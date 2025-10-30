Αντιδρά το Δημ. Συμβούλιο Πλατανιά στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Ομόφωνο ψήφισμα ενάντια στην απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να προχωρήσει στην παύση λειτουργίας όλων των Γραφείων των ΕΛΤΑ, στις Δημοτικές Κοινότητες Πλατανιά, Κολυμβαρίου και Αλικιανού εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «Κατά την Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να προχωρήσει στην παύση λειτουργίας όλων των Γραφείων των ΕΛΤΑ, στις Δημοτικές Κοινότητες Πλατανιά, Κολυμβαρίου και Αλικιανού.

Ο Δήμαρχος ανέφερε μεταξύ των άλλων, ότι «…ο Δήμος Πλατανιά είχε ήδη ενημερώσει εγγράφως και προφορικά την Διοίκηση των ΕΛΤΑ, από τα προηγούμενα έτη, για τη διαθεσιμότητα του Δήμου να αναλάβει το σύνολο των λειτουργικών δαπανών (στέγαση, ηλεκτρικό ρεύμα, καθαριότητα, αναλώσιμα κ.ά.), προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Παραρτημάτων και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Ως εκ τούτου είναι παράλογη η αναστολή λειτουργίας των γραφείων, καθώς το μόνο κόστος είναι η μισθοδοσία του προσωπικού τους …»

Μετά τα ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά εξέδωσε ομόφωνα Ψήφισμα Διαμαρτυρίας (Απόφαση υπ’ αριθμ. 262/2025) ενάντια στην απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ για την παύση λειτουργίας των Παραρτημάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Πλατανιά, Κολυμβαρίου και Αλικιανού και απαιτώντας την διατήρηση τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία του και την κάθετη αντίθεσή του για την απόφαση κλεισίματος των Παραρτημάτων ΕΛΤΑ στις Δ.Κ. Πλατανιά, Κολυμβαρίου και Αλικιανού.

2. Να ζητήσει από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την άμεση ανάκληση της απόφασης και τη διατήρηση της λειτουργίας των ανωτέρω Παραρτημάτων.

3. Να προτείνει επίσημα τη συνέχιση της λειτουργίας τους με την οικονομική συμβολή του Δήμου Πλατανιά, ο οποίος, με επανειλημμένα έγγραφά του, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες (στέγαση, ηλεκτρ. ρεύμα, καθαριότητα, αναλώσιμα κ.λπ.), ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

4. Αναλαμβάνοντας ο Δήμος Πλατανιά τις λειτουργικές δαπάνες (στέγαση, ηλεκτρικό ρεύμα, καθαριότητα, αναλώσιμα κ.λπ.) και δεδομένου ότι η μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού θα εξακολουθεί να καλύπτεται από τα ΕΛΤΑ, δεν υπάρχει αιτιολογία για την παύση λειτουργίας των εν λόγω Παραρτημάτων.

5. Να ζητήσει την υποστήριξη των Βουλευτών του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, της ΠΕΔ Κρήτης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), για τη διατήρηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό, στη Διοίκηση των ΕΛΤΑ, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ΚΕΔΕ, και να κοινοποιηθεί προς δημοσίευση στον Τοπικό Τύπο»