο χώρος, θα φωταγωγηθεί και θα καθαριστεί, δεν θα έπρεπε να είναι προϋπόθεση αυτού. Αυτές οι εργασίες θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει για την ασφάλεια των κατοίκων και της περιουσίας τους, καθώς και για τον καλλωπισµό του παραλιακού µετώπου».

Ο Σύλλογος προσθέτει πως «προφανώς κανείς δεν έχει φανταστεί στο παραµικρό τους καλοκαιρινούς µήνες τι κοµφούζιο θα επικρατεί κάθε Πέµπτη µε τα οχήµατα της Λαϊκής, των κατοίκων, τα ταξί που θα θέλουν να φτάσουν στα ξενοδοχεία, και τα λεωφορεία από τα κρουαζιερόπλοια. Εχοντας και σαν γνώµονα το πόσο πυκνοκατοικηµένη συνοικία είναι η Νέα Χώρα, ελπίζουµε στο τέλος να πρυτανεύσει η λογική και δεν θα δηµιουργηθεί άλλο ένα µνηµείο ταλαιπωρίας στο παραλιακό µέτωπο».

Τέλος διερωτάται, γιατί η αντίθεσή του αυτή δεν έγινε γνωστή µέσω της ανακοίνωσης που δόθηκε στα τοπικά Μ.Μ.Ε.