Ανθεκτικό το επιχειρείν – Tι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Με θετικό ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων έκλεισε το 2025 για την Κρήτη, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί ανθεκτική επιχειρηµατική δυναµική σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη ∆ηµογραφία Επιχειρήσεων (4ο τρίµηνο 2025).

Αναλύοντας τα στοιχεία του τριµήνου της χρονιάς, η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή «Νησιά Αιγαίου – Κρήτη» κατέγραψε εντυπωσιακή κινητικότητα. Συνολικά δηµιουργήθηκαν 4.358 νέες επιχειρήσεις στην περιοχή µέσα σε µόλις τρεις µήνες.

Το στοιχείο που προκαλεί τη µεγαλύτερη έκπληξη και ανατρέπει την εικόνα της αποκλειστικής εξάρτησης από τον τουρισµό, είναι η κυριαρχία του πρωτογενούς τοµέα. Η κατηγορία «Γεωργία, ∆ασοκοµία και Αλιεία» κατέκτησε την απόλυτη κορυφή στην περιοχή της Κρήτης και του Αιγαίου, συγκεντρώνοντας 1.705 εγγραφές νέων επιχειρήσεων.

Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα αυτών (1.661 εγγραφές) αφορά αγρότες ειδικού σκοπού, δείχνοντας µια ισχυρή τάση ένταξης στο επίσηµο φορολογικό µητρώο από µικροκαλλιεργητές της νησιωτικής Ελλάδας.

Ωστόσο, οι παραδοσιακοί πυλώνες της νησιωτικής οικονοµίας παρέµειναν δραστήριοι. Ο τοµέας των Κατασκευών ήρθε δεύτερος µε 451 νέες ενάρξεις, ακολουθούµενος στενά από τις ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Υπηρεσιών Εστίασης (Τουρισµός – Εστίαση) µε 420 νέες επιχειρήσεις. Σηµαντική ήταν και η συµβολή των Επαγγελµατικών, Επιστηµονικών και Τεχνικών ∆ραστηριοτήτων µε 348 ενάρξεις.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

Σε όλη την επικράτεια για το σύνολο του 2025, η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνει δύο παράλληλες πραγµατικότητες:

1. Ρεκόρ Ενάρξεων: Το 2025 έκλεισε µε 140.229 εγγραφές νέων επιχειρήσεων, σηµειώνοντας αξιοσηµείωτη αύξηση 5,8% σε σύγκριση µε το 2024, όπου είχαν καταγραφεί 132.507 ενάρξεις. Ειδικά στο ∆’ τρίµηνο, οι ενάρξεις άγγιξαν τις 36.402, αυξηµένες κατά 4,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2024.

2.Ραγδαία αύξηση πτωχεύσεων: Παρά την αύξηση των νέων επιχειρήσεων, το 2025 σηµαδεύτηκε από µια δραµατική αύξηση στα λουκέτα. Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων εκτοξεύτηκαν στις 557 σε ετήσια βάση, καταγράφοντας άλµα 83,2% σε σχέση µε τις 304 πτωχεύσεις του 2024. Το φαινόµενο εντάθηκε στο τέλος του έτους, καθώς µόνο στο ∆’ τρίµηνο του 2025 οι πτωχεύσεις ανήλθαν σε 161 (αύξηση 103,8% έναντι του ∆’ τριµήνου του 2024). Σηµειώνεται ότι για τα στοιχεία αυτά η ΕΛΣΤΑΤ αξιοποίησε πλέον και περιπτώσεις µη κάλυψης των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο

Ποιοι κλάδοι οδήγησαν την ανάπτυξη και ποιοι παρουσίασαν «κόπωση» το 2025 σε εθνικό επίπεδο;

• Οι µεγάλοι κερδισµένοι: Ο κλάδος της «Μεταφοράς και Αποθήκευσης» αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της χρονιάς (στοιχεία Logistics/Μεταφορών), µε εντυπωσιακή αύξηση νέων επιχειρήσεων κατά 33,7% σε σχέση µε το 2024. Εξίσου θετική ήταν η εικόνα στη «Μεταποίηση», η οποία είδε άνοδο 17,6% στις νέες εγγραφές.

• Οι τοµείς που υποχώρησαν: Αντίθετα, παρατηρήθηκε «φρένο» στον τουριστικό κλάδο. Ο τοµέας «∆ραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Υπηρεσιών Εστίασης» κατέγραψε µείωση 7,1% στις νέες εγγραφές σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Πτώση (-4,0%) σηµείωσε και ο τοµέας της παροχής Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού Αερίου, Ατµού και Κλιµατισµού.