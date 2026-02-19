Αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους Αγίους Αποστόλους

Αντιδράσεις προκαλούν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι σχεδιασμοί της δημοτικής Αρχής Σημανδηράκη περί ανάπλασης του πάρκου των Αγίων Αποστόλων, του τελευταίου μεγάλου πνεύμονα πρασίνου των Χανίων.

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε η παράταξη Μανιμανάκη, αναφέροντας τα εξής:

«Πρώτα από όλα τα θετικά: Έχουμε στα χέρια μας ένα άρτιο κείμενο που τεκμηριώνει καταρχήν τον λόγο για τον οποίο θεσπίστηκαν τα ΕΠΣ, ως ύστατα εργαλεία πολεοδόμησης και προστασίας του αδόμητου περιβάλλοντος. Aντίθετα με ό,τι προηγουμένως επιχειρήθηκε να ειπωθεί, η τεχνική έκθεση που έχουμε στα χέρια μας με πολύ αναλυτικά και με προστατευτική ματιά προσεγγίζει όλη την περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Είναι άξιο αναφοράς και επιβράβευσης ότι αυτή την τεκμηρίωση την ανέλαβε η δική μας Τεχνική Υπηρεσία, παρά τη σοβαρή υποστελέχωση, και δεν την δώσατε σε εξωτερικό γραφείο.

Όσον αφορά τη ζώνη 2, αυτό το κείμενο μπαίνει στη βάσανο να περιγράψει με λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, που είναι υπάρχουσες, για να περιορίσει τη δημιουργία επιπλέον χώρων και να είναι σαφές για τι ακριβώς μιλάμε. Για τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις αναφέρει σε αρκετά σημεία τη Διαχειριστική Μελέτη ως σημείο αναφοράς και δέσμευσης. Ωστόσο, η δική σας βούληση προσκρούει στην ψηφισμένη και εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη. Η δική μας όμως αποζητά να ακουμπήσει με σαφήνεια στα εγκεκριμένα και συλλογικά ψηφισμένα κείμενα και να τα διαφυλάξει. Διότι αν μπούμε σε διαδικασία αποδόμησής τους, που με συλλογικό και διαβουλευτικό τρόπο θα μπορούσε να είναι θεμιτή, η δική μας αντίληψη για την προστασία των Αγίων Αποστόλων συμπλέει με τα συμπεράσματα της διερευνητικής που είχατε παραγγείλει και παρουσιάσει και εννοεί την προστασία χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής των Αγίων Αποστόλων.

Aυτό όμως που απαιτείται εδώ είναι μία πολιτική απάντηση, όχι μία τεχνική.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν θέλουμε μπορούμε να διατυπώσουμε τις ακριβείς δεσμεύσεις μας, χωρίς υπεκφυγές ή παραβιάσιμες θύρες. Αν θέλουμε μπορούμε να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις ή τις μη λέξεις. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Βρισκόμαστε εδώ, μπροστά στην προέγκριση της σκοπιμότητας κατάρτισης ΕΠΣ γιατί πριν από αυτό απέτυχε και εγκαταλείφθηκε η δυνατότητα του ΓΠΣ και καθυστερεί δραματικά η χρηματοδότηση και εκπόνηση των ΤΠΣ. Και τα δύο αυτά δεν συνέβησαν τυχαία. Υπηρετούν την πολιτική σκοπιμότητα της διατήρησης ενός άναρχου πολεοδομικά τοπίου, όπου επιβάλλεται η βούληση αυτού που έχει ή προσεταιρίζεται την εκάστοτε εξουσία, με εργαλεία όπως οι Στρατηγικές Επενδύσεις και έγκριση απευθείας από το κεντρικό κράτος. Η ύπαρξη λοιπόν ΕΠΣ για την περιοχή των Αγίων Αποστόλων, του απολύτως αναγκαίου για τους πολίτες αυτού χώρου πρασίνου και αναψυχής, χρειάζεται να λειτουργήσει απολύτως προστατευτικά, να θωρακίσει τον χώρο και το περιβάλλον από περαιτέρω επεμβάσεις και επιβάρυνση. Ή θα το πούμε αυτό ρητά τώρα εδώ που είμαστε -αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος και η ευθύνη μας- ή θα έχουμε αποτύχει να θωρακίσουμε τους Αγίους Αποστόλους και θα παραπέμψουμε την προστασία τους σε κάποιους άλλους, κάπου αλλού. Διότι αν δεν ορίσουμε τώρα όσο πιο σαφώς μπορούμε τι θέλουμε, κάποιοι στο άμεσο μέλλον θα βρουν παραβιάσιμες θύρες και τότε η βούληση της τότε δημοτικής αρχής μπορεί να παραβιάζει ψηφισμένες αποφάσεις, όχι μόνο μιλώντας για υπαίθριο θέατρο 1.700 θέσεων, αλλά 5.700 θέσεων. Θέλουμε λοιπόν αυτή τη φορά να είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει αυτό που θα ψηφίσει το σώμα. Και το σώμα να ξέρει ότι ψηφίζει αυτό που θα γίνει.

Να διατυπωθεί δηλαδή με σαφήνεια ποιο είναι το υπαίθριο θέατρο που προτείνει η τεκμηρίωση του ΕΠΣ, αυτό που πράγματι έχει εγκριθεί και ψηφιστεί με τη Διαχειριστική Μελέτη από την οποία το παρόν κείμενο διακηρύσσει πως δεσμεύεται ή γενικώς όποιο υπαίθριο θέατρο θελήσετε εσείς ή όποιος βρεθεί στη θέση σας στο μέλλον;»