Άνθρωποι του τόπου μας: Ο πιλότος που µας… ανεβάζει στα σύννεφα (βίντεο)

» Ο Μανόλης Λουράκης “κατέβηκε” από τα F-16 και προσφέρει πλέον τη µοναδική εµπειρία του Fighter Pilot X

Είκοσι χρόνια στους αιθέρες, πρώην πλέον πιλότος µαχητικών αεροσκαφών, ο Μανόλης Λουράκης αποφάσισε να… ανεβάσει τους Χανιώτες στα σύννεφα!

Μέσω της… εικονικής πραγµατικότητας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Fighter Pilot X βάζει τον καθέναν και την καθεµία από εµάς σε… λειτουργία µαχητικής πτήσης. Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» για το εγχείρηµά του, διηγείται και δικές του εµπειρίες από την 20ετή του πορεία στους αιθέρες.

1.500 ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΗΣ

Από το 1990 µέχρι το 2010 που αποστρατεύτηκε, ο Μανόλης Λουράκης συµπλήρωσε περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης σε µαχητικά αεροσκάφη! «Στην Αµερική που εκπαιδεύτηκα υπήρχαν πιλότοι 65 χρονών! Στην Ελλάδα, είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί και µαζεµένοι σε αυτό το θέµα, ωστόσο το σώµα συνηθίζει και µπορούµε µέχρι τα 65 να πετάξουµε και F-16. Το σύνηθες στην Ελλάδα είναι µέχρι τα 40 έτη περίπου» σχολιάζει ο πρώην πιλότος, επισηµαίνοντας πως η… “λόξα” κι αγάπη για αυτό παραµένουν.

Τον ρωτάµε να µας εξηγήσει για τις συνθήκες, τις προκλήσεις κ.λπ. στις πραγµατικές πτήσεις που έκανε για χρόνια, πριν αναλάβει τις εικονικές. «Είναι µια διαδικασία επίπονη που απαιτεί µεγάλη προετοιµασία, ανεξαρτήτως του επιπέδου που βρίσκεται κάποιος. Μια πολεµική µοίρα για παράδειγµα έχει 20-25 χειριστές διαφόρων επιπέδων, από τον πολύ άπειρο, µέχρι τον µοίραρχο και διοικητή. Ακόµη και όταν πετάει ο διοικητής της µοίρας, αυτό θα γίνει µε σχηµατισµό ζευγαριών αεροπλάνων και άλλα άτοµα. Μοιράζονται λοιπόν οι εµπειρίες αλλά και οι ευθύνες, αρχικά για την προετοιµασία µιας πτήσης. Οι δύο µεγάλες κατηγορίες είναι αποστολή βοµβαρδισµού κι αποστολή αναχαίτισης. Κάθε µέλος, λοιπόν, του σχηµατισµού αναλαµβάνει ένα κοµµάτι της προετοιµασίας» εξηγεί ο έµπειρος πρώην πιλότος και συµπληρώνει πως «η προετοιµασία, ανάλογα το είδος της αποστολής, µπορεί να διαρκέσει 2 ώρες και να ξεκινήσει µε τους χάρτες και τη σχεδίαση από τα µικρότερα µέλη. Φανταστείτε πως εγώ τα έζησα όλα αυτά µε… στυλό, χάρακα και µοιρογνωµόνιο! Πλέον, υπάρχουν οι υπολογιστές, αλλά φυσικά οι δυσκολίες των αποστολών παραµένουν. Την ευθύνη και το βάρος του σχηµατισµού την έχει σαφώς ο αρχηγός της αποστολής, στον οποίο επαφίεται η επιτυχία της πτήσης. Συνολικά, µια πτήση θέλει 5-6 ώρες πριν ολοκληρωθεί. Προετοιµασία, ενηµέρωση, έλεγχος, πτήση και µετά συγκέντρωση και συζήτηση – ενηµέρωση για το τι έγινε».

ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ο Μανόλης Λουράκης εξιστορεί τις πιο δύσκολες αλλά και αξέχαστες για τον ίδιο στιγµές. «Θυµάµαι τέτοια περίοδο, µε την άσκηση του Παρµενίωνα και τα Α7, να έχει µεγάλη κακοκαιρία σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Πήρα διαταγή να πάω από Χανιά στον Άραξο στην Πελοπόννησο γιατί έπρεπε να γίνει µια άσκηση µε το αγγλικό πολεµικό ναυτικό. Λόγω καιρού, δεν πετούσε κανένα αεροπλάνο, ούτε πολιτικό ούτε στρατιωτικό, εγώ όµως πέταξα! Έφυγα από τα Χανιά, πέταξα χαµηλά, κάτω από τα σύννεφα και ήταν από τις καλύτερες πτήσεις της ζωής µου, σε µονό αεροπλάνο» θυµάται ο συνοµιλητής µας.

Φοβούνται άραγε οι πιλότοι; Σύµφωνα µε τον ίδιο ναι: «Φυσικά και φοβόµαστε, απλώς πρέπει να µάθουµε να τον διαχειριζόµαστε, σε κρατάει σε εγρήγορση ο φόβος. Τότε απλώς δε φοβήθηκα γιατί ήµουν πολύ νέος µάλλον. Έχω φοβηθεί σίγουρα δύο φορές που κινδύνεψα να σκοτωθώ. Γυρνώντας σπίτι, όπου συνειδητοποίησα τι έγινε, σκέφτηκα “φτηνά τη γλίτωσα!”. Κατά την πτήση δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς».

Οι φιλίες και οι στιγµές που έχει ζήσει µε συναδέλφους του µένουν χαραγµένες στον νου του αλλά και τις διατηρεί ως σήµερα στη ζωή του. Κάνει λόγο για µια δύσκολη δουλειά που σε δένει µε τους συναδέλφους αλλά και για επιτυχίες που συνδέονταν µε την επιτυχή έκβαση µιας άσκησης, µιας αποστολής στο εξωτερικό κι άλλα τόσα που κάνουν περήφανη τη µοίρα και τη χώρα ολάκερη. «Με τη δουλειά που κάνω τώρα, κατάλαβα πως ο κόσµος αγαπάει πολύ την πολεµική αεροπορία. Είναι ένα οµαδικό άθληµα κι έτσι λειτουργούµε» σηµειώνει ο ίδιος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ

Πώς όµως πήρε την απόφαση να ασχοληθεί µε τις εικονικές πτήσεις, τους εξοµοιωτές και να δηµιουργήσει το πρωτοπόρο Fighter Pilot X; «Η πραγµατοποίηση αυτού του καινοτόµου εγχειρήµατος, που δεν υπάρχει ίδιο ακριβώς σε όλο τον κόσµο, ήρθε µετά από τις σπουδές µου στον τοµέα της Ηλεκτρονικής» αναφέρει ο κ. Λουράκης, ο οποίος όχι απλά αποφοίτησε από το αντίστοιχο τµήµα εδώ στα Χανιά, αλλά έκανε µεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό, εντρυφώντας στις τεχνολογίες της εικονικής πραγµατικότητας, αφού είχε ήδη αποστρατευτεί. «Είχα τις γνώσεις, αλλά η ιδέα προέκυψε επί covid πριν λίγα χρόνια. Τα παιδιά µου µεγάλωσαν, ήµουν πάντα gamer αλλά τότε καταπιάστηκα ξανά µε αυτό, κατέβασα ένα πρόγραµµα σχετικό που µού πρότεινε ένας φίλος και έµεινα άναυδος µε το που έχει φτάσει η τεχνολογία όσον αφορά στην ρεαλιστικότητα στους εξοµοιωτές πτήσεων». Κάπου εκεί, λοιπόν, ζωντάνεψε η χαρά της πτήσης µέσα του, µπήκε στον κόσµο της εικονικής πραγµατικότητας µε τα γυαλιά VR και σκέφτηκε «εγώ τα έκανα αυτά έχοντας στην πλάτη µου 1.500 ώρες πραγµατικών πτήσεων και ενθουσιάστηκα. Ένας που δεν έχει βιώσει όλο αυτό, πώς άραγε θα το αισθανθεί;».

Ήρθε µετά η απόφαση και δηµιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ίδιο το fighterpilotx. «Πετάει κάποιος µόνος του, πετάµε και σε διθέσιο παρέα, βιώνοντας κάποιος την εµπειρία µιας πτήσης στο φουλ» λέει για την εµπειρία που δύναται να ζήσει ο επισκέπτης στην επιχείρηση που κλείνει έναν χρόνο λειτουργίας. «Προσφέρουµε µία προσωποποιηµένη εµπειρία κι η αλήθεια είναι πως όλοι πετάνε το f16 κι όλοι το προσγειώνουν επιτυχώς. Αρχικά, κάνω µία ενηµέρωση και προετοιµασία ολιγόλεπτη, στη συνέχεια µπαίνει ο επισκέπτης στον εξοµοιωτή, ακούει τις οδηγίες µου, είναι τελείως εµβυθισµένος, υπάρχει ασύρµατος, πύργος ελέγχου, βλέπει τα πόδια του να κινούνται, αεροπλάνα τριγύρω και παίρνει µια καλή γεύση από τη ζωή ενός ιπτάµενου της πολεµικής αεροπορίας», εξηγεί.

«Έχουν έρθει έφηβοι από όλη την Κρήτη και µάλιστα παιδιά που θα ήθελαν να ακολουθήσουν επαγγελµατικά τον χώρο και έτσι αποκτούν µια πρώτη γνωριµία σε εικονικό, πλήρως προστατευµένο κι ασφαλές περιβάλλον» δηλώνει ο κ. Λουράκης, ο οποίος µας εξηγεί πως από τα 10 έτη κι άνω µπορεί κάποιος να ζήσει την εµπειρία.

Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΑΡΩΓΟΣ

1 από 3

Τη σηµερινή εποχή, η τεχνολογία διαρκώς εξελίσσεται και νέες πρακτικές αναδύονται. Ρωτάµε τον πρώην πιλότο κατά πόσο στέκεται αρωγός στην πολεµική αεροπορία αλλά και σε εγχειρήµατα σαν το δικό του. Όπως µας λέει «προς το παρόν µόνο θετικά βρίσκω. Στο κοµµάτι της εκπαίδευσης των πιλότων, η πολεµική αεροπορία τα τελευταία 10+ χρόνια χρησιµοποιεί γυαλιά VR για να “γλιτώσει” κόστος και χρόνο, µε προγράµµατα σε στρατιωτική έκδοση που χρησιµοποιεί και η δικιά µας πολεµική αεροπορία, ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις, όπως και εξοµοιωτές εικονικής πραγµατικότητας». Όπως τονίζει ο ίδιος κλείνοντας, υπάρχουν πολλά βήµατα ακόµη να γίνουν, µε κύριο αρνητικό µέχρι στιγµής την υπερχρήση. «Οι προεκτάσεις, ιδιαίτερα της τεχνητής νοηµοσύνης, είναι τέτοιες που πιστεύω δεν έχουµε δει ακόµη τίποτα! Εµείς απλώς πρέπει να την αξιοποιήσουµε σωστά» καταλήγει, αποκαλύπτοντας πως το επόµενο βήµα θα περιλαµβάνει mixed reality κι ακόµη καλύτερη εµπειρία.