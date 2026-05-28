Ανθρωποι του τόπου μας: Πρωταθλητής Κρήτης στα Βενιζέλεια του 1958!

Το διεθνές µίτινγκ “Βενιζέλεια Χανιά διεξάγεται την ερχόµενη Κυριακή στο Εθνικό Στάδιο Χανίων στο οποίο θα λάβουν µέρος σηµαντικοί Ελληνες και ξένοι πρωταθλητές ενώ το Σάββατο θα παραχωρηθεί και η επίσηµη συνέντευξη Τύπου (13:00 στο ΕΑΚ). Πριν λίγες µέρες ένας παλαίµαχος αθλητής, ο 93χρονος σήµερα ∆ηµήτρης Ροζάκης επικοινώνησε µε τα «Χανιώτικα νέα» για να µας ρωτήσει πότε θα διεξαχθούν. Καθώς µάθαµε ότι ο ίδιος είχε διακριθεί ως πρώτος από την Κρήτη στα ΙΑ Βενιζέλεια τον Μάϊο του 1958 βρήκαµε την ευκαιρία να κάνουµε µία µικρή παρουσίαση αλλά και να θυµηθούµε τους πρωταγωνιστές πριν από 70 χρόνια.

Ο ∆ηµήτρης Ροζάκης γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1933 και ήταν 25 ετών όταν πρώτευσε στα Βενιζέλεια και στο ύψος ανάµεσα στους Κρήτες αθλητές.

«Κάπου 20 ετών πήγαινα στο γήπεδο έβλεπα κάποιον που τον έλεγαν Καλαϊλή και πηδούσε στο άλµα εις ύψος µε την τεχνική “ψαλίδι” ενώ πουλούσε και σάµαλι όπως θυµάµαι. ∆εν ήµουν Γυµνασιόπαιδο αλλά δούλευα τότε στην ∆ΕΗ και ήταν και ένας Αποστολόπουλος υπεύθυνος από τα Γυµνάσια ενώ ήξερα και κάποιους µε τους οποίους υπήρξαµε συµµαθητές. Ετσι άρχισα να ασχολούµαι µε το αγώνισµα αυτό και την δεκαετία του ‘50 γράφτηκα στον ΑΟ Κύδων. Τότε υπήρχαν οι Κυριακάκης, Κιτάκης κ.α. στον όµιλο» µας λέει. Στις διάφορες παλιές φωτογραφίες διακρίνεται δίπλα του σηµαιοφόρος ο Παύλος Πολυχρονάκης µε πολύτιµη συνεισφορά στα πνευµατικά δρώµενα του τόπου µας ως ποιητής και συγγραφέας µέχρι το 2021 που έφυγε από κοντά µας.

Για την διάκριση του το 1958 ο ∆. Ροζάκης σηµειώνει ότι είχε αρκετά καλή αλτική ικανότητα και από µικρός έκανε ανεπίσηµα άλµατα στο αγώνισµα ενώ είχε και ρεκόρ 1,82. Οχι όµως στα συγκεκριµένα Βενιζέλεια αλλά σε άλλους αγώνες αφού µε ανάλογη επίδοση θα είχε κατακτήσει το ασηµένιο µετάλλιο το 1958 πίσω από τον νικητή Παρασχάκη. Αυτός ήταν ένας από τους τελευταίους αγώνες καθώς στα τέλη 1959 έφυγε µετανάστης στην Αµερική.

Λίγα χρόνια πριν το 1955 όταν παρουσιάστηκε για να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία είχε ασχοληθεί και µε άλλα αγωνίσµατα.

«Στο στρατό ασχολήθηκα και µε 400µ. αλλά στην πραγµατικότητα ήµουν άλτης στο ύψος

βρεθήκαµε στην Βέροια. Αν και ήµουν “µαυροσκούφης” και υπηρετούσα στα άρµατα µάχης µε πήραν από το πυροβολικό στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας στη Βέροια όπου ο λόχος στρατηγείου. Από εκεί θυµάµαι ότι πήγαµε στη ΧΑΝΘ και έκανα προπονήσεις και εκεί ήταν και ο γνωστός Αλκέτας Παναγούλιας αθλητής»

Θυµάται επίσης ότι στο στρατόπεδο “Καρατάσου” είχε βγει πρώτος σε αγώνα ύψους µεταξύ συνταγµάτων και ένας Γοµπάκης µουσικός από τη Νέα Χώρα που υπηρετούσε και αυτός εκεί τον υποδέχθηκε µε το άσµα-ύµνο του νησιού µας: “Από τις φλόγες η Κρήτη ζωσµένη…”. Επίσης έλαβε µέρος και µε το Βέρµιο της Βέροιας σε αγώνες. Ως “µαυροσκούφης” τώρα είχε διοικητή στα τεθωρακισµένα στο Γουδί όπου παρουσιάστηκε έναν Ρεθεµνιώτη αξιωµατικό τον… Στυλιανό Παττακό τον εκ των πρωτεργατών της χούντας των Συνταγµαταρχών περίπου µία δεκαετία αργότερα…

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ 2028

Αξίζει να επισηµάνουµε ότι υπάρχει και µία έµµεση σχέση του ∆. Ροζάκη µε τους επερχόµενους Ολυµπακούς Αγώνες. ∆ιότι ο γιος του Χανιώτης επιχειρηµατίας Παναγιώτης Ροζάκης -που ασχολήθηκε για ένα διάστηµα µε το ποδόσφαιρο- έχει οριστεί από την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή ως ο Πρεσβευτής της χώρας µας στη βόρεια Καλιφόρνια για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες! Σε εκδήλωση που έγινε τον περασµένο Νοέµβριο είχε τονίσει ότι αποτελεί τιµή για τον ίδιο ο ορισµός του Πρεσβευτή του Ολυµπιακού Ιδεώδους εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2028 και ο στόχος είναι να έρθει πιο κοντά η ελληνική κοινότητα, οι οικογένειες και οι φίλαθλοι σε όλη την Καλιφόρνια.

“Ενα µεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, τον Γ.Γ. Στέφανο Χανδακα, στον αρχηγό της αποστολής για το Λος Άντζελες, Πέτρο Συναδινό και την επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της ΕΟΕ, Αλεξάνδρα Καραΐσκου”, σηµείωνε τότε ο Παναγιώτης, γιος του παλιού αθλητή ∆ηµήτρη Ροζάκη.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΑ ΙΑ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ 1958

Παρακάτω οι νικητές των ΙΑ Βενιζελείων τους οποίους διοργάνωσαν στο ΕΣ Χανίων το Σαββατοκύριακο 24-25 Μαϊου 1958 οι Κύδωνας και Τάλως. Τα αποτελέσµατα από τον “Κήρυξ” και δεν αναφέρονται οι πρώτοι νικητές από τους Κρήτες, για τον λόγο αυτό παρουσιάζουµε όσους αναγράφονται στις πρώτες θέσεις των διάφορων αγωνισµάτων.

Α’ ηµέρα Σάββατο

Υψος ανδρών

1. Ν. Παρασχάκης (Ολυµπιακός) 1,85

2. Μουζακιώτης (Πειραϊκού) 1,75

3. Γ. Καραπατέας (ΑΕ Νίκαιας) 1,75 εδώ ήταν 1ος από τους Κρήτες ο ∆. Ροζάκης.

400 εµπόδια ανδρών

1. ∆. Κοροµπόκης (Ολυµπ.) 56’’.4 µε 4ο τον Κ. Καλαϊτζάκη (ΕΣ Χανίων)

800 µ. ανδρών

1. ∆. Παπαγεωργίου (Εθνικός) 1’58’’5

Μήκος γυναικών

1. Ν. Μαραγκουδάκη (ΓΘΧ) 4.41

2. Αικ. Πρωτοψάλτη (ΕΣΧ) 4.35

3. Γαρ. Χαριτάκη (ΕΣΧ) 4.34.

Ακόντιο ανδρών

1. Μυρ. Ανυφαντάκης (Ολυµπ.) 58.62

2. Σταµ. Καµισάκης (Τάλως) 58.31

3. Μιχ. Τζιγκουνάκης (Κύδων) 47.86 ενώ 4ος ήταν ο Βασ. Κασσωτάκης του ΕΓΟΗ.

3.000µ

1. Σ. Λαχταρίδης (Εθνικός) 10.08.4

Κρητικό βόλι ανδρών

1. Ι . Πολογιώργης (ΠΑΟ) 13.98 µε 2ο τον Ι. Τζέλεση (Ατρόµητος Ρεθύµνου) µε 13.19 και 3ο τον Στ. Καµισάκη (Τάλω) µε 12.90

200µ µ. ανδρών

1. Ι . Κοµιτούδης (ΠΑΟ) 22.6 µε 4ο τον Κ. Βαρδάκη (Β’ ΓΑΧ) 23.6

60µ. κορασίδων

1. Πρωτοψάλτη (ΕΣΧ) 8.07

2. Παπαβασιλείου (Κύδων) 9.00

3. Ελ. Μαρινάκη (Κύδων) 9.02

Τριπλούν ανδρών

1. Κων. Σφήκας (Εθνικός) 14.35 µε 4ο τον Γ. ∆ραµουντάνη του ΟΦΗ µε 13.23.

Ελευθέρα δισκοβολία

1. ∆ηµ. Μανωλιάς (Εθνικός) 42.83 µε 2ο τον ∆ηµοσθ. Καράκλα της 5ης Μεραρχίας (41.36) ενώ ακολούθησαν ο Θεοδ. Τσοπασής του Εργοτέλη µε 35.70 και 4ος ο Στ. Μαυρογένης του Τάλω µε 35.27.

Στη σκυταλοδροµία 4×400 πρώτος βγήκε ο Παναθηναϊκός µε 3.43.6, 2ο το Β’ Γυµνάσιο Αρρένων Χανίων µε 3.54.6 και 3η η Εκκλησιαστική Σχολή µε 4.22.0

Β’ ηµέρα Κυριακή

100µ ανδρών

1. Ι. Κοµιτούδης (ΠΑΟ) 11.1

400µ ανδρών

1. Τάντης (ΠΑΟ) 50.9

3. Μ. Τσάφαρης (Β’ ΓΑΧ) 52.7

100µ γυναικών

1. Γαρ. Χαριτάκη (ΕΣΧ) 14’’.0

2. Ι. Παπαβασιλείου (Κύδων) 14.6

3. Ν. Μαραγκουδάκη (ΓΘΧ) 14.7

1.500µ ανδρών

1. Ι. Μερεκούλιας (Ολυµπ.) 4.50.2

110 εµπόδια ανδρών

1. ∆. Κοροµπόκης (Ολυµπ.) 15.9

Βενιζέλειος δρόµος

1. Ι. Γλέντζος (ΑΕΚ) 36.13.8 µε 3ο τον Κ. Μποτωνάκη από τον Κεραυνό Ρεθύµνου (40.35.0)

Επί κοντώ ανδρών

1. Ευαγ. Σφακιανάκης (ΠΑΟ) 3.90.

Μήκος ανδρών

1. Αρ. Καζαντζίδης (Πανιώνιος) 6.85 µε 3ο τον Γ. ∆ραµουντάνη του ΟΦΗ µε 6.09

Υψος γυναικών

1. Αν. Ρετούδη (Κύδων) 1,25

2. Παπαβασιλείου (Κύδων) 1,20

3. Ν. Μαραγκουδάκη 1,20

Σφαιροβολία ανδρών

1. Χρ. Κρικέτος (ΑΕΚ) 14,74

2. Στ. Καµισάκης (Τάλως) 12,76

Στη σκυταλοδροµία 4×100 πρώτος ήταν ο Παναθηναϊκός µε 44.5, 2ο τον Ολυµπιακό µε 44.9 και τρίτο το Β’ ΓΑΧ µε 45’’.

ΓΙΩΡΓΟΣ