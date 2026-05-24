Άνθρωποι, τόποι και μνημεία του Σελίνου μέσα από τις σελίδες πέντε βιβλίων

■ Εκδήλωση – βιβλιοπαρουσίαση στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων

Το τελευταία χρόνια µε την συνδροµή του ∆ήµου Καντάνου – Σελίνου και άλλων φορέων, εκδόθηκαν πέντε (5) αξιόλογα βιβλία που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισµό και τη φυσική κληρονοµιά της περιοχής του Σελίνου.

Πρόκειται για εκδόσεις υψηλής επιστηµονικής και αισθητικής αξίας, που συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ωστόσο, διαπιστώσαµε ότι µέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί οργανωµένη παρουσίασή τους, µε αποτέλεσµα να µην είναι επαρκώς γνωστές στο ευρύ κοινό.

Ο Σύλλογος Επιστηµόνων Σελίνου ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανωθεί µια εκδήλωση για την παρουσίαση τους. Έτσι µαζί µε την Ιερά Μητρόπολη Κισσάµου και Σελίνου, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον ∆ήµο Καντάνου – Σελίνου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, τα βιβλία θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Μαϊου, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων στις 18:30 µ.µ.

Τα βιβλία αυτά είναι τα εξής:

1) «∆ήµος Καντάνου Σελίνου, Ονειρεµένος τόπος»

Εκδόθηκε από τον ∆ήµο Καντάνου – Σελίνου.

Είναι ένα Λεύκωµα µε το οποίο γίνεται παρουσίαση τοπίων του δήµου καθώς και θεµάτων που αφορούν τον πολιτισµό, την φυσική κληρονοµιά κτλ, της περιοχής του Σελίνου.

Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες από τις παραλίες του δήµου, από τις εκκλησίες, από διάφορα αξιόλογα τοπία, από διάφορα χωριά, από τους ανθρώπους της περιοχής, από υφαντά, από την αγροτική ζωή, από ιστορικά µνηµεία, από αρχαιότητες, φαράγγια κ.τλ.

Για την σύνταξη του, είχε συγκροτηθεί από τον δήµο Καντάνου – Σελίνου µια πενταµελής επιτροπή, στην οποία συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ελευθέριος Καστανάκης (που ήταν και πρόεδρος) και Στυλιανός Καλογρίδης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστηµόνων Σελίνου Λουκάς Μπασιάς, ο Λαογράφος-Συλλέκτης Ευτύχιος Κορκίδης και η Μαρκέλλα Περάκη.

Εκδόθηκε το 2023.

Στην εκδήλωση θα µιλήσουν για αυτό ο Νίκος Αποστολάκης, Πρόεδρος Πολιτιστικού – Παραδοσιακού Συλλόγου Σελίνου και ο Στυλιανός Καλογρίδης, Αντιδήµαρχος ∆ήµου Καντάνου-Σελίνου.

2) «Βλέµµατα Αγίων». Είναι µια έκδοση παρουσίασης δεκάδων εκκλησιών του Σελίνου, κυρίως βυζαντινών. Εκδόθηκε από τον ∆ήµο Καντάνου Σελίνου µε την συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισµού – Εφορείας αρχαιοτήτων Χανίων.

Τα κείµενα είναι της ∆ρ. Χρύσας Μπούρµπου και του Γιάννη Φαντάκη, ενώ τον συντονισµό είχε η Προϊσταµένη της υπηρεσίας ∆ρ. Ελένη Παπαδοπούλου και η ∆ρ. Χρύσα Μπούρµπου.

Εκδόθηκε το 2024.

Στην εκδήλωση θα µιλήσει για αυτό ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Ζορµπάς, Γενικός ∆ιευθυντής Ορθοδόξου Ακαδηµίας Κρήτης

3) «Ιερός ναός Αγίας Τριάδας Κακοδικίου. Πολύτιµη συλλογή». Είναι µια έκδοση του ∆ήµου Καντάνου Σελίνου µε την συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάµου – Σελίνου.

Τα κείµενα είναι της ∆ρ. Αλεξάνδρας Κουρουτάκη, του ∆ρ. Κωνστ. Ζορµπά, της Βασιλοκωνσταντάκη Ζωής και της Ασπασίας Κοκολογιάννη

Εκδόθηκε το 2025.

Στην εκδήλωση θα µιλήσουν για αυτό η ∆ρ. Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Ιστορικός της Τέχνης, µέλος Ε∆ΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης και ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Ζορµπάς, Γενικός ∆ιευθυντής Ορθοδόξου Ακαδηµίας Κρήτης

4) «Αρχαίες πόλεις και µνηµεία του Σελίνου». Έκδοση του Υπουργείου Πολιτισµού – Εφορείας αρχαιοτήτων Χανίων µε τη συνδροµή του ∆ήµου Καντάνου – Σελίνου. Τα κείµενα έχουν γραφεί από αρχαιολόγους της Εφορείας αρχαιοτήτων Χανίων, δηλαδή της ∆ρ. Κατερίνας Τζανακάκη, της Αγγελικής Τσίγκου, της Σοφίας Πρέβε και του Γιάννη Φαντάκη, ενώ τον συντονισµό είχε η Προϊσταµένη της υπηρεσίας ∆ρ. Ελένη Παπαδοπούλου.

Στην εκδήλωση θα µιλήσει για αυτό ο συγγραφέας Κυριάκος Βασιλοµανωλάκης.

5) «Τα µονοπάτια µου στην Κρήτη: Κάντανος – Σέλινο». Έκδοση της Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Καντάνου – Σελίνου

Στην εκδήλωση θα µιλήσει για αυτό ο ∆ηµήτρης Μιχελογιάννης, Ειδικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µε το θέµα.

Τα τρία πρώτα από τα παραπάνω βιβλία είναι ουσιαστικά πολυτελή λευκώµατα. Για τις εξαιρετικές φωτογραφίες που υπάρχουν σε αυτά, µερίµνησε ο γνωστός φωτογράφος της πόλης µας Φάνης Μανουσάκης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που θα συντονίσει ο Νεκτάριος Νικολακάκης, Ιστορικός – Τουρκολόγος, ∆ρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ο Σύλλογος Επιστηµόνων Σελίνου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού Ανατολικοσελινιωτών «Το Ψηλάφι», θα βραβεύσουν τον αιδεσιµότατο Ευτύχη Ανδρουλάκη και τον ιατρό Ευτύχη Λαµπουσάκη, για τη διαχρονική συµβολή τους στην πρόοδο και την προβολή της περιοχής. Προς τιµή των βραβευθέντων, µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Ψηλάφι», θα ερµηνεύσουν δύο τραγούδια.

* Ο Λουκάς Μπασιάς είναι πρόεδρος του Συλλόγου Επιστηµόνων Σελίνου.