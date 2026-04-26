menu
20.7 C
Chania
Κυριακή, 26 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
Ανταγωνιστικό το “15ο Ράλι Χανίων” – Τι ανέφεραν οι νικητές (φωτ.)

Γιώργος Κώνστας
0

Έντονα ανταγωνιστικό, με πολλές δυσκολίες ειδικά το Σάββατο λόγω της βροχής το “15ο Ράλι Χανίων”. Χαρακτηριστικό της δυσκολίας του αγώνα ότι πέντε από οχήματα δεν κατάφεραν να τερματίσουν λόγω διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν. Πρώτοι νικητές στην γενική κατάταξη ήταν ένα πλήρωμα από το Ηράκλειο οι Δημήτρης (οδηγός) και Μανώλης Κτιστάκης με ένα Peugeot 306.

«Σπαζοκεφαλιάσαμε το Σάββατο με τη βροχή, τελικά η ομάδα μας πέτυχε το set up και σε αυτές τις συνθήκες, το ευχαριστηθήκαμε πιο πολύ την Κυριακή. Συγχαρητήρια σε όλους, ευχαριστούμε το service μας, τους χορηγούς και να μαστε καλά και του χρόνου εδώ σε ένα πιο δυνατό “Ράλι Χανίων” όπως παλιά » ανέφερε ο Δημήτρης Κτιστάκης.

Δεύτεροι νικητές ο Άγγελος Σφίγγας με συνοδηγό την Χρυσούλα Χναράκη με ένα Citroën DS3. «Συμμετείχα για 8η φορά στο “Ράλι Χανίων”. Ευχαριστώ για την φιλοξενία ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας , η πρώτη ημέρα ήταν πολύ βροχερή και μας δυσκόλεψε αρκετά, αλλά καταφέραμε να τερματίσουμε στη 2η θέση με ένα καινούργιο αυτοκίνητο που ακόμα το μαθαίνουμε» τόνισε ο κ. Σφίγγας.

Για τις ιδιαιτερότητες του “Ράλι Χανίων” παρατήρησε πως «έχει πολλά και διαφορετικά οδοστρώματα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται κάθε ειδική άλλο χειρισμό στο αυτοκίνητο και στη ρύθμιση ανάρτησης και ελαστικών. Δεν είναι τεράστιο ράλι αλλά έχει αρκετές δυσκολίες».

Από τη μεριά της η κ. Χρυσούλα Χναράκη τόνισε πως «είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα, αρκεί να μπεις, να ζήσεις, να το βιώσεις. Ευχαριστούμε τα Χανιά γιατί μας αγκάλιασαν με πολύ μεγάλη αγάπη και νιώσαμε τη φιλοξενία αυτές τις ημέρες που ήμασταν εδώ. Ήταν η πρώτη φορά που έτρεξα στα Χανιά ήταν τρομερή εμπειρία. Στο Ηράκλειο έχουμε γυναίκα οδηγό σε αγωνιστικά, να δούμε και στα Χανιά!».

Την τρίτη θέση πήρε ο Στέλιος Μιχαηλάκης (οδηγός) και ο Νικόλαος Λιγοψυχάκης, οδηγώντας ένα Citroën DS3. «Με τη νεροποντή του Σαββάτου χάσαμε αρκετά αυτοκίνητα, έπρεπε να κινηθείς έξυπνα, σβέλτα και να μείνεις πάνω στο δρόμο. Η επιτυχία σε ένα ραλί είναι να τερματίζεις. Ο Δήμος ήταν κοντά, η Περιφέρεια επίσης και του χρόνου θα γίνει πολύ καλύτερο» είπε ο κ. Μιχαηλάκης προσθέτοντας πως αυτό που κάνει ιδιαίτερο το “Ράλι Χανίων” είναι οι ειδικές διαδρομές και η πειθαρχία που δείχνει ο κόσμος.

«Ο αγώνας έγινε από αντίξοες συνθήκες, είχαμε κάποιες απώλειες αλλά μόνο υλικές, μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ασφάλεια. Ως Περιφέρεια Κρήτης στηρίζουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό και θα είμαστε δίπλα τους» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργος Τσαπάκος, ενώ συγχαρητήρια σε όλους τους μετέχοντες έδωσε η κ. Κατερίνα Τζομπανάκη, προϊστάμενη πολιτισμού και αθλητισμού της Π.Ε. Χανίων. Στον τερματισμό παραβρέθηκαν η υφυπουργός κ. Σ. Βολουδάκη και ο βουλευτής κ. Α. Μαρκογιαννάκης που έδωσαν συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στους μετέχοντες.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum