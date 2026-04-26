Ανταγωνιστικό το “15ο Ράλι Χανίων” – Τι ανέφεραν οι νικητές (φωτ.)

Έντονα ανταγωνιστικό, με πολλές δυσκολίες ειδικά το Σάββατο λόγω της βροχής το “15ο Ράλι Χανίων”. Χαρακτηριστικό της δυσκολίας του αγώνα ότι πέντε από οχήματα δεν κατάφεραν να τερματίσουν λόγω διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν. Πρώτοι νικητές στην γενική κατάταξη ήταν ένα πλήρωμα από το Ηράκλειο οι Δημήτρης (οδηγός) και Μανώλης Κτιστάκης με ένα Peugeot 306.

«Σπαζοκεφαλιάσαμε το Σάββατο με τη βροχή, τελικά η ομάδα μας πέτυχε το set up και σε αυτές τις συνθήκες, το ευχαριστηθήκαμε πιο πολύ την Κυριακή. Συγχαρητήρια σε όλους, ευχαριστούμε το service μας, τους χορηγούς και να μαστε καλά και του χρόνου εδώ σε ένα πιο δυνατό “Ράλι Χανίων” όπως παλιά » ανέφερε ο Δημήτρης Κτιστάκης.

Δεύτεροι νικητές ο Άγγελος Σφίγγας με συνοδηγό την Χρυσούλα Χναράκη με ένα Citroën DS3. «Συμμετείχα για 8η φορά στο “Ράλι Χανίων”. Ευχαριστώ για την φιλοξενία ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας , η πρώτη ημέρα ήταν πολύ βροχερή και μας δυσκόλεψε αρκετά, αλλά καταφέραμε να τερματίσουμε στη 2η θέση με ένα καινούργιο αυτοκίνητο που ακόμα το μαθαίνουμε» τόνισε ο κ. Σφίγγας.

Για τις ιδιαιτερότητες του “Ράλι Χανίων” παρατήρησε πως «έχει πολλά και διαφορετικά οδοστρώματα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται κάθε ειδική άλλο χειρισμό στο αυτοκίνητο και στη ρύθμιση ανάρτησης και ελαστικών. Δεν είναι τεράστιο ράλι αλλά έχει αρκετές δυσκολίες».

Από τη μεριά της η κ. Χρυσούλα Χναράκη τόνισε πως «είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα, αρκεί να μπεις, να ζήσεις, να το βιώσεις. Ευχαριστούμε τα Χανιά γιατί μας αγκάλιασαν με πολύ μεγάλη αγάπη και νιώσαμε τη φιλοξενία αυτές τις ημέρες που ήμασταν εδώ. Ήταν η πρώτη φορά που έτρεξα στα Χανιά ήταν τρομερή εμπειρία. Στο Ηράκλειο έχουμε γυναίκα οδηγό σε αγωνιστικά, να δούμε και στα Χανιά!».

Την τρίτη θέση πήρε ο Στέλιος Μιχαηλάκης (οδηγός) και ο Νικόλαος Λιγοψυχάκης, οδηγώντας ένα Citroën DS3. «Με τη νεροποντή του Σαββάτου χάσαμε αρκετά αυτοκίνητα, έπρεπε να κινηθείς έξυπνα, σβέλτα και να μείνεις πάνω στο δρόμο. Η επιτυχία σε ένα ραλί είναι να τερματίζεις. Ο Δήμος ήταν κοντά, η Περιφέρεια επίσης και του χρόνου θα γίνει πολύ καλύτερο» είπε ο κ. Μιχαηλάκης προσθέτοντας πως αυτό που κάνει ιδιαίτερο το “Ράλι Χανίων” είναι οι ειδικές διαδρομές και η πειθαρχία που δείχνει ο κόσμος.

«Ο αγώνας έγινε από αντίξοες συνθήκες, είχαμε κάποιες απώλειες αλλά μόνο υλικές, μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ασφάλεια. Ως Περιφέρεια Κρήτης στηρίζουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό και θα είμαστε δίπλα τους» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργος Τσαπάκος, ενώ συγχαρητήρια σε όλους τους μετέχοντες έδωσε η κ. Κατερίνα Τζομπανάκη, προϊστάμενη πολιτισμού και αθλητισμού της Π.Ε. Χανίων. Στον τερματισμό παραβρέθηκαν η υφυπουργός κ. Σ. Βολουδάκη και ο βουλευτής κ. Α. Μαρκογιαννάκης που έδωσαν συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στους μετέχοντες.