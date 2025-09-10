Αντιδράσεις για τα έργα της Ε.Ρ.Τ. στη Σούδα (video)

» Αυτοψία χθες για να ελεγχθεί η νοµιµότητα των εργασιών

Αυτοψία για τις εργασίες που πραγµατοποιεί η ΕΡΤ στο οικόπεδο γύρω από την κεραία της στην κάτω Σούδα, πραγµατοποίησε χθες κλιµάκιο µηχανικών της “Υπηρεσίας ∆όµησης” του ∆ήµου Χανίων. Παράλληλα κλήθηκε και η Aστυνοµία που επίσης κατέγραψε τις εργασίες και έλεγξε τη νοµιµότητα τους.

Η αυτοψία έγινε µετά από καταγγελία κατοίκων που ανησυχούν για τις επιχωµατώσεις που γίνονται στο χώρο και για τις οποίες και το τοπικό συµβούλιο της περιοχής εξέφρασε φόβους ότι θα έχουν ως αποτέλεσµα την ενίσχυση των πληµµυρικών φαινοµένων.

Από τη µεριά της ΕΡΤ που σύµφωνα µε πληροφορίες των “Χ.ν.” έχει πάρει άδεια εργασιών µικρής κλίµακας η απάντηση είναι πως γίνεται µια διαµόρφωση του χώρου που δεν αλλάζει τίποτα το ουσιαστικό στη συγκεκριµένη περιοχή.

Για µια ΕΡΤ «που αποδεικνύει ότι λειτουργεί ως “κράτος εν κράτει”, µη σεβόµενη τις θεσµικές υποχρεώσεις που ισχύουν για κάθε πολίτη και κάθε φορέα αυτής της Χώρας» έκανε λόγο µε δήλωση του στα “Χ.ν.” ο πρώην αντιδήµαρχος και κάτοικος της περιοχής κ. Μιχάλης Βλαχάκης. Παράλληλα πρόσθεσε πως «η στάση αυτή δεν είναι απλώς αλαζονική· είναι επικίνδυνη. ∆είχνει έλλειψη σεβασµού προς την ίδια την έννοια του κράτους δικαίου και κυρίως, αδιαφορία για την ασφάλεια και την ευηµερία των κατοίκων της Κάτω Σούδας, που για εβδοµήντα χρόνια ανέχεται την έλλειψη ανάπτυξης που επιφέρει η εκεί παρουσία της ΕΡΤ. Το πρόβληµα τελικά είναι βαθιά θεσµικό και κοινωνικό. Η ΕΡΤ, ως δηµόσιος οργανισµός, όφειλε να δίνει το παράδειγµα σεβασµού των νόµων και των διαδικασιών, όχι να τους παρακάµπτει. Οι κάτοικοι της περιοχής αναµένουν την ανάσχεση των επιχωµατώσεων, επιφυλασσόµενοι κάθε νόµιµου δικαιώµατος.»