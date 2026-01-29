menu
19 C
Chania
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την προεδρία Αυγενάκη σε νέο αγροτικό φορέα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την σφοδρή αντίθεσή τους ανάληψη καθηκόντων προέδρου σε αγροτικό αναπτυξιακό φορέα στην Κρήτη από τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, εξέφρασαν σε ανακοινώσεις τους τόσο το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει, μεταξύ άλλων:  «Το είδαμε και αυτό: Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που με εντολή Μητσοτάκη αμνηστεύτηκε από τη διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του.

Τονίζει ότι «η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, χωρίς την υποτυπώδη διαβούλευση των μετόχων, με μια fast track διαδικασία, μετατράπηκε σε εκτελεστικό όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων». Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει καταληκτικά ότι «δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζει ότι «με ιδιαίτερη “χαρά” και “ικανοποίηση” πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Αυγενάκης, ο πολιτικός που “διαχειρίστηκε” το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έγινε συνώνυμο του ΟΠΕΚΕΠΕ των λαθών, των αποκλεισμών, των προστίμων, της αδιαφάνειας και βέβαια των “Φραπέδων” και των “Χασάπηδων”, αναλαμβάνει Πρόεδρος του νέου Αναπτυξιακού Φορέα, με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς».

«Προφανώς, στην εκδοχή του Επιτελικού Κράτους Μητσοτάκη περί αξιοκρατίας, η “επιτυχής” θητεία ενός Υπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καταγράφεται ενδελεχώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά προσόν. Όταν η αδιαφάνεια, οι ανακολουθίες και οι στρεβλώσεις μετατρέπονται σε “διαβατήριο” για νέες θέσεις, η γαλάζια πολιτική ηγεσία αποδεικνύει ότι η μόνη προϋπόθεση για πρόοδο και επιβράβευση, στις μέρες μας, είναι η απόλυτη υπακοή και η τυφλή ανεκτικότητα στο πολιτικό ρετουσάρισμα της πραγματικότητας», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

«Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την “παράπλευρη εμπειρία” του νέου Προέδρου: τη δημόσια καταγεγραμμένη βία στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, που, όπως φαίνεται, στη νέα εποχή του Μεταρρυθμιστή Μητσοτάκη, δεν αποτελεί εμπόδιο για καμία ανάθεση. Το μήνυμα είναι σαφές, προς όλους τους Έλληνες πολίτες: αν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, αξιοποιώντας το νόμο της “ισχύος”, επιβραβεύεσαι…», προσθέτει.

«Στην Κρήτη, οι περήφανοι και τίμιοι, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξέρουν καλά τι σημαίνει να χτίζεις αξίες, να παλεύεις για το μέλλον και να σέβεσαι τη γη και το κοπάδι σου. Παρόλα αυτά, η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, ένα ιστορικό ίδρυμα γνώσης και εκπαίδευσης, γίνεται το ιδανικό “σκηνικό” για την επόμενη πολιτική φιέστα: ένας χώρος που θα “αναβαθμίσει” την αγροτική ανάπτυξη, χωρίς να αγγίζει στην πραγματικότητα κανένα από τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα θα “αγιογραφεί” έναν, επιεικώς, αποτυχημένο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει πως:

«Είναι πασιφανές, πλέον, ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η αγροτική ανάπτυξη δεν χτίζεται με γνώση, διαφάνεια και σεβασμό προς τον πολίτη. Χτίζεται με τοποθετήσεις, επικοινωνιακές φιέστες και ανακύκλωση προσώπων, με παρελθόν που αξίζει να ξεχαστεί. Αν αυτή είναι η “αριστεία” που επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία, τότε η Μεσαρά ας κρατήσει τα δικά της πρότυπα: γνώση, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο, τη γη και το ζωικό κεφάλαιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς σόου, στην δυστοπική εποχή Μητσοτάκη».

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum