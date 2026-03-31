Αντιδρά στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στις Βρύσες ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Καλυβών Αποκόρωνα

Την έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και οικονομία από το «λουκέτο» στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στις Βρύσες εκφράζει μέσω ανακοίνωσης του ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Καλυβών

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος επισημαίνει ζητήματα πρόσβασης των πολιτών σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες και καλεί τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν την απόφαση.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά «Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Καλυβών Αποκόρωνα καταγγέλλει με τον πλέον έντονο, απερίφραστο και ανυποχώρητο τρόπο την απόφαση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στις Βρύσες.

Πρόκειται για μια αντικοινωνική, προκλητική και επιβλαβή επιλογή, που χτυπάει κατευθείαν την καρδιά της κοινότητας, της τοπικής οικονομίας και της καθημερινότητας των χιλιάδων πολιτών του Αποκόρωνα.

Η ευθύνη είναι συγκεκριμένη και ονομαστική:

πολιτική ευθύνη: η κυβέρνηση και το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης. ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την αναμόρφωση των ΕΛΤΑ, είναι ο άμεσα υπόλογος για τη διάλυση του δικτύου στην ύπαιθρο.

ιδιοκτησιακή & διοικητική ευθύνη: τα ΕΛΤΑ ανήκουν κατά 100% στο υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ). Η νέα διοίκηση υπό τον ceo Μιχάλη Μαυρόπουλο υλοποιεί μια ισοπεδωτική στρατηγική «λουκέτων», αγνοώντας προκλητικά τις ανάγκες και τις προτάσεις του δήμου Αποκόρωνα.

η παράνομη απαξίωση της καθολικής υπηρεσίας

τα ΕΛΤΑ είναι ο επίσημα καθορισμένος φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ελλάδα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. αυτό σημαίνει νομική υποχρέωση του κράτους να παρέχει ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια.

καταγγέλλουμε την προσπάθεια του κράτους να «την κοπανήσει» από τις υποχρεώσεις του μέσω ιδιωτικών πρακτόρων, υποβαθμίζοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία που δικαιούμαστε.

η «εξοικονόμηση κόστους» δεν δικαιολογεί την αποδυνάμωση μιας ολόκληρης κοινωνίας.

απαιτούμε άμεσα:

ανάκληση της απόφασης τώρα. Καμία σκέψη για κλείσιμο του υποκαταστήματος.

τήρηση της νόμιμης υποχρέωσης για παροχή καθολικής υπηρεσίας έως το 2028 με πλήρες, στελεχωμένο υποκατάστημα.

άμεση παρέμβαση των βουλευτών του νομού Χανίων για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων της περιοχής.

ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς.

προειδοποιούμε: ο Αποκόρωνας δεν υποκύπτει. αν τολμήσετε να προχωρήσετε στην υποβάθμιση της ζωής μας, θα βρείτε ολόκληρο τον νομό απέναντί σας. απαιτούμε σεβασμό και συνέπεια»