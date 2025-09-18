Ανθρωποι του τόπου μας: ∆ύο τροχοί, αµέτρητες ιστορίες

■ Ο Γιάννης Αλεξανδράκης “ταξιδεύει” τους λάτρεις των µοτοσυκλετών κάτω από το φως των «Κόκκινων Φεγγαριών»

Η κουλτούρα της µοτοσυκλέτας ταξιδεύει από τα Χανιά σε όλον τον κόσµο µέσα από τα “Κόκκινα Φεγγάρια Μotorcycle rock show”, τη διαδικτυακή εκποµπή του Γιάννη Αλεξανδράκη και της συζύγου του Γεωργίας.

Μιας εκποµπής µε µεγάλη ποικιλία (ιστορικά θέµατα,podcast, συνεντεύξεις) γύρω από τον κόσµο των δύο τροχών, έµφαση όµως στα test µοτοσυκλετών. Και µπορεί τα “Κόκκινα Φεγγάρια” να ξεκίνησαν το 1996 ως ραδιοφωνική εκποµπή αλλά από το 2002 έγιναν “ιντερνετικά” µε παρουσία στο youtube αρχικά και έπειτα και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Ζητάµε από το Γιάννη να θυµηθεί τα πρώτα χρόνια… «Τα πρώτα video τότε ήταν πολύ φτωχά, ο εξοπλισµός απλός µια handycam, τα µηχανάκια πολύ λίγα αλλά σιγά- σιγά προχωρήσαµε γιατί η ενασχόληση µε τις µοτοσυκλέτες µας κάνει ευτυχισµένους» αναφέρει.

Χαρακτηριστικό των video µε τα motorcycle test, ότι είναι αγγλόφωνα. Γιατί αυτό; «Όταν ξεκινήσαµε δεν έβλεπε κανείς ελληνόφωνα βίντεο! Ανεβάζαµε ένα ελληνόφωνο και είχε 4-5 views, ανέβαζα στα αγγλικά και έφτανε τα 150 γιατί το youtube ήταν τότε στα “σπάργανα” ! Τα Αγγλικά τα διαµορφώσαµε ώστε να ταιριάζουν στο κοινό µας. Στην αρχή προσπαθούσαµε τα αγγλικά µας είναι σωστά, µετά είχαµε κάποιες κακές στιγµές που το κοινό της υποδέχονταν µε µεγάλη χαρά και στη συνέχεια διαµορφώσαµε τα αγγλικά µας ώστε να είναι κατανοητά στο βασικό µας κοινό που είναι από τη Βαλκανική (Έλληνες, Τούρκοι, Ρουµάνοι, Βουλγάροι) αλλά και Τσεχία και Σλοβακία. Η γυναίκα µου, η Γεωργία είναι ο άνθρωπος που κοντρολάρει τα αγγλικά, τα συντηρούµε σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο για να είναι ευχάριστα και κατανοητά. Αν µιλήσουµε καλύτερα ή χειρότερα το video κόβεται» απαντάει ο Γιάννης.

Βλέποντας στο youtube τη σελίδα των “Κόκκινων Φεγγαριών” βρίσκουµε παρουσιάσεις για φανατικούς των δύο τροχών, σε σύγχρονα δίκυκλα αλλά και “κλασσικές κούκλες”, ως επί το πλείστον όµως τεχνικές αναλύσεις που καταλαβαίνει ο µέσος άνθρωπος, µε στόχο να δείξει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε µηχανής σε ένα χρόνο γύρω στα 15 -20 λεπτά!

Εξάλλου ο κόσµος είναι αυτός που συντηρεί τα “Κόκκινα Φεγγάρια” , καθώς διαθέτουν ένα φανατικό κοινό, µε video στο youtube να ξεπερνούν τις 300.000 επισκέψεις.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Στα εκατοντάδες test που έχουν γίνει, είναι πάµπολλα τα ιδιαίτερα περιστατικά που έχει να θυµηθεί ο παρουσιαστής και motocycle tester. «Από χιλιάδες µοτοσυκλέτες 1-2 µόνο που είχα δοκιµάσει µε έκαναν να θέλω να τις…σπάσω. Από την άλλη, θυµάµαι ένα µονοκύλινδρο, το MT-03 της Υamaha που το σνόµπαρα, δεν το ήθελα και όταν το “τέσταρα” είπα “τι ωραίο µηχανάκι”! Σε άλλο συµβάν ήµασταν στην Αθήνα και είχαµε πάρει µια Vincent από ένα µουσείο και την βολτάραµε κοντά στις “Στήλες του Ολυµπίου ∆ιός”. Να πετάγονται λάδια, οι συµπλέκτες να µην πιάνουν ,οι ταχύτητες να είναι ανάποδα και ναι τις βάζω µε το χέρι, να σταµατάει ένας τύπος και να φωνάζει έκθαµβος “µια Vincent στο δρόµο” και την ίδια στιγµή να προσπαθώ να “κρυφτώ” από τον τροχονόµο που ρύθµιζε την κυκλοφορία γιατί η µηχανή είχε παλιές αγγλικές, πινακίδες κυκλοφορίας!» αφηγείται ο Γ. Αλεξανδράκης.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ…ΧΑΝΙΑ

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των εκποµπών είναι ότι είναι… γεµάτες Χανιά. «Θέλω το καλό backround το θεωρώ καλαισθησία και τα Χανιά έχουν απίστευτους τόπους. Είναι δυνατόν να µην φιλµάρεις µια µοτοσυκλέτα στο δρόµο του Θερίσου; Αλλά και στον Κλαδισό , στις παραλίες του Πλατανιά, στους αµµόλοφους της Ποταµίδας, είναι µαγικά µέρη. Ο δρόµος πάνω στη Μαλάξα, µε τις πικροδάφνες ανθισµένες αποτελεί ένα φανταστικό ντεκόρ» εξηγεί ο συνοµιλητής µας. Για τον ίδιο η πιο µεγάλη δυσκολία είναι αυτή ακριβώς να έχει τα κατάλληλα πλάνα, να προσεχτούν τα ρούχα που φοράνε οι παρουσιαστές και κυρίως να κρατηθούν απόλυτα τα µέτρα ασφαλείας.

Εξάλλου, η εκποµπή διοργανώνει τα “Garage Days” για την ασφαλή οδήγηση µε οµιλητές ανθρώπους όπως ο Θανάσης Χούντρας, ο Βασίλης Ορφανός, ο Βασίλης Μπούδρος. «Για µας η ασφάλεια είναι πρωτίστως θέµα παιδείας και όχι αστυνόµευσης. Παλαιότερα σε υποχρέωναν να βάλεις το κράνος τώρα, είναι σηµαντικό να καταλάβεις γιατί πρέπει να φοράς κράνος και µπουφάν, να µην περνάς µε κόκκινο, να µην οδηγείς έχοντας πιει. ∆ίνουµε µεγάλη έµφαση σε αυτά τα θέµατα» αναφέρει.

Ρωτάµε τον Γιάννη για τις “άσχηµες” και τις “κορυφαίες” στιγµές που έχει ζήσει µέσα από τα σχόλια των ανθρώπων που βλέπουν την εκποµπή του. «Στα αρνητικά, παλαιότερα έµπαιναν διάφοροι και έβριζαν ασύστολα, κάτι που δεν µπορούσα να καταλάβω γιατί γίνονταν και µε ενοχλούσε. Με τον καιρό στο youtube διαµορφώθηκε ένα υψηλό επίπεδο θεατών, ενώ στο tik tok οκ επικρατεί ένα χάος αλλά …δεν τρέχει τίποτα! Αν κάποιος θέλει να κάνει ένα καλοπροαίρετο σχόλιο, να σου πει κάτι που έχεις ξεχάσει ή έχεις κάνει λάθος θα σου στείλει µήνυµα, δεν θα γράψει κάτω από το video» απαντάει.

Μας δείχνει µερικά µηνύµατα συγκινητικά που έχει λάβει από ανθρώπους που βρίσκουν στην εκποµπή κάτι παραπάνω από µια απλή αγάπη για τη µηχανή, ενώ παράλληλα µας αφηγείται και µερικά ιδιαίτερα συµβάντα. «Επρόκειτο να κάνει µια εγχείριση η µητέρα µου και ένας γιατρός µε το που µε βλέπει µου λέει “Γιάννη! “Κόκκινα Φεγγάρια” είµαι φανατικός”. Τον ρωτάω τι µηχανάκι έχει. “∆εν έχω, δεν µου αρέσουν οι µηχανές” απαντάει, “τότε πως…” του λέω εγώ: “Ήµουν φοιτητής στην Αγγλία και βλέπαµε φανατικά τα video σου για να βλέπουµε τα Χανιά”. Ένα άλλο θέµα είναι ότι είµαστε αναγνωρίσιµοι στην Ελλάδα, σε φίλους της εκποµπής που έρχονται εδώ, αλλά και όταν πηγαίνουµε στο εξωτερικό. Σε ένα µαγαζί στη Ρουµανία µας κέρασαν ότι φάγαµε φίλοι της εκποµπής. Έχουµε βρεθεί στο Ace cafe του Λονδίνου, ένα µυθικό χώρο για τη µοτοσυκλέτα και έχουν γνωρίσει φανταστικούς ανθρώπους».

Όσο για τι σχεδιάζει για το µέλλον ο Γιάννης σκέφτεται λίγο και απαντάει. «Είµαι 55 χρονών θα το κάνω για λίγο καιρό ακόµα όλο αυτό, γιατί η µοτοσυκλέτα θέλει νέα κόκαλα και τα δικά µου είναι… παλιά. Θα το κάνω όσο µου επιτρέπει ο θεός και ο καιρός να οδηγώ!»