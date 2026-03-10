ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Αναγκαίο το ισχυρό αντικαπιταλιστικό κίνημα»

Την ανάγκη για «ισχυρό αντικαπιταλιστικό κίνημα» προτάσσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενόψει της 6ης συνδιάσκεψης της που θα γίνει στις 4 και 5 Απρίλη στην Αθήνα, ενώ οι θέσεις της θα παρουσιαστούν αύριο Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα σε εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Σε συνέντευξη τύπου της τοπικής επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χανίων ο κ. Αποστόλης Νικολόπουλος σημείωσε πως βρισκόμαστε «σε μια εποχή πολέμων και κρίσης αλλά και συγκρούσεων και αγώνων. Ενώ εξελίσσεται η προκλητική επέμβαση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν και μικρές και μεγάλες χώρες στρέφονται μανιωδώς στους πολεμικούς εξοπλισμούς και την πολεμική οικονομία ,στο σύγχρονο καπιταλισμό δεν υπάρχει χώρος ούτε για ίχνη του λεγόμενου κοινωνικού κράτους Εντείνεται η εκμετάλλευση η καταστολή και ο κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός. Ο πόλεμος δένεται με το οικονομικό τέλμα στην καπιταλιστική οικονομία. Στη χώρα μας εκτιμούμε πως υπάρχει κρίση εκπροσώπησης στο αστικό πολιτικό σύστημα, κρίση νομιμοποίησης της κυβέρνησης, κρίση αντιπολίτευσης στην αυξανόμενη κοινωνική πόλωση. Οι αγώνες ενισχύουν την πολιτική κινητικότητα, αλλά και η κυβέρνηση που φθείρεται ανεπίστρεπτα ανεβάζει ταχύτητα και κλιμακώνει την επίθεση τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με την κυρίαρχη προπαγάνδα, όλα δείχνουν προς τα δεξιά. Υπάρχει όμως και αντίστροφη πολιτική κίνηση, ριζοσπαστικές τάσεις, επαναστατικές αναζητήσεις. Είναι παρούσα η εργατική αντίσταση. Σε μία τέτοια εποχή δυνατοτήτων και κινδύνων χρειάζεται ρήξη με την αστική πολιτική. Όχι εγκλωβισμός μαζών σε νέες αυταπάτες και δήθεν προοδευτικές λύσεις τύπου Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέας Αριστεράς ή Πλεύσης.»

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΟΧΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τον κ. Νικολόπουλο το βασικό ζήτημα είναι αν θα ανασυνταχθεί το πολιτικό σύστημα «νικώντας τις ριζοσπαστικές δυνάμεις, τις αντικαπιταλιστικές τάσεις που αναφύονται από την κοινωνία ή θα ανασυγκροτηθεί το εργατικό κίνημα και η αριστερά της ανατροπής, θα υπάρξει αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων , καλύτερο έδαφος και σύγκρουση ενάντια στην καπιταλιστική κρίση και τα σύμφωνα σταθερότητας την πολεμική οικονομία και τους πολέμους, την αντίδραση σε όλη τη γραμμή του μετώπου. Για αυτό χρειάζεται αριστερά της αντικαπιταλιστικής ανατροπής όχι της διαχείρισης, ούτε της λελογισμένης ανυπακοής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των επιμέρους αγώνων χαμηλών πτήσεων και στενής εκλογικής ενίσχυσης. »

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέτει τις βασικές ανάγκες της εργατικής λαϊκής πλειονότητας στο κέντρο ενός αντικαπιταλιστικού προγράμματος πάλης με δουλειά για όλους, λιγότερο χρόνο εργασίας, αποφασιστική αύξηση μισθών -συντάξεων, δωρεάν δημόσια κοινωνικά αγαθά ,διεύρυνση κοινωνικών ελευθεριών ,ειρήνη ,δικαιοσύνη ενάντια σε ακροδεξιά και φασισμό. Τονίζοντας ότι οι κοινωνικές νίκες και οι λαϊκές κατακτήσεις προϋποθέτουν πλήγμα στην καπιταλιστική ιδιοκτησία, κρατικοποιήσεις ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων χωρίς αποζημίωση, ανατροπή του δημοσιονομικού σφαγείου, έξοδο από την Ε.Ε. , ακύρωση εξοπλιστικών προγραμμάτων διώξιμο βάσεων, έξοδο από το ΝΑΤΟ, ανατροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας της πολιτικής της και της συναίνεσης σε αυτήν. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταθέτει ενωτικό προωθητικό κάλεσμα για τη λαϊκή αντεπίθεση και την παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς . Είναι αναγκαίο ένα ισχυρό αντικαπιταλιστικό εργατικό κίνημα με κοινές δράσεις και πολιτικές πολιτικές πρωτοβουλίες έχοντας την προμετωπίδα ψωμί, δουλειά, ελευθερία και ειρήνη.»

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Στη συνέχεια ο Ειρηναίος Μαράκης δήλωσε πως «πηγαίνουμε προς την 6η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μία περίοδο που η εργατική τάξη και η νεολαία είναι στον δρόμο. Βρεθήκαμε στους δρόμους στα τρία χρόνια από το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη, στην απεργιακή 8η Μάρτη ενάντια στο σεξισμό και τις γυναικοκτονίες, και σήμερα απέναντι και στην εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και την Παλαιστίνη. Από τα Τέμπη μέχρι την Πύλο , μέχρι τη “Βιολάντα” οι πολιτικές τους κοστίζουν ζωές . Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει και μπορεί να βγει ενωτικά μπροστά για να δυναμώσουν οι αγώνες, για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση της ΝΔ και για να ανοίξει ο δρόμος για μία αντικαπιταλιστική ανατροπή με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο με δικαιώματα και ανοιχτά σύνορα για την εργατική τάξη. Καλούμε όλους ,όλες και όλα στο πολεμικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα και επίσης τη 28 Μαρτίου στην παγκόσμιο κινητοποίηση ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό και τον πόλεμο με διαδήλωση το 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς».

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

«Σήμερα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μαχόμενοι αγωνιστές που δεν καλύπτονται από τις κυρίαρχες προτάσεις στην Αριστερά» υπογράμμισε ο Φώτης Μπιχάκης προσθέτοντας πως «έτσι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά και στην 6η συνδιάσκεψη της καλεί σε ανοιχτό διάλογο όλους αυτούς για να υπερβούμε τον κατακερματισμό και να συμβάλλουμε με κοινές πρωτοβουλίες για να γίνει ένα βήμα ενότητας, διαλόγου, προγραμματικής σύγκλισης και συστηματικής κοινής δράσης ανάμεσα σε όσους κατανοούν ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό και δεν έχουν αυταπάτες κοινοβουλευτικής αλλαγής, σοσιαλδημοκρατίας εντός της ΕΕ, “ να φύγει ο Μητσοτάκης” και λοιπά, για να γίνει ένα βήμα για ισχυρή ενωτική και ανεξάρτητη αντικαπιταλιστική αριστερά. Για να πάρει αντικαπιταλιστική κατεύθυνση η οργή που περιγράφηκε προηγούμενα, για να ενισχυθεί ο αγώνας για την επαναστατική ανατροπή, για να συγκροτηθεί ένα αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα στην Ελλάδα και παντού όπου ο πόλεμος απλώνει την απειλή του για μια φιλειρηνική προοπτική στηριγμένη στη διεθνιστική αλληλεγγύη και τη φιλία των λαών. Για να φέρουμε ξανά στο προσκήνιο την αναγκαιότητα αλλά και τη δυνατότητα της επαναστατικής αλλαγής αυτού του βάρβαρου κόσμου ,της εξουσίας των εργαζομένων και της μιας σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής κοινωνίας ,για την εργατική αντεπίθεση και την αντικαπιταλιστική ανατροπή. »