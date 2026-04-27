Αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τις υποκλοπές

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκάλεσε η απόφαση του Αρείου Πάγου για αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, στο οποίο είχε διαβιβαστεί η απόφαση προκειμένου να αποφανθεί αν και με ποιο τρόπο θα γινόταν περαιτέρω έρευνα -όπως ζητούσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου κ. Ασκιανάκης- αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να ελεγχθεί κανένα απολύτως ζήτημα.

Ειδικότερα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27-04-2026 Πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

«Η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης αλλά και την ελληνική Δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η νέα απόφαση, αυτήν τη φορά του εισαγγελέα του ΑΠ Κ. Τζαβέλα, έρχεται χωρίς έρευνα και χωρίς στοιχεία να ακυρώσει και κυριολεκτικά να “μπαζώσει” την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Μια απόφαση πολλαπλώς τεκμηριωμένη», σχολιάζει, τονίζοντας πως «η ανώτατη Δικαστική Εξουσία αρχειοθετεί το σκάνδαλο, με διάτρητα επιχειρήματα, αντί να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο για την διερεύνηση των ατελείωτων σκανδάλων και την απονομή Δικαιοσύνης».

«Η απόφαση αυτή σταματά την έρευνα για κακουργήματα που αφορούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας, όπως το αδίκημα της κατασκοπείας και της παραβίασης της συνταγματικής αρχής για την προστασία των συνομιλιών. Και κυριολεκτικά απαγορεύει την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή της Δικαιοσύνης», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

«Όταν το Κράτος Δικαίου υπονομεύεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς με διάτρητες αποφάσεις αλλά και κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να καθοδηγήσουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης ή να εκφοβίσουν δικαστικούς λειτουργούς όπως γίνεται με την Ευρωπαία εισαγγελέα, είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας, είναι η ώρα να μιλήσει για την επόμενη μέρα στη χώρα που θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας και ομαλότητας και τη δημοκρατική αναγέννηση της πατρίδας μας», προστίθεται.

«Σήμερα λύθηκε και άλλη μια απορία, αυτός ήταν ο λόγος που δεν κινήθηκαν νομικά για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά και συνταγματικά δικαιώματά τους πολλοί κορυφαίοι υπουργοί παρακολουθούμενοι από την ΕΥΠ και το Predator, και μάλιστα -κατά τύχη- εναλλάξ. Ας γνωρίζουν όμως όλοι ότι το Κράτος Δικαίου, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη δεν αρχειοθετούνται», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε ανακοίνωσή του το Κ.Κ.Ε. σχολιάζει: «Η πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, πέρα από τα ερωτηματικά και την οργή που δικαιολογημένα προκαλεί, αναδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού “κράτους δικαίου”.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις και αποκαλύψεις, τόσο το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας, όσο και οι τοποθετήσεις του επικεφαλής της ισραηλινής εταιρείας για συναλλαγές με κρατικές αρχές, επιβάλλουν την ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων – συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις.

Πάνω απ’ όλα αυτό που απαιτείται είναι ο λαός και η νεολαία να βάλουν στο στόχαστρο τον “μεγάλο ένοχο”, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο, που με τη βούλα του “κράτους δικαίου της ΕΕ” έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, ώστε “ουδείς να μην εξαιρείται των παρακολουθήσεων”.

Η δε τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί “αυτονόητου σεβασμού” στις αποφάσεις και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δεν έχει καμία αξία από τη στιγμή που ως γνωστόν η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση της συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει σε δήλωσή του: «Η σημερινή διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα να θέσει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι απαράδεκτη. Και αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά και των Δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κουκουλωθεί, όσο και να το θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μερίδα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης. Γιατί μπροστά στην αναζήτηση της αλήθειας δεν πρέπει να μπαίνει κανένα εμπόδιο».

Γενικεύοντας υπογραμμίζει: «Οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου, το απόγευμα της Δευτέρας δήλωσε ότι η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα εξεταστικής επιτροπής και ζήτησε από τη δημοκρατική αντιπολίτευση να στηρίξει αυτό το αίτημα.

“Σήμερα η ηγεσία του Αρείου πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της δικαιοσύνης. Κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μαξίμου με έναν απόστρατο που εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Ένα ακόμα επεισόδιο ήρα απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν κάλεσε τον Ντίλιαν να προσκομίσει τα στοιχεία στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε λέγοντας πως το λογισμικό πωλείται σε κράτη. Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους. Αρνήθηκαν την έρευνα. Για την ηγεσία του Αρείου πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας σε αυτούς που φύτεψαν το πρεντατορ στην ηγεσία της κυβέρνησης”, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

“Η αλλαγή του ποινικού κώδικα να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να εξαγοράσουν την φυλακή. Από ένα διεφθαρμένο κράτος της εξουσίας και έναν πρωθυπουργό που διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία. Ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα. Γι αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ

Θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν το αίτημα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ποιότητα της δημοκρατίας είναι κεντρικό ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ. Αφορά το μέλλον το λαού και των παιδιών μας”.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει δημοκρατική κινητοποίηση απέναντι στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, “πρέπει να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος αλλά και η κοινωνία των πολιτών. Ολοι έχουν χρέος να τοποθετηθούν για αυτή την παρακμή. Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για τους θεσμούς. Να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση. Να μπει ένα τέλος στην παρακμή. Είναι κρίσιμες για την ποιότητα της δημοκρατίας”.

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγοντας σημείωσε ότι “από την αρχή της υπόθεσης δεν κρυφτήκαμε μπήκαμε μπροστά θεσμικά με σοβαρότητα και μετριοπάθεια για να πέσει φως στην υπόθεση του παρακράτους. Περιμένω από όλα τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν από το πρεντατορ να σκεφτούν την ύστατη στιγμή τον όρκο τους. Να διαβούν το κατώφλι του Αρείου πάγου. Δεν δίνουμε περιθώριο να νομίζουν οι σκοτεινές δυνάμεις να πληγώνουν την εκλεγμένη δημοκρατία εν έτη 2026”.

«Για την υπόθεση των υποκλοπών, το ότι είναι συγκάλυψη και μπάζωμα σε συνεργασία με την δικαιοσύνη αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ οι δικηγόροι κατέθεσαν έγγραφο στις 24 Απριλίου, ο κος Τζαβέλλας, που ήταν την επίδικη περίοδο αναπληρωτής της κας Βλάχου στην ΕΥΠ, αντί να δηλώσει κώλυμα και να αναθέσει σε άλλον την δικογραφία, έβγαλε απόφαση express, για να μην παραλάβει τα έγγραφα και να μπαζώσει την υπόθεση, ώστε να μην διερευνηθεί η υπόθεση για κατασκοπεία», δήλωσε, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Από εδώ και στο εξής δεν θα υπάρχει αδίκημα κατασκοπείας με βούλα του Αρείου Πάγου».

Όπως σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας, “η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται ηαποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου”.

“Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Οτιδήποτε εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο“, τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως με σημερινή του απόφαση ο Άρειος Πάγος έβαλε στον «κάλαθο των αχρήστων» την πολυσυζητημένη απόφασητουΜονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία άνοιγε ο δρόμος για εκτενή έρευνα γύρω από τις υποκλοπές μέσω του συστήματος Predator.

