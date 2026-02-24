menu
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, 2026
Αντιδράσεις για την άφιξη του αεροπλανοφόρου “Gerald Ford”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνέχίζονται οι αντιδράσεις για την άφιξη του αεροπλανοφόρου “Gerald Ford” στην Σούδα ενώ γίνονται καλέσματα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο σήμερα στις 18:00.

Σε ανακοίνωσή της η Τ.Ε. Χανίων της «ΑΝΤΑΡΣΥΑ» τονίζει μεταξύ άλλων ότι «Η βάση της Σούδας αποτελεί ορμητήριο πολέμου και πλέον αναδεικνύεται επιτακτικά η ανάγκη να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις και εγκαταστάσεις. Μάλιστα, η ελληνική αστική τάξη και τα κόμματά της -για τα δικά της συμφέροντα και στο πλαίσιο της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ- δεν διστάζει να αναβαθμίσει τη συμμετοχή της  με άμεση εμπλοκή του ελληνικού στρατού για να εξυπηρετήσουν τα σχέδια του ελληνικού κεφαλαίου στον ανταγωνισμό με την τουρκική αστική τάξη στα πέρατα της ΝΑ Μεσογείου για τις ΑΟΖ και την ενεργειακή λεία, καθώς η Ελλάδα στέλνει ένοπλες δυνάμεις στο εξωτερικό. Πρόσφατες είναι η ανάπτυξη πυροβολαρχίας «Patriot» στη Σαουδική Αραβία και η αποστολή φρεγατών στην Ερυθρά Θάλασσα. Ταυτόχρονα οργή προκαλούν τα δημοσιεύματα που διαρρέει η κυβέρνηση, σχετικά με την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναμης 150 ανδρών στη μαρτυρική Γάζα, για να συνδράμει ουσιαστικά στα γενοκτονικά σχέδια του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα πρόκειται για μάχιμη δύναμη, με συνοδεία θωρακισμένων οχημάτων και με ένταξη στη δύναμη ασφαλείας του Σχεδίου Τραμπ, σε άμεση συνεργασία με τις δολοφονικές δυνάμεις του στρατού του Ισραήλ. Η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στο αιματοβαμμένο έδαφος της Γάζας πρακτικά αφορά τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, με απομάκρυνση ή περιορισμό των Παλαιστινίων και κτύπημα της αντίστασης του παλαιστινιακού λαού. Συνένοχη στα σενάρια πολέμου είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποκριτική στάση της, τις κινήσεις που ενισχύουν το αφήγημα του Λευκού Οίκου, την πολεμοκάπηλη πολιτική και την ενίσχυση της καταστολής στο εσωτερικό της»
Ο ΦΣ Εστίων Πολυτεχνείου Κρήτης τονίζει μεταξύ άλλων πως «Η μαζική παρουσία αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών F-35, A-10, ιπτάμενων τάνκερ και μεταγωγικών, καθώς και η κατάπλευση του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, επιβεβαιώνουν ότι η Σούδα αναβαθμίζεται περαιτέρω σε κρίσιμο κρίκο της πολεμικής αλυσίδας που σφίγγει γύρω από το Ιράν και συνολικά τους λαούς της περιοχής, φέρνοντας πιο κοντά το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης.
Η πολιτική της κυβέρνησης, με τη στήριξη των κομμάτων που υμνούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με την σχεδιαζόμενη αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, την ενίσχυση της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό, χρηματοδότηση και κάθε είδους στήριξη και η λειτουργία της βάσης της Σούδας, σέρνουν τον λαό στο ναρκοπέδιο των συμφερόντων και των ανταγωνισμών της αστικής τάξης και βάζουν τη χώρα «στο μάτι του κυκλώνα», μετατρέποντας τη χώρα μας σε στόχο αντιποίνων αλλά και σε θύτη για εγκλήματα εις βάρος άλλων λαών!»

