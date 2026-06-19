Ανθρωποι του τόπου μας: Από παιδί στο Οροπέδιο του Οµαλού

«Στον Οµαλό φυτεύονταν από παλιά πατάτες και σιτάρι. Είχε µάλιστα µια ποικιλία πατάτας που την λέγαµε oµαλίτικη που ήταν 6µηνης ωρίµανσης σήµερα είναι 3µηνης ωρίµανσης» µας λέει ο κ. Βασίλης Ψυλλάκης, από τους Λάκκους που από τη δεκαετία του ‘40 όταν και γεννήθηκε βρισκόταν στο Οροπέδιο.

Τον συναντήσαµε χθες κατά την υπογραφή της σύµβασης Ο.Α.Κ. – Περιφέρειας (βλ. σελ. 7) και µας είπε πως για τη συντήρηση των αγροτικών προϊόντων οι παραγωγοί τα έβαζαν στα πέτρινα σπίτια, κούµους που είχαν χτίσει. «Αργότερα είχε και αχλάδια πολλά και τα τελευταία 40 χρόνια µπήκαν και µήλα» σηµειώνει.

Βόρεια της λιµνοδεξαµενής υπήρχε το “αεροδρόµιο” του Οµαλού, ένας αεροδιάδροµος που είχαν κατασκευάσει οι Γερµανοί στην κατοχή για τη µεταφορά σιταριού και πατάτας αρχικά στο Μάλεµε και από εκεί στη Β. Αφρική.

«Οι Γερµανοί είχαν καταλάβει το κέντρο του λιβαδιού, το πιο γόνιµο και είχαν βάλει αγγαρεία κατοίκους των Λάκκων να ανεβάσουν τρακτέρ και αλλωνιστική µηχανή. Είχαν φέρει επιστήµονες που είδαν ότι τα εδάφη είχαν ανάγκη από ασβέστιο και έκαναν ασβεστοκάµινο και έκαναν λίπανση» λέει ο κ. Βασίλης, που εκτιµάει πως η λιµνοδεξαµενή θα βοηθήσει ώστε να καλλιεργηθούν κτηνοτροφικά φυτά για τα ζώα της περιοχής αλλά και να ενισχυθούν οι άλλες καλλιέργειες.